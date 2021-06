PS VR Spotlight: tutti gli aggiornamenti e gli annunci di Sony!

Nelle scorse ore Sony ha dato il via al nuovo evento digitale PS VR Spotlight, con tanti annunci e sette nuovi giochi VR in arrivo quest’estate

Nelle scorse ore, tramite comunicato stampa, Sony ha annunciato al mondo giornalistico di aver dato il via al nuovo evento digitale PS VR Spotlight, dedicato completamente alla periferica da Realtà Virtuale. L’evento in realtà non è stato proprio canonico e non si è trattato di una conferenza o una presentazione vera e propria. Sony ha deciso, in questa istanza, di rendere il tutto ancor più veloce preferendo la pubblicazione, con un intervallo di trenta minuti fra l’uno e l’altro, dei trailer dei sette giochi VR prossimi all’uscita. Arriveranno, infatti, quasi tutti nel giro di quest’estate.

Niente next-gen!

Sony ha anche tenuto a specificare, prima di iniziare, che non ci sarebbero stati annunci o novità sulla prossima generazione del PlayStation VR. I sette annunci sono tutti legati quindi alla Realtà Virtuale di PlayStation 4 e, alla fine dei conti, ci sembra anche abbastanza scontato che sia così. Quando l’azienda deciderà di parlarci del nuovo visore, sicuramente non lo farà così in sordina. Detto questo, vediamo insieme tutti gli annunci riguardanti il PS VR Spotlight di ieri!

Arashi: Castles of Sin e Puzzle Bobble 3D: Vacation Odissey – Gli annunci del PS VR Spotlight

Il primo titolo dei sette trailer rivelati da Sony è Arashi: Castles of Sin. Sviluppato da Endeavour One, il gioco sembra essere un “ninja-simulator” in prima persona, basato su elementi Stealth, in cui dovremo vestire i panni di Kenshiro, uno Shinobi in cerca di vendetta. Il gioco sarà disponibile a partire dall’estate 2021.

Successivamente, è arrivato Puzzle Bobble 3D: Vacation Odissey, un titolo che non pensiamo abbia bisogno di presentazioni. Il titolo sarà disponibile anche su PlayStation 5 e vi metterà alla prova con 100 puzzle diversi e tre modalità di gioco. Il titolo è previsto nel corso del 2021, ma Sony non ha svelato ulteriori informazioni su un’eventuale finestra di lancio.

Winds and Leaves e After the Fall – Gli annunci del PS VR Spotlight

Winds and Leaves è un particolare videogioco sviluppato da TREBUCHET devoto alle problematiche ambientali. In questo gestionale-sandbox, vestiremo i panni di un giardiniere intento a far rifiorire un’area desertica con l’utilizzo di attrezzi sempre più complessi ed evoluti. Il gioco sarà disponibile per PlayStation VR a partire dal 27 luglio 2021.

Quarto titolo fra gli annunci di ieri del PS VR Spotlight è After the Fall, che ci discosta pesantemente da quelli fino ad ora presentati buttandoci di prepotenza nell’azione più pura. Post-apocalittico e rivolto alla sopravvivenza in co-op fino a quattro giocatori, il titolo sviluppato da Vertigo Games ci getta in un mondo devastato in cui l’umanità è costretta a vivere nel sottosuolo. Il nostro scopo sarà quello di farci largo fra orde ed orde di nemici per tentare di tornare in superficie. Il gioco sarà disponibile dall’estate 2021.

Fracked e Wanderer – Gli annunci del PS VR Spotlight

Passiamo ad un action completamente diverso con Fracked, un altro FPS che però, a differenza di tantissimi altri titoli per VR, non sarà su binari. Sarete quindi completamente liberi di muovervi all’interno degli scenari e utilizzare l’immenso arsenale a vostra disposizione per diffondere nell’aria piombo e sconfiggere i vostri nemici. Il gioco sarà sempre disponibile da quest’estate.

Passiamo dai giochi action alle avventure grafiche con Wanderer, sviluppato da M Theory e Oddboy. Il titolo è particolare non solo in quanto ad atmosfera, perché ci permetterà di viaggiare nel tempo e influenzare alcuni eventi importanti della storia umana, permettendoci di vivere dei “what if”. “Cosa sarebbe successo se…?” L’avventura che vivremo in The Wanderer ci metterà davanti ad alcuni enigmi ambientati in vari contesti storici, dalle ere più passate a quelle recenti, e dalle premesse sembra forse il titolo più interessante presentato ieri. Il gioco sarà disponibile a partire da quest’estate.

Sniper Elite VR! – Gli annunci del PS VR Spotlight

Ultimo, ma decisamente non per importanza, è arrivato Sniper Elite VR. Non che serva una particolare presentazione, ma spendiamo qualche parola in chiusura anche sul nuovo capitolo della serie di Rebellion. Il gioco ci trasporta nel 1943 e ci permetterà di vivere 18 missioni diverse che, come sempre richiedono esclusivamente precisione e furtività per essere portate a termine. Il titolo è stato completamente ricostruito per essere tradotto per la Realtà Virtuale e sarà disponibile dall’8 luglio 2021.

Buon divertimento!

Termina qui la lista di annunci relativi al PS VR Spotlight della giornata di ieri. Sette giochi di cui alcuni sembrano davvero essere molto interessanti, a partire da The Wanderer che ha alla base un’idea particolarmente ingegnosa. Rimanete sintonizzati con noi di tuttoteK per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!