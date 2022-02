Skate: EA suggerisce un lancio non lontano

Secondo il CEO di EA il lancio del nuovo Skate non sarebbe così lontano. Stando ai rumor, il titolo avrà un game design totalmente inedito

Nonostante il lancio fallimentare dell’atteso Battlefield 2042, le cartucce in canna di EA sembrano non essere ancora finite. Insieme al revival del brand Dead Space, uno dei tps horror più amati dai giocatori, la compagnia è pronta a riportare in auge un altro dei suoi storici franchise. Secondo il CEO di EA il lancio di Skate avverrà prima di quanto possiamo immaginare. Scopriamo i dettagli di questo attesto ritorno.

EA stravolge Skate e suggerisce un lancio non troppo lontano

Rispondendo a delle domande in merito all‘UGC (User Generated Content) in occasione dell’abituale conferenza sui ricavi dell’ultimo trimestre, il CEO Andrew Wilson ha parlato dei nuovi e divertenti modi con i quali i giocatori si sono approcciati ai giochi EA. Tra questi, è inclusa l’abilità data ai giocatori di creare il loro contenuto e metterlo a disposizione dell'”ecosistema“. Paradigma sempre al centro di giochi come The Sims o anche FIFA Ultimate Team e Madden Ultimate Team. A questo proposito, EA ha dichiarato che questo tipo di game design sarà applicato sin dal lancio anche nel prossimo Skate.

Anche se sviluppatori e publisher sono stati ben attenti a non rivelare troppo, è stato lasciato intendere che il gioco basato sulla simulazione degli skateboard conterrà numerosi elementi multiplayer. Questo si sposa perfettamente con la creazione di contenuto da parte degli utenti, specialmente quando i giocatori possono condividere e le loro creazioni con altri giocatori online. Oltre a questo, il prossimo Skate accoglierà l’eredità open world degli Skate precedenti. Nonostante ciò, potremo saperne di più nei prossimi mesi, specialmente durante l‘EA Play Live. Skate è attualmente previsto per PC. Tuttavia ci aspettiamo un lancio anche su altre piattaforme.

