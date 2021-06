After the Fall: combattimenti per la sopravvivenza in VR

Vertigo Games ha presentato al pubblico il nuovo titolo in VR. Affrontate numerosi nemici in feroci combattimenti in realtà virtuale con After the Fall

La realtà virtuale sta prendendo sempre più piede nel mondo del gaming. Al giorno d’oggi sono diverse le case di sviluppo che puntano su queste nuove tecnologie. Una di queste è sicuramente Koch Media. Durante lo scorso evento Sony PS VR Spotlight, Vertigo Games, ramo di Koch Media specializzato in sviluppo, publishing e realtà virtuale, ha diffuso il trailer del nuovo progetto in VR. Andiamo a scoprire l’FPS action After the Fall tra faticosi combattimenti per la sopravvivenza.

Combattimenti in prima persona nell’action FPS After the Fall

Il gioco è interamente ambientato in una Los Angeles anni ’80, dove l’uso di sostanze sperimentali destinate a fornire agli umani più resistenza per affrontare la nuova era glaciale, ha creato inaspettatamente una razza delle nevi ferocemente mutata e non morta. Vent’anni dopo la sopravvivenza della razza umana dipende dagli Harvest Runners, sopravvissuti sufficientemente impavidi e coraggiosi da esplorare le infestate lande ghiacciate per recuperare i rifornimenti vitali. Il titolo fa del suo punto di forza la precisione e la completezza dei comandi in VR. In particolare, la fedeltà del sistema di movimento vi farà sentire come un eroe d’azione anni ’80 mentre brandisce armi devastanti.

Un titolo che saprà soddisfare anche i giocatori VR più veterani. La modalità principale è una coop a 4 giocatori in cui questi ultimi devono riunire le forze avventurandosi nel territorio nemico e affrontando enormi orde di nemici. Vi attendono nella vostra esplorazione diversi tipi di nemici, da bruti torreggianti che vi schiacceranno con un colpo, a decapitatori che vi prenderanno per il collo per sollevarvi da terra. Scoprite cosa significa essere un Harvest Runner affrontando orde di nemici in duri combattimenti all’interno di After the Fall. Il titolo sarà disponibile per Oculus Quest, PlayStation VR e PC VR.

Per acquistare titoli in sconto andate sul nostro link di Instant Gaming! Per ulteriori approfondimenti restate sulle pagine di tuttoteK.