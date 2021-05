Bethesda: all’E3 farà coppia con Microsoft

Bethesda e Microsoft terranno una conferenza unica all’E3 di quest’anno, la conferma arriva in un’intervista a Le Figaro. Ecco i dettagli

Non avrebbe potuto essere diversamente: Microsoft e Bethesda terranno una conferenza E3 congiunta quest’anno. La notizia è stata rivelata in un’intervista a Le Figaro. Nella stessa intervista il CEO di Xbox Game Studios, Matt Booty, ha detto che le due società condivideranno i riflettori durante l’E3 2021 in seguito all’acquisizione di ZeniMax da 7,5 miliardi di dollari da parte di Microsoft. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

C’era da aspettarselo: Microsoft e Bethesda saranno una cosa sola all’E3 di quest’anno, ecco quanto dichiarato dal colosso americano in una recente intervista

“Microsoft e Bethesda terranno una conferenza congiunta quest’estate per presentare ai giocatori i loro prossimi progetti”, si legge nell’articolo. Su Twitter, l’autrice dell’articolo, Chloé Woitier, ha riferito anche che la conferenza sarebbe arrivata “tra poche settimane”, molto probabilmente durante l’E3 2021, che si terrà dal 12 al 15 giugno.

[Fil] J'ai pu m'entretenir avec Matt Booty, directeur des Xbox Game Studios. A propos du rachat de Bethesda :

– conférence commune Microsoft-Bethesda dans quelques semaines

– objectif : les nouveautés Bethesda dans le Game Pass dès le jour de leur sortiehttps://t.co/J1CQWnj8bl — Chloé Woitier ☕ (@W_Chloe) May 20, 2021

Altrove nel thread di risposta su Twitter di Woitier, gli utenti notano che la strategia di Microsoft è quella di “lasciare agli studi la loro libertà creativa” dopo l’acquisizione. Per quanto riguarda le future acquisizioni, Booty avrebbe detto semplicemente che al momento Microsoft non può rilasciare dichiarazione al riguardo, ma Woitier ha aggiunto che la cosa “non odorava di un no deciso e definitivo”.

In altre notizie, Microsoft ha detto che “alcuni” giochi Bethesda saranno in esclusiva per Xbox / PC in futuro. Secondo quanto riferito, Starfield è stata confermata come esclusiva per Xbox e PC all’inizio di questa settimana. Per quanto riguarda i futuri titoli di Bethesda, tempo fa il capo della software house ha dichiarato che sarebbe veramente difficile immaginare The Elder Scrolls 6 come esclusiva assoluta delle piattaforme Microsoft.

Tramite vari annunci di lavoro postati online, è emerso poi che Bethesda Games Studios, la divisione più “illustre” della compagnia americana, ha in cantiere un nuovo misterioso progetto, maggiori dettagli al riguardo in quest’articolo. Qualche tempo fa, la casa di Redmond, dopo aver dato il benvenuto tra le proprie fila all’azienda, ha definitivamente sciolto il consiglio di amministrazione di Zenimax.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito a queste questioni. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.