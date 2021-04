Migliori visori VR per PC | Marzo 2021

Scopriamo in questa guida quali sono i migliori visori VR per PC attualmente sul mercato, e chi dovrebbe acquistarli in base a prezzo e funzionalità

Il mercato della realtà virtuale è in continua espansione, e in particolare su PC l’annuncio e il rilascio di Half Life: Alyx hanno dato una spinta enorme alle vendite dei visori VR. Come accade per ogni nuova tecnologia, i prezzi dei visori si stanno abbassando sempre di più, e anche se quelli più performanti hanno un prezzo ancora troppo elevato per la maggior parte delle persone, si possono comprare visori di qualità eccellente anche spendendo relativamente poco. Vediamo in questa guida quindi quali sono i migliori visori VR per PC attualmente sul mercato e quale scegliere in base alle vostre esigenze!

Quali caratteristiche considerare per la scelta del visore

Oltre ovviamente al prezzo, la caratteristica più importante da considerare per la scelta di un visore VR per PC è lo spazio a vostra disposizione. Dovrete considerare quindi se potete usare il visore solo da seduti, se avete un minimo di spazio per muovervi, o se invece avete una stanza intera da dedicare alla vostra postazione da gioco. Sempre riguardante lo spazio è importante sapere se avete un posto per posizionare eventuali basi per il tracking dei movimenti e dei controller o se dovrete puntare su visori che non ne hanno bisogno. Per ogni visore è poi fondamentale controllare che il vostro PC rientri nei requisiti consigliati o almeno minimi indicati dal produttore.

Purtroppo la scelta dei visori PC nel nostro mercato è abbastanza ristretta, dato che molti non sono ancora ufficialmente in vendita in Italia o Europa, e non si sa se lo saranno mai. Per questo mancheranno in questa guida visori come l’ottimo Samsung Odyssey Plus, il cui costo importandolo dall’estero aumenterebbe moltissimo. Questo ne annullerebbe ovviamente quindi la convenienza rispetto agli altri visori più costosi presenti in questa guida.

Oculus Rift S | Migliori visori VR per PC

Attuale ammiraglia di Oculus, una delle compagnie più importanti nel mercato VR, il Rift S è a mani basse il miglior visore per PC nella sua fascia di prezzo. Il visore ha infatti un’altissima risoluzione di 2560 x 1600 e refresh rate di 80 Hz, e non richiede alcuna base esterna per il tracking dei controller e dei movimenti. Costando praticamente lo stesso prezzo, a circa 450 € il Rift S rende totalmente insensato l’acquisto dell’originale Rift.

Valve Index | Migliori visori VR per PC

Per chi non ha limiti di budget, a poco oltre 1000 € l’Index di Valve è attualmente il miglior visore VR sul mercato. La risoluzione degli schermi è di 2880 x 1600, con in più un refresh rate di ben 120 Hz, il tutto con un FOV (Field of View) di 130°. L’effetto “Screen Door” è praticamente impercettibile, e l’ottima distribuzione del peso e la qualità dei materiali contribuiscono a renderlo ancora superiore alla concorrenza. Gli ottimi controller permettono inoltre il tracciamento dei movimenti di ogni singolo dito, ma per il tracciamento dei movimenti del giocatore sono necessarie delle basi esterne.

Acquistando il visore avrete anche in regalo Half Life: Alyx, titolo che riesce a sfruttare al meglio tutti i punti di forza del visore. Ricordiamo però che il gioco sarà comunque compatibile con tutti i visori per PC, anche se la qualità dell’esperienza potrà variare.

Menzione d’onore: Oculus Quest | Migliori visori VR per PC

Il Quest è un visore VR stand alone che per la sua comodità e per il prezzo competitivo (circa 450 €) ha riscosso subito un successo enorme. Pur avendo essenzialmente l’hardware di uno smartphone il visore offre infatti comunque un’ottima qualità visiva e diversi porting di giochi VR completi. Non mancano infatti Superhot VR o il popolarissimo Beat Saber, che sono tra i giochi più venduti nel mercato VR in generale.

Quest non è quindi un vero e proprio visore VR per PC, ma ciò che gli è valso la menzione d’onore in questa guida è una funzionalità recentemente aggiunta: Oculus Link. Grazie a questa funzionalità infatti basterà usare un cavo USB 3 di qualità alta per poter collegare il visore ad un PC da gaming e giocare a qualsiasi titolo VR della libreria del fratello maggiore Rift (Alyx incluso). La differenza con un visore PC tradizionale ovviamente si sente, ma è assolutamente trascurabile considerando la comodità di poter semplicemente scollegare il visore e utilizzarlo senza alcun dispositivo aggiuntivo.

Buon viaggio nel mondo della realtà virtuale!

Speriamo che questa guida vi sia stata d’aiuto, e vi auguriamo ovviamente un buon viaggio nel meraviglioso mondo della realtà virtuale! Ricordiamo che potete trovare sul nostro sito anche una guida sui migliori visori VR non solo per PC. Per altre guide, news, recensioni e speciali sul mondo videoludico, passate per la sezione dedicata sul nostro sito!