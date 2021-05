Microsoft: cinque nuovi giochi presentati all’E3 in esclusiva per Xbox?

L‘E3 di Microsoft dovrebbe essere particolarmente “pieno” con 5 nuovi giochi in esclusiva per Xbox, questo è quanto dichiarato da un leaker

Ci avviciniamo sempre più al momento clou dell’intera stagione videoludica annuale. Il riferimento alla fiera dell’E3 è quasi scontato e anche se quello di quest’anno sarà un evento in streaming (in onda dal 12 al 15 giugno) le varie software house partecipanti sembrano intenzionate a sganciare le classiche “bombe” d’ordinanza, almeno secondo i rumor.

Si fa insistente la voce di Sony con un nuovo capitolo di Final Fantasy in esclusiva per PS5 e quella che vorrebbe l’intero programma di un illustre software house nelle mani di un leaker pronto a rivelarlo in anticipo. Ora sono emerse presunte novità anche riguardanti la “sponda verde” del gaming. Microsoft potrebbe rivelare cinque nuovi giochi per Xbox all’E3 2021 secondo una nuova voce messa in giro da un noto leaker. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Microsoft: ecco quali potrebbero essere i nuovi giochi per Xbox mostrati all E3 2021

Il nuovo rumor arriva da Klobrille, che ha un record storico di annunci relativi a Xbox in anticipo. Nei forum Xbox, il leaker ha affermato che i piani attuali prevedono che Microsoft presenti cinque nuovissimi giochi AAA all’E3 2021 del prossimo mese di giugno, anche se Klobrille si è affrettato ad aggiungere che i piani sono “ancora fluttuanti” e tutto potrebbe cambiare da ora poi.

Nota che, secondo il leaker, questi cinque annunci includono giochi riguardanti sia Xbox Game Pass che Bethesda Game Studios (quest’ultima si presenterà in accoppiata con Microsoft all’evento). Bethesda è stata acquistata lo scorso anno a settembre 2020 da Microsoft, con l’accordo finalizzato all’inizio di quest’anno dopo essere stato autorizzato dall’Unione Europea.

Al momento, non ci sono indicazioni su quali potrebbero essere questi nuovi giochi. Klobrille non ha fatto nessun nome, ma il leaker menziona specificamente che i titoli di Bethesda sono inclusi nei cinque suddetti, quindi potremmo essere in procinto di vedere un gioco nuovo di zecca da Bethesda Game Studios o uno studio di proprietà di Bethesda, come Tango Gameworks o Arkane. Per adesso si tratta solo di voci quindi, come di consueto in questi casi, prendetele con un bel paio di pinze rinforzate.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.