Fire Emblem Engage: nuovo trailer di gameplay disponibile!

Fire Emblem Engage si mostra in un nuovo trailer di gameplay sul canale giapponese di Nintendo. Ecco tutti i dettagli al riguardo

L’account YouTube giapponese di Nintendo ha recentemente pubblicato un nuovo trailer di gameplay di Fire Emblem Engage. Quest’ultimo include uno sguardo dettagliato a un’ampia varietà di personaggi e nemici, così come anche una lunga lista di armi e ambientazioni del gioco. Sfortunatamente, il video non include una traduzione in inglese su YouTube, il che rende impossibile comprendere tutti i dettagli senza conoscere il giapponese, ma è comunque possibile farsi un’idea della varietà dei personaggi dei villain. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Fire Emblem Engage: dal trailer emergono nuovi importanti dettagli sul gameplay

Come emerge dal nuovo trailer di gameplay emerso in rete, perpetuando il classico e solido sistema di combattimento a turni tipico della serie, Fire Emblem Engage permetterà di personalizzare ogni truppa e personaggio in battaglia. Sarà quindi possibile selezionare le armi desiderate per ogni personaggio e quale arma utilizzare per ogni attacco sul campo di battaglia.

Per quanto riguarda gli avversarsi, si potrà affrontare un’ampia varietà di personaggi con abilità e armi diverse. Alcuni nemici hanno un’arma a distanza che permette loro di infliggere danni all’interno del loro raggio d’azione. Il sistema di movimento del gioco vi permetterà di vedere il raggio d’azione del nemico prima di fare la vostra mossa. Sembrerebbe poi anche che usando l’abilità dell’anello si possa cambiare la classe di un personaggio (occhio però: questa è solo una nostra supposizione). Inoltre, migliorando le skill e le capacità dei personaggi si potrà rendere più forte la propria squadra mentre si affrontano nemici e boss particolarmente ostici. Il trailer mostra altresì alcune regioni e luoghi diversi del gioco, ma il focus resta sui personaggi e sul controllo che avrete su di loro. Il sistema di combattimento, infine, sarà piuttosto flessibile per adattarsi al vostro stile di gioco.

Fire Emblem Engage debutterà in esclusiva su Nintendo Switch il 20 gennaio 2023. È ancora da vedere se questo nuovo trailer riceverà una versione completamente in inglese (e in italiano) in futuro o meno.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.