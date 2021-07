Warzone: come sbloccare il fucile AMAX

Se state progredendo nel gioco e volete dei consigli per migliorare le vostre prestazioni in partita, ecco la nostra guida su come sbloccare l’AMAX in Call of Duty Warzone

Warzone rimane saldamente al comando nella classifica della popolarità dei battle royale. Anche dopo diversi anni dall’uscita e dopo innumerevoli e costanti aggiornamenti, il titolo continua a divertire sia i professionisti che i semplici giocatori. Se rientrate in quest’ultima categoria e vi state impegnando per migliorare nel gioco ecco a voi dei semplici consigli che vi permetteranno di sbloccare una delle armi più forti. Andiamo dunque a scoprire come sbloccare facilmente il fucile d’assalto AMAX in Call of Duty Warzone.

Tra potenza e bilanciamento

Come detto, il successo travolgente del titolo è dovuto a molti fattori. Se da una parte c’è l’elevata progressione nell’apprendimento delle meccaniche che vi permette di raggiungere alti livelli di esperienza, dall’altra, bisogna sempre ricordare che si sta parlando di titolo essenzialmente free to play (anche se le micro transazioni non mancano, come vedremo in seguito). Se state acquisendo dimestichezza con le varie meccaniche, armi e loadout, e se non volete sfigurare di fronte ai giocatori più esperti, siete nel posto giusto. In questa guida andremo infatti a scoprire come sbloccare il fucile AMAX in Wazone, l’arma preferita dalla maggior parte dei giocatori. Prima di addentrarci nel cuore della guida però, è necessaria qualche premessa.

Specifiche dell’arma – Come sbloccare l’AMAX in Warzone

Il CR-56 AMAX è una delle armi preferite dalla community. Le sue peculiarità e i suoi vantaggi sono avere una maggior precisione, oltre che un’elevata potenza d’arresto e un caricatore più capiente. Per questi motivi, l’AMAX, insieme al Grau e al Bruen, è una delle armi più amate. Queste armi sono risultate talmente forti, che numerose volte gli sviluppatori hanno posto rimedio al loro forza con dei nerf. Questo per non sbilanciare troppo le partite e per non creare troppi disordini nella community. A questo proposito, sia il Grau che il Bruen sono stati depotenziati nel corso del 2020. Mentre l’AMAX è stato nerfato proprio quest’anno.

Questo potente fucile per essere utilizzato al meglio va padroneggiato per bene. Per questo motivo, oltre a spiegare in che modo si può sbloccare, andremo a vedere anche quale loadout utilizzare. Il fucile in questione non è sempre stato disponibile ai giocatori. Infatti, il CR-56 AMAX è stato introdotto nel gioco a partire dalla Stagione 3. Quest’ultima è iniziata a giugno 2020 ed è terminata ad agosto 2020. Durante questa finestra temporale, il CR-56 si poteva sbloccare una volta raggiunto il livello 31. Tuttavia, al termine della stagione, questo non è stato più possibile per ovvi motivi. Andiamo dunque a vedere i diversi modi con cui impossessarsi dell’arma.

Raggiungi l’obiettivo – Come sbloccare l’AMAX in Warzone

Se guardate bene nel menu ARMI > ARMERIA vi accorgerete che dell’arma non vi è traccia. Quello che dovete fare andare in ARMI > MODIFICA EQUIPAGGIAMENTO, selezionare un Preset e premere il riquadro Arma Principale. Così potrete vedere tutti i fucili d’assalto disponibili e vedere se avevate già sbloccato l’arma “classica” in precedenza. Se non l’avete ancora ottenuta, per sbloccarla è necessario fare 3 kill con il calcio dell’arma usando fucili d’assalto in 10 partite diverse.

Per raggiungere questo obiettivo non ci sono particolari scorciatoie, vi basterà giocare a quante più partite possibili e cercare di eseguire l’azione richiesta. Una volta raggiunto l’obiettivo e ottenuto il CR-56, andate in MODIFICA EQUIPAGGIAMENTO per equipaggiare l’arma al vostro loadout. Quello che abbiamo visto era solo uno dei modi principali per sbloccare l’arma.

Bundle di Roze – Come sbloccare l’AMAX in Warzone

Se per qualche motivo non volete o non potete seguire questa strada, vi è un altro modo per entrare in possesso dell’arma. Tramite microtransazioni è possibile infatti acquistare Lo Spartiacque. Lo Spartiacque, variante leggendaria dell’AMAX, è ottenibile mediante il bundle relativo all’operatore Roze. Il bundle in questione è in vendita a un prezzo di 2400 CP. Per acquistare i CP (Cod Points) potete rivolgervi a differenti piattaforme, a seconda di dove giocate o di quella che preferite.

Potete acquistare i CP direttamente dal PS Store, oppure in alternativa passare per Amazon. Ottenendo il bundle di Roze, avrete anche altri oggetti come adesivi, skin e armi. Dopo aver visto tutti e due i modi per equipaggiare l’AMAX, andiamo adesso a dare qualche suggerimento su come utilizzare il CR-56 al meglio scegliendo tra diversi loadout.

Il loadout fa la differenza – Come sbloccare l’AMAX in Warzone

Ora che siete entrati in possesso del vostro fucile preferito, vi chiederete, a meno che non lo sappiate già, quali sono gli equipaggiamenti da avere per ottimizzare i risultati delle vostre azioni in partita. Per questo ci sentiamo di consigliare uno tra i loadout più utilizzati. All’atto pratico, per utilizzare uno specifico loadout è necessario conoscere la meccanica delle casse equipaggiamento. Una volta lanciata e raggiunta la cassa in game, potete scegliere un preset tra quelli che avete impostato andando in ARMI > MODIFICA EQUIPAGGIAMENTO. Questi preset consentono di personalizzare la scelta del loadout in funzione del vostro stile di gioco. Per modificarlo andate nel menu MODIFICA EQUIPAGGIAMENTO e premete sul riquadro armaiolo.

Qui, il consiglio è quello di utilizzare la canna XRK Zodiac S440. Le munizioni migliori sono invece le 45 Round Mags, mentre per il resto sono molto utili FSS Close Quarters Stock, Commando Foregrip e XRK CR-56 Rubberized Wrap. Ricordatevi tuttavia, che per utilizzare al meglio il vostro AMAX dovrete fare parecchio allenamento, per questo è sempre consigliabile giocare quante più partite possibile. Se non siete soddisfatti potete provare anche altri loadout e utilizzare munizioni e canne diverse anche solo per sperimentare e capire la differenza.

Allenamento è la parola chiave

Eccoci giunti alla fine della nostra guida su come sbloccare il fucile AMAX CR-56 in Warzone. Per riassumere, come abbiamo potuto vedere, per ottenere l’arma sono possibili due vie. Da una parte potete sbloccarla completando degli obiettivi in game, dall’altra è possibile “acquistarla” passando per le microtransazioni. Per concludere, fateci sapere cosa ne pensate del fucile in questione, oltre che del loadout da noi consigliato e rimanete su queste pagine per ulteriori guide a tema Warzone e non solo.

