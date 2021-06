CoD Warzone: l’ultimo aggiornamento risolve un noto bug e nerfa una delle armi più popolari

Raven Software ha appena reso noti i dettagli dell’ultimo aggiornamento di CoD Warzone che risolve un fastidioso bug e non solo

Dopo aver in qualche modo generato un fastidiosissimo bug, noto come la “porta assassina” tra la community, Raven ha introdotto un nuovo aggiornamento di CoD: Warzone che nerfa il popolare MG 82 e risolve il problema della porta in grado di uccidere i giocatori all’istante. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

CoD Warzone: l’aggiornamento risolve il bug della “porta assassina” e modifica le statistiche dell’MG 82 LMG

Nei giorni scorsi, gli sventurati giocatori di CoD Warzone hanno sperimentato i devastanti effetti di un bug risolto con l’ultimo aggiornamento. Chiunque si sia avventurato nella mappa della miniera di sale sa a cosa stiamo facendo riferimento: una delle porte dell’area, impensabilmente, era in grado di uccidere i giocatori che vi passavano attraverso. L’assurdo bug, legato forse al sistema di viaggio rapido della Porta Rossa introdotto con la Stagione 4, è finalmente solo un (brutto) ricordo.

Le modifiche al titolo apportate da Raven non si limitano a questo. L’MG 82 LMG fin dall’inizio della Stagione 4 è riuscito ad affermarsi in breve come una delle armi più popolari tra la community del gioco dei record.

L’arma è diventata così diffusa, infatti, che Raven ha decisa di apportare alla stessa un nerf:

Avevamo immaginato l’MG 82 (BOCW) come una mitragliatrice leggera a corto e medio raggio data la sua maneggevolezza, mobilità e velocità di fuoco relativamente veloci. Tuttavia, l’arma ha anche mantenuto molti potenti tratti LMG come il profilo di danno, la velocità del proiettile e le dimensioni del caricatore, il tutto avendo un rinculo trascurabile. Questi fattori in combinazione hanno creato una delle armi più devastanti a Verdansk. Non lasciatevi ingannare dalla grandezza di questi cambiamenti. Il danno per caricatore e cadenza di fuoco è ancora di alto livello, quindi prevediamo che l’MG 82 rimanga popolare.

E non è tutto; sembra che ci siano anche dei cambiamenti nel modo in cui funzionano i vantaggi nel gioco:

Stiamo esplorando tutte le possibili vie in termini di modifiche per fornire vantaggi “equi” e “reagibili” a Dead Silence. Una decisione come questa va presa con attenzione soprattutto considerando come potrebbe destabilizzare altri aspetti del gioco. Non possiamo promettere nulla in questo momento, ma mentre ci avviciniamo a una soluzione appropriata, condivideremo maggiori dettagli.

Forse un giorno presto vedremo Raven lanciare una nuova stagione di Call of Duty Warfare senza dover fare marcia indietro sulle varie aggiunte. Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.