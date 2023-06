Street Fighter 6: trucchi e consigli per iniziare a menar le mani

Quello di Street Fighter 6 è un mondo (di legnate) bello grande: vi converrà seguire i nostri consigli (e/o trucchi) per sopravvivere

Come ricorderete dalla recente offerta di Kinguin, Street Fighter 6 è ormai alle porte e, se ci conoscete a dovere, dovreste sapere bene cosa significa: trucchi e consigli per tutti! Ora, sappiamo cosa vi starete chiedendo: troverete qui una guida su ogni singolo aspetto del gioco, come abbiamo fatto con Super Smash Bros. Ultimate? Assolutamente no (per ora). Ma sapremo aiutarvi con le combo? Questo è già più fattibile, specialmente se ripartite da zero. Da appassionati di picchiaduro quali (supponiamo) siete, potreste pensare di giostrarvi le combo come in Mortal Kombat, Injustice o Tekken 7. E questo si può rivelare sufficiente per ritrovarvi l’impronta di Chun-Li sulle vostre terga. Ogni picchiaduro è a sé, e con l’introduzione dei tasti dorsali per gli attacchi pesanti potreste ritrovarvi spaesati. Ed è qui che entriamo in gioco noi, giusto?

“Leggetevi l’accidenti di manuale” | Trucchi e consigli per Street Fighter 6

Suonerà scontato, ma “Read the freaking manual” (leggasi: seguire i tutorial e sfruttare la modalità allenamento) può rivelarsi il più prezioso dei nostri consigli, perché in assenza di “trucchi” veri e propri Street Fighter 6 va prima studiato a dovere. Ci sono tutorial per ogni personaggio e altrettanti per le molteplici combo che è in grado di offrire. E a differenza del buon vecchio Ryu e dell’amico Ken Masters in Smash, il loro gioco di appartenenza presenta tanto da apprendere. Similarmente, la modalità allenamento vi permette di riempire di sberle un avversario CPU a vostro piacimento, il che può facilitare di parecchio l’apprendimento. Inoltre, vi sconsigliamo di avere fretta, poiché…

Partite con le combo più brevi | Trucchi e consigli per Street Fighter 6

Sul serio, non aspettatevi di poter fare i giocolieri con Blanka al vostro primo accesso al gioco. Non abbiate timore di sentirvi “ignoranti” e partite con le classiche combo da due o tre colpi. Conoscete bene l’antifona se seguite da anni la serie di Capcom: grazie al movimento a scorrimento laterale, i comandi possono rivelarsi parecchio complessi proprio per compensare il ridotto spazio di manovra (sebbene saperselo lavorare risulta in meraviglie come il Daigo Parry). Se volete un esempio a caso, provate con un calcio medio da abbassati, per poi proseguire al volo con un Hadoken. Esercitatevi su Ryu, Ken o Luke, e vedete se siete “promossi”. Ricordate, la bici con le rotelle l’abbiamo usata un po’ tutti!

Provate con le Target Combo | Trucchi e consigli per Street Fighter 6

Contrariamente a quanto si pensi, il concetto di Target Combo non allude in alcun modo al rotocalco degli anni novanta condotto da Gaia De Laurentiis. Il termine, invece, indica tutte le combo composte da mosse che, per deliberata scelta di game design, sono concepite per concatenarsi l’una con l’altra. Si tratta di una meccanica simile alla divisione tra combo “leggere, medie e pesanti” viste anche in altri giochi. In altre parole, se l’elenco delle mosse a disposizione per uno specifico personaggio menziona l’input di una mossa come parte di un’altra… di solito il motivo è questo. Prima parlavamo di procedere a piccoli passi e questo è il secondo. Volete sapere il terzo?

