Nintendo Switch: annunciati i saldi di febbraio su oltre mille giochi

Nuova ondata di saldi sull’eShop di Nintendo Switch: oltre mille i giochi coinvolti, con tanti possibili affari per i giocatori parsimoniosi

Abbiamo giusto finito ora di parlare di sequel improbabili per la console, ma Nintendo Switch ha un altro asso nella manica: una nuova ondata di saldi su eShop, che coinvolgono oltre mille titoli. Un numero non di poco conto, forse mirato a distogliere l’attenzione sui rumor in circolazione. I fan della Grande N sono in altrettanto grande subbuglio per la tendenza del colosso di Kyoto a mostrare il proprio palinsesto (leggasi: Direct) nel mese di febbraio, e forse è anche per questo che il gigante nipponico ha preferito rendere memorabile questo periodo in modo un po’ diverso. O magari sono solo nostre supposizioni, chi può dirlo?

E su Nintendo Switch, di saldi ne restano mille

Nintendo Italia ha comunicato oggi con un tweet gli oltre mille sconti in arrivo con i saldi dell’eShop di Switch, sebbene la generosa iniziativa resti tuttora esclusiva al Vecchio Continente. Come sempre avviene quando si tratta di sconti in massa, però, anche in questo caso il manifattore hardware ha preferito giocare a carte quanto mai coperte: in altre parole, c’è da aspettare che il calo di prezzo si palesi sul marketplace (questo giovedì 10 febbraio alle 15:00). Tutto ciò che sappiamo in merito è il numero a quattro cifre dei giochi coinvolti. Vi lasciamo al trionfale annuncio della Grande N su Twitter in lingua nostrana.

Alle 15:00 di questo giovedì parte il Festival di febbraio dell’#eShop, con sconti su più di 1000 giochi! Aggiungi questa pagina ai tuoi preferiti e visitala giovedì: https://t.co/syCbKdPwvf pic.twitter.com/k9G5k92IEy — Nintendo Italia (@NintendoItalia) February 7, 2022

Possiamo solo dirvi a grandissime linee cosa possiamo aspettarci. Sappiamo che i giochi scontati saranno veramente tanti, ma se vi aspettate di portare a casa dei titoli editi da Nintendo stessa a prezzi stracci potreste restare delusi. La percentuale del taglio di prezzo applicata ai giochi di prime parti non va mai oltre il 33%, che porta i titoli da 60 euro alla più permissiva soglia dei 40. Potreste avere più fortuna con i titoli editi dalla Grande N ma sviluppati da altri, come ad esempio Dragon Quest XI: Echi di un’era perduta. Naturalmente, questo non avviene con i titoli di terze parti, spesso soggetti a percentuali ben più vertiginose come 75 o 80%. Per i giochi di profilo più basso, però, informatevi prima.

