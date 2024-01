Tekken 8: i migliori personaggi con cui combattere

Per i migliori pestaggi occorrono i giusti personaggi: ecco la “tier list” preliminare di Tekken 8, per sapere subito con chi menar le mani

Capire quali siano i migliori personaggi, specie ora che Tekken 8 è finalmente tra noi, può rivelarsi vitale. Dragunov nel rango S? Reina nel rango B? I primi giorni di vita del gioco sono stati qualcosa di fenomenale per la community competitiva. Per avere maggiori delucidazioni in merito dovreste consultare (o, alla stesura di questa guida, attendere) la nostra recensione, ma vi basti sapere che pur venendo al mondo nella cosiddetta età dell’oro dei picchiaduro l’ottavo capitolo smussa gli angoli di tutti i suoi predecessori accentuandone i punti di forza. Naturalmente le cose sono destinate a cambiare, tra aggiornamenti che migliorano i personaggi (buff) o che li indeboliscono (nerf), ma come vedete qui sotto anche i giocatori più bravi in questo genere si stanno allenando come si deve. Eddy Gordo avrà non poca concorrenza!

I am a very toxic Azucena player 🤪🤪🤪🤪🤪 pic.twitter.com/GyINyaYSRC — Justin Wong (@JWonggg) January 26, 2024

“Tiers” for fears | I migliori personaggi di Tekken 8

Solitamente tendiamo a menare il can per l’aia fino all’ultimo, ma non con i migliori personaggi di Tekken 8: partiremo proprio da loro. La suddivisione in “tier” (ranghi, appunto) è nota a tutti gli amanti dei picchiaduro e il rango S denota il meglio del meglio. Va da sé che gli appartenenti al suddetto S-Tier sono ottimi sotto più punti di vista, sebbene ci siano caratteristiche in cui eccellono più di altre. Conseguentemente, dunque, i ranghi più bassi saranno automaticamente anche quelli meno versatili, per non dire apertamente “peggiori”. Di nuovo: con l’arrivo di nuovi combattenti tramite DLC, automaticamente l’intero roster verrà ribilanciato. La guida di oggi è stata stesa il 31 gennaio 2024.

Rango S | Migliori personaggi di Tekken 8

Ecco chi compone il rango S del gioco: Jun Kazama, Jack-8, Kin Kazama, Azucena, Bryan, King e Dragunov. Tra loro, Jun sembra la più forte: facile da usare, forte negli attacchi bassi e, in generale, quasi priva di matchup sfavorevoli. Le sue mosse sono difficili da punire. I bilanciati appena al di sotto di lei sono Jin, Jack e Bryan, ottimi nel mettere pressione all’avversario. Similare la situazione di Azucena, grazie ai suoi contrattacchi e alle mosse normali difficili da punire, tra cui alcuni tra i jab migliori dell’intero gioco. Lei e Jun si contendono la corona. In più, Azucena è spietata con i giocatori inesperti, nelle mani giuste. Si veda il tweet di Justin Wong (quello del famosissimo “parry di Daigo”) a inizio articolo. King ha fatto strada grazie al buff dei lanci rispetto ai capitoli precedenti, senza contare la sua capacità di contrastare pure i parry. Infine uno dei veterani più “giovani”, Dragunov, gode di un’ottima portata e di lanci facili da effettuare.

Rango A | Migliori personaggi di Tekken 8

Ovvero dove risiede la maggior parte del roster. Nel rango A troviamo personaggi bilanciati con punti di forza e talloni d’Achille ben definiti, ma tutti ottimi nelle mani giuste. Parliamo di Shaheen, Hwoarang, Nina, Alisa, Lili, Kuma/Panda, Xiaoyu, Feng Wei, Devil Jin, Victor, Leo, Paul, Lars, Claudio, Kazuya e Zafina. Partiamo proprio da Zafina, facile da punire in difesa ma un potenziale incubo tra i giocatori intermedi. In generale, qui risiedono i combattenti bilanciati più forti (Feng, Leo, Paul, Shaheen, Claudio, Lars e Nina), altri che premiano la tecnica (Devil Jin, Xiaoyu, Lili, Victor e Kazuya) o personaggi che richiedono pazienza per il loro gimmick (Kuma/Panda, Hwoarang e Zafina). Questi ultimi forse non eccellono nel competitivo, ma online potrebbero darvi modo di cogliere alla sprovvista qualche malcapitato.

Rango B | Migliori personaggi di Tekken 8

Pure nel tier più basso, sono tutti personaggi utilizzabili. Penalizzati pesantemente dalla meccanica Heat (per alcune mosse ora legate ad essa o comunque per averne risentito), i membri del rango B sono sempre giocabili. Nessuno tra Law, Reina, Leroy, Yoshimitsu, Raven, Steve e Lee è “pessimo”, ma richiede impegno per trarne il meglio. Tralasciando i combattenti nerfati e quelli che ricompensano meno lo sforzo dei giocatori, parliamo di Reina nello specifico. La recente aggiunta è vulnerabile ai lanci e non beneficia di combo semplici “sicure”, complici le meccaniche di parry incluse tra le sue mosse. È in generale un personaggio divisivo, ma a discapito dei giochi mentali possibili con lo scatto in stile Mishima il parere più comune non sembra favorirla. Steve, poi, è stato brutalizzato dai nerf al punto da convincere uno dei suoi migliori giocatori, Knee, a lasciarlo perdere. Yoshimitsu è un enigma. La capacità di sottrarre salute con la spada gli dà la possibilità di salire al rango A, ma per ora è rimandato a settembre.

“E poi c’è lei”

Poraccia Asuka, messa in punizione all’angolo da tutti i personaggi di Tekken 8 migliori di lei. Nel bene e nel male, avere un proprio rango non è mai un buon segnale. Per mettere le cose in prospettiva, il giocatore competitivo Fergus non sembra molto ottimista pur avendola fatta brillare nel capitolo precedente. I suoi punti di forza sono integrati meglio in altri combattenti, che sia tramite Heat o meno. Mancando di portata, è facile da punire pure a distanza. Non “ingiocabile”, ma sicuramente ed oggettivamente fonte di possibili svantaggi. Ciò detto, ricordate quanto abbiamo chiarito nella guida generale al gioco: se un combattente a occhio vi convince, voi provateci comunque. Le opzioni nel rango S non mancano, ma alla fine sta a voi trarre il meglio da chi vi attrae di più.

Ora sta a voi dirci la vostra: vi siamo stati utili? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.