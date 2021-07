Apex Legends: leakata una nuova leggenda

Di recente alcuni leaker hanno svelato una nuova presunta Leggenda di Apex Legends. Vediamo insieme i primi dettagli al riguardo

Apex Legends ha recentemente dato il via al suo nuovo evento Genesis Collection, che ha permesso ai dataminer di scavare in parte del nuovo codice e possibilmente scoprire una leggenda in arrivo. Come riportato da Charlie Intel, il dataminer SomeoneWhoLeaks ha rivelato che la stagione 10 di Apex Legend introdurrà una nuova leggenda chiamata Seer. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Apex Legends: la nuova leggenda possiede un drone?

I leaker di Apex Legends avevano precedentemente fatto trapelare un personaggio con un simbolo di falena nel gioco, la community aveva pensato allora che si trattasse di un teaser per un’altra leggenda chiamata Pariah. SomeoneWhoLeaks ha invece trovato nel codice di gioco le icone delle abilità per Seer, ma al momento non è noto quali poteri esse rappresentino. Molto probabilmente Seer sarà equipaggiato con un drone di falena e SomeoneWhoLeaks ha rivelato l’animazione per lo stesso. Non è chiaro cosa potrebbe davvero fare il drone, ma sembrerebbe proprio questa l’abilità tattica di Seer. Va notato che nessuno dei dettagli è stato ancora confermato da Respawn o EA, quindi il tutto va preso con un bel paio di pinze rinforzate.

La stagione in corso di Apex Legends ha introdotto una nuova modalità 3v3 chiamata Arena e una nuova leggenda, Valkyrie. Valkyrie viene fornita con un kit Northstar Titan alterato che offre il suo migliore movimento orizzontale. La leggenda in questione dispone di due abilità passive: i Vtol Jets che le permettono di saltare e manovrare in aria e Valkyrie può scansionare i nemici mentre è in aria. La sua abilità tattica è uno sciame missilistico che lancia razzi su una piccola area per stordire e rallentare i nemici. Valkyrie’s Ultimate è Skyward Dive che consente a lei e ai suoi compagni di squadra di lanciarsi in aria e ridistribuirsi, attivando la sua capacità passiva di scansionare i nemici. Di recente vi abbiamo riportato anche che Apex è stato hackerato, maggiori dettagli al riguardo in questo articolo.

