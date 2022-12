Death Standing 2: le novità per Fragile e non solo

Hideo Kojima ha recentemente parlato un po’ del personaggio di Fragile (interpretata da Léa Seydoux) in Death Stranding 2, ma questo è solo l’inizio

Se il primo capitolo, di cui abbiamo già parlato più approfonditamente qui con la Director’s Cut, ha avuto un successo enorme, pare che il sequel potrebbe avere la stessa sorte. In questi giorni è stato dunque lo stesso Kojima a parlare del ruolo di Fragile (Léa Seydoux) in Death Stranding 2, ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Death Stranding 2: Fragile non sarà sola

A quanto pare il sommo Hideo Kojima, in occasione del suo podcast Brain Structure, ha confermato come il personaggio di Fragile sarà importantissimo per gli eventi di Death Stranding 2, ma non sarà certo la sola! Nonostante non si sia “sbottonato” molto, Kojima ha accennato anche ai ruoli di Elle Fanning e Shioli Kutsuna:

Elle e Shioli … non appaiono nel trailer, ma … nel prossimo futuro, penso di poter rivelare quali ruoli reciteranno. Ma con il teaser “Who Am I?” ho presentato tre attrici. Sai, non posso rivelare molto in questo momento, ma quelle tre donne … interpreteranno ruoli significativi

Insomma, pare che ai giocatori attenderanno nuovi grandi eventi nonostante Kojima, in sostanza, abbia rivelato ben poco. Ricordiamo dunque che il seguito di questo immenso titolo, per un breve gratis sull’Epic Store, è stato presentato ufficialmente durante i The Game Awards 2022 assieme ad un trailer che mostrava il ritorno di Norman Reedus e Léa Seydoux nel mondo post apocalittico ideato dal papà di Metal Gear Solid.

