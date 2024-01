Samsung Smart TV 4K 55 pollici: l’offerta colorata di Euronics

La campagna di offerte Star Club di Euronics continua ancora oggi, lo dimostra la vantaggiosa offerta sulla Smart TV 4K da 55 pollici di Samsung, il marchio migliore che esista in fatto di smart tv

Le smart tv della Samsung sono le migliori smart tv che si trovano in circolazione, non è un caso che abbiamo messo alcuni dei suoi prodotti nella lista apposita. Questo lo sa benissimo anche Euronics, che oggi ci delizia con l’offerta sulla Smart TV Samsung 4K da 55 pollici con tecnologia Q-LED. Chi ha fatto l’iscrizione allo Star Club, infatti, tra i vari vantaggi che può ricevere, ha la possibilità di acquistare questa smart tv alla modica cifra di 699 euro, invece di pagarla a prezzo pieno, ovvero 849 euro. Se siete iscritti allo Star Club e cercate una nuova smart tv di ottima qualità, sbrigatevi e cliccate qui! Oggi 31 gennaio è l’ultimo giorno per approfittarne!

Le 4 caratteristiche principali della Samsung Smart TV 4K da 55 pollici

Come potete vedere dall’immagine, questa smart tv ha 4 caratteristiche principali: la tecnologia Quantum Dot, che aggiunge un miliardo di sfumature alle immagini per renderle più realistiche. Abbiamo poi la risoluzione Quantum HDR che aggiunge una gamma di contrasto più ampia per dare più qualità alle immagini e l’impressione di star guardando un film al cinema, grazie alla risoluzione 4K ULTRA HD. L’AirSlim indica il design della tv, che è ultra sottile