Evitate di correre, in tutti i sensi | Trucchi e consigli per Street Fighter 6

Avete presente la meccanica Drive Rush, giusto? Ecco, per i parry (anche senza arrivare a quello folle eseguito dal sopracitato Daigo) occorrono pratica, pazienza e tempismo: tre cose che di sicuro non avrete alla creazione del vostro file di salvataggio. Di solito in un picchiaduro si parte pigiando pulsanti a casaccio (specifichiamo per i detrattori di Smash: enfasi su “si parte”), quindi nessuno si aspetta che siate già dei campioni al day one. Aggiungendo, poi, che l’input per il Drive Rush non è esattamente dei più semplici… dovreste ottenere il quadro d’insieme. Per cui, se non fosse chiaro già da ora, nulla vi impedisce di incorporare questa meccanica solo più avanti, una volta abituativi al gioco in sé.

Tutto sotto controlli (sì, controlli) | Trucchi e consigli per Street Fighter 6

Naturalmente, per quanto aperti alla reinterpretazione, i dogmi della serie Street Fighter sono proprio questo: dei dogmi, e come tali contribuiscono a un feel molto “classico” che caratterizza ogni episodio della saga. Va da sé, dunque, che lo schema di comandi tradizionale può calzare stretto a qualcuno. Siccome però non è il piede che deve abituarsi alla scarpetta e possiamo essere un po’ tutti la metaforica Cenerentola in questione, non abbiate timore di provare i comandi moderni. Se c’è l’opzione, ci sarà anche un motivo per la sua presenza: voi, nel dubbio, fateci un giro. Ci saprete poi dire voi se l’esperienza si è rivelata godibile o meno, anche perché è una prerogativa indispensabile per lo step successivo…

La pratica rende perfetti | Trucchi e consigli per Street Fighter 6

Prima che ci prendiate a pugni con la furia di Dhalsim, lasciateci spiegare! Sì, siamo di nuovo qui per reiterare quanto importante sia fare pratica con il gioco. Però, da che mondo (dei picchiaduro) è mondo (dei picchiaduro), anche in Street Fighter 6 le combo fanno un affidamento spaventoso sul tempismo del giocatore. E se questa è la vostra prima esperienza con il filone delle mazzate, sappiate che azzeccare le combo con sufficiente costanza è qualcosa che arriva solo dopo aver riversato nel titolo diverse ore. Con o senza annesse imprecazioni blasfeme, poi, dipende solo da voi. Però non abbiate fretta di ottenere subito dei risultati. E ripassate a leggere questo articolo tra un mese, giusto per rendervi conto dei vostri progressi.

Shotogramma | Trucchi e consigli per Street Fighter 6

Ebbene sì, qui si va nel tecnico. Visto che abbiamo parlato di Smash poc’anzi, ricordate quando il game designer Masahiro Sakurai ha rivelato Sephiroth? Se sì, dovreste anche ricordare che ha accennato ai fotogrammi necessari per effettuare ogni mossa. Quando si inizia a giocare “sul serio” ad un determinato picchiaduro, prima o poi si inizia ad analizzare i frame impiegati da un calcio (per esempio) dall’istante in cui il personaggio muove il piede in avanti a quando l’arto riesce a “connettere” (gergo videoludico). La modalità allenamento mostra anche questo genere di dati, ai quali vi consigliamo di fare particolare attenzione. Ci ringrazierete quando starete partecipando a qualche torneo.

RyuTube!

Ultimo consiglio, ma non certo per importanza: consultate, di tanto in tanto, dei video online circa ciò che il vostro personaggio può o non può fare. Guardate cosa è possibile compiere una volta stordito l’avversario con un Drive Impact. Cercare di replicare una combo vista online, oggigiorno, è uno dei modi migliori per… beh, migliorarsi. Chi vi scrive vuole cogliere l’occasione per aggiungere un consiglio in particolare in fatto di youtuber: Maximilian Dood. Lo streamer in questione copre occasionalmente altre sfaccettature della sfera videoludica, ma il focus del canale rimane sempre il genere dei picchiaduro. Gli anglofoni tra voi potrebbero trovare tramite lui un’introduzione a tanti altri esponenti del filone. Il gioco esce domani, 2 giugno!

Ora sta a voi dirci la vostra: vi siamo stati utili? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.