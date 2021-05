Migliori videogiochi VR PS4 | Maggio 2021

La Realtà Virtuale è ormai ufficialmente entrata nelle case della massa, riempiendo le librerie digitali e non con titoli di qualità altalenante. Scoprite con noi quali sono i migliori videogiochi per VR PS4 da recuperare in questo mese

Il videogioco come forma di espressione artistica si è evoluto profondamente nel tempo, sia nel contenuto sia nella forma. Basti ripensare agli hardware che utilizzavamo vent’anni fa per usufruire di fantastici mondi più o meno colorati e guardare quelli attuali per capire che di passi avanti ne sono stati fatti, e anche tanti. Fra chi rimpiange i bei tempi andati e chi, invece, si gode tutte le comodità che la modernità ha portato con sé, il videogioco si è aperto anche a nuovi strumenti espressivi. Uno fra tanti, la Realtà Virtuale.

Sebbene si parli di Realtà Virtuale da tantissimi anni, solo nel corso degli ultimi dodici mesi (circa) questa è diventata un vero fenomeno di massa. Sarà per la maggiore abbordabilità delle periferiche, sempre più leggere e con meno cavi, sarà perché le case di sviluppo stanno impegnando più cura nella realizzazione dei software esclusivi. La tendenza via via sempre più marcata ad un costo minore per le periferiche, però, fa da padrona. Fino a pochi anni fa i Visori erano pochi e di fascia alta. Ora l’utenza è in grado di poter scegliere fra HTC Vive, Oculus Quest, Oculus Rift, Oculus Rift S e Oculuft Gogo.

La Realtà Virtuale in casa Sony

Bisogna ammettere, però, che una delle periferiche più apprezzate ed acquistate, sicuramente anche a causa del prezzo davvero molto competitivo, è sicuramente il PlayStation VR di casa Sony, il portale più economico e diffuso con il quale potrete sperimentare tanti titoli di diversi generi. Sebbene siano in generale di qualità piuttosto altalenante, viste anche le oggettive difficoltà di sviluppo, la libreria digitale e non di videogiochi PSVR conta anche produzioni piuttosto valide. Scoprite con noi di quali stiamo parlando in particolare.

Una piccola premessa prima di iniziare: questa non è una classifica, i titoli saranno messi in ordine puramente casuale e abbiamo cercato, nei limiti delle nostre possibilità, di includere videogiochi di diverso genere e che si riferiscono a un pubblico diversificato. La scelta, in ogni caso, rimane strettamente legata a parametri soggettivi redazionali. I nostri migliori videogiochi per PSVR, insomma, potrebbero non coincidere con i vostri. Buona lettura.

WipeOut Omega Collection – Migliori Videogiochi per VR PS4

La WipeOut Omega Collection era già, di per sé, una delle collection più apprezzate ed amate sia dal pubblico sia dalla critica. Basti pensare alla mole di recensioni positive che ha ricevuto ai tempi della sua uscita e alla quantità smodata di fan che WipeOut ha in tutto il mondo, per capire che si è probabilmente di fronte a uno dei migliori titoli di guida mai creati. Quando poi Psygnosis ha deciso di rendere disponibile gratuitamente una patch che implementava la realtà virtuale, il mondo è esploso.

Adrenalina pura, estasi cristallina. WipeOut Omega Collection VR è tutto ciò che gli amanti dei racing game hanno sempre voluto, ma mai hanno osato chiedere. E chiariamoci bene: la modalità VR non è limitata a qualche corsa o circuito speciale. Potrete giocarvi tutto WipeOut Omega Collection in VR. Prego, prego, andate.

Moss – Migliori Videogiochi per VR PS4

Semplice, emozionante, significativo. Moss è una favola tanto breve da essere quasi un’ingiustizia. L’amore e la passione che Polyarc ha voluto trasmettere con il suo titolo di debutto in esclusiva Sony trasuda da ogni pagina del libro che siamo chiamati a sfogliare in Moss, per narrare la storia della piccola Quill, alla ricerca del suo amato zio scomparso.

Ancor più emozionante il metodo narrativo: non impersoneremo esattamente Quill, saremo più il suo spirito guida, una luce che le farà attraversare le mille avversità che si troverà di fronte, tra squittii e versi adorabili. Sono riusciti a rendere carino un topo, suvvia. Moss è quindi il platform per eccellenza per PSVR, e sicuramente uno di quei titoli che non dovete lasciarvi scappare se siete in possesso di un visore per realtà virtuale Sony.

Resident Evil 7 – Migliori videogiochi per VR PS4

Resident Evil 7 è un po’ l’essenza di ciò che si guadagna e ciò che si perde nel prendere un videogioco fruibile “normalmente” e trasportarlo all’interno del mondo chiamato Realtà Virtuale. Cosa si perde? Semplice: gran parte del dettaglio grafico. Resident Evil 7 sulla TV è impressionantemente bello e nitido, dettagliato e pulito. Cosa che, ovviamente, non può essere ugualmente riscontrata nella sua versione VR. Cosa si guadagna? In una sola parola: immersione.

Quando già il titolo base è terrificante ed angosciante al punto giusto, ritrovarsi rinchiusi nella villa di Resident Evil 7 dalla testa ai piedi rende il tutto ancor più vivido. Complice anche un comparto audio strepitoso, rivivere Resident Evil 7 in VR è un’esperienza che consigliamo di fare a tutti i fan della serie e per tutti coloro che hanno nel sangue quell’insana voglia e piacere di vivere in circospezione, alla ricerca costante di nemici e pericoli. Solo per poi ritrovarseli dietro e saltare dalla finestra per la paura. Provare per credere.

Farpoint – Migliori videogiochi per VR PS4

Sparatutto? C’è. Sci-fi? C’è. Nel lontano 2017, quando ancora la Realtà Virtuale era un qualcosa di elitario, ma cominciava comunque a crearsi la sua bella schiera di appassionati, gli sviluppatori non volevano lasciare la presa sul VR nonostante il ristretto pubblico a cui si sarebbero riferiti. A distanza di pochi anni possiamo dire che effettivamente avevano fatto centro. Fatto sta che proprio in quel periodo uscì Farpoint, ai tempi con una graziosa novità, un Aim Controller chiamato PlayStation Aim a forma di fucile. Semplice, immediato e alquanto sofisticato, questa periferica innalza ancor più l’immersività in uno sparatutto che, sebbene alla fine dei conti sia “solo” più che discreto, è decisamente uno dei migliori del suo genere per quanto riguarda il VR.

Un blockbuster nella Realtà Virtuale di casa Sony che ha saputo appassionare non solo per le intense sessioni di shooting, ma anche per una trama che ha intrigato tutti, dalla stampa specializzata ai videogiocatori tutti, perdendosi poi purtroppo nel finale. Troppo veloce e confuso, non rovina l’esperienza, ma sicuramente ne mina la resa complessiva. Consigliatissimo, comunque, per chi ama gli FPS e gli shooter on rail. Il migliore del genere (su VR).

AstroBot: Rescue Mission – Migliori videogiochi per VR PS4

Altro giro, altro Platform, anche se questa volta ci discostiamo di molto da Moss. Japan Studio si era già fatta conoscere prima di AstroBot: Rescue Mission, in un modo del tutto singolare: uno dei minigiochi del The PlayRoom VR. Quel che fu “Alla ricerca dei robot” è, a distanza di qualche tempo, diventato una sorta di piccolo grande capolavoro per il mondo videoludico. I nostri allegri robottini vengono improvvisamente improvvisamente dispersi in vari mondi da un alieno cattivo. Dovremo quindi impersonare Astro, il nostro capitano, alla ricerca dei bottini sparsi per i vari mondi, tutti coloratissimi e diversissimi tra loro, spesso nascosti in anfratti e luoghi misconosciuti.

Unica grande pecca è la longevità: cinque ore per completare la “trama principale”, qualcuna in più se si punta al collezionismo. Niente di che, se consideriamo le grandi produzioni non-VR e un gran peccato perché ci sarebbe piaciuto esplorare ancora un po’. Rimane che AstroBot: Rescue Mission è una di quei grandi gioielli che non potete perdere se siete possessori di visore VR.

Tutto bellissimo, ma attenti alla chinetosi

Lo sappiamo benissimo che se si parla di Realtà Virtuale in questo periodo tutti gli occhi sono fermi fissi su Half-Life: Alyx, e ci sarà tempo per parlarne approfonditamente. Non è questo però il luogo. Si conclude qui questa nostra disanima sui migliori videogiochi per PSVR. Abbiamo cercato, come detto, di includere la maggiore varietà per genere e pubblico di riferimento. Il nostro consiglio è comunque quello di provarli un po’ tutti, considerando anche che ormai si trovano a un prezzo veramente abbordabile.

Vi ricordiamo, infine, che questa è una lista strettamente soggettiva e che ci sono sicuramente altri titoli lì fuori degni di essere menzionati. Da qualche parte bisogna pur iniziare però!