Death Stranding 2: nuovi dettagli sul comparto tecnico

Hideo Kojima, in un podcast che è andato in onda nelle ultime ore ha rivelato nuovi dettagli su Death Stranding 2

Aspettarsi l’inaspettato è sempre un buon modo di approcciarsi ai giochi di Hideo Kojima, e non sembra proprio che né lui e il suo team di Kojima Productions abbiano intenzione di cambiare tendenza con i prossimi lavori. Il primo capitolo di Death Stranding è un gioco a dir poco insolito e, a quanto pare, anche il sequel annunciato di recente punterà a sorprendere i giocatori. A dirlo è lo stesso Kojima che, poco dopo l’annuncio di Death Stranding 2, ha condiviso alcuni dettagli più brevi (e piuttosto vaghi) sul titolo in oggetto in occasione del Brain Structure Podcast. Vediamo tutto al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Death Stranding 2: ecco le parole di Kojima con i nuovi dettagli sul gioco

Kojima, ha fornito nuovi dettagli su Death Stranding 2 affermando, in sostanza, che grazie ai miglioramenti tecnologici il team di sviluppo è in grado di fare cose che non poteva fare nel gioco originale: “È la seconda volta che lavoro con Norman [Reedus] e la tecnologia è davvero migliorata negli ultimi tre anni”, ha riferito il visionario game director. “Cose che prima erano impossibili ora sono possibili. Quindi ci siamo messi alla prova. In questo senso non si tratta di un normale sequel“.

Kojima ha continuato dicendo che, sebbene non possa sbilanciarsi sul gioco in questo momento, Death Stranding 2 cercherà di trovare un equilibrio tra l’essere nostalgico e nuovo nel tentativo di attrarre sia i nuovi giocatori sia quelli che hanno già provato il primo titolo:

“Non posso ancora dire molto. Credo che a molte persone sia piaciuto Sam, e spero che quelle persone tornino a giocare a DS2. E per attirare chi non ha giocato al primo, ho reso il gioco nostalgico, ma anche nuovo. Non posso dire di più al momento”. Death Stranding 2 è in sviluppo per PS5. Recentemente è stato annunciato che è in lavorazione anche un film su Death Stranding oltre che un libro già rilasciato.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.