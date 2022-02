1-2 Switch: seguito in arrivo quest’anno, secondo un rumor

Un nuovo rumor coglie uno dei titoli di Nintendo più inaspettati: potremmo vedere a breve un seguito per il party game di lancio, 1-2 Switch

Purtroppo, soprattutto in tempo di pandemia, i rumor ci danno più materiale con cui lavorare degli annunci veri e propri, ma di certo nessuno di noi si sarebbe aspettato che 1-2 Switch potesse mai avere un seguito. Figurarsi averne uno entro fine anno, sebbene allo stato attuale i titoli first-party della cara vecchia Nintendo siano più in forma che mai. Del resto, i franchise di punta hanno avuto successo proprio sulla console ibrida, e lo stesso vale per le nuove IP di stampo più marcatamente sperimentale, come Ring Fit Adventure ed ARMS. Non tutte le ciambelle vengono col buco, ed è qui che entra il gioco questo particolare party game.

Il seguito di 1-2 Switch: tanto “rumor” per nulla?

In qualità di titolo di lancio, 1-2 Switch si è voluto porre come erede spirituale di Wii Sports: visto però quanto lo abbia penalizzato la mancanza di un bundle come visto ai tempi di Wii, un seguito non è mai rientrato nel campo delle possibilità, nonostante il rumor di cui parliamo oggi. Alcune feature dell’hardware (come il feedback aptico – sì, quel feedback aptico) si sono viste anche altrove mentre altre, come la telecamera a infrarossi del Joy-Con destro, sono state usate solo qui. Sebbene non ci siano chissà quali premesse per un sequel, l’insider Zippo ha rivelato nel suo blog che ne vedremo presto uno.

Non abbiamo altre informazioni su come intenda migliorare il predecessore o, più semplicemente, sulla data esatta di uscita. L’insider Emily Rogers ha a sua volta parlato dell’esistenza di un sequel, come ha fatto notare (e quando mai) VideoGamesChronicle. Di certo, i rumor che circolano circa un possibile Nintendo Direct di febbraio (un mese molto prolifico per le presentazioni della Grande N) mettono questa voce di corridoio in tutto un altro contesto. Fino alla conferma di una qualsiasi delle due cose, però, vi invitiamo caldamente a prendere tutto con un doveroso paio di pinze.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di un ipotetico 2-2 Switch? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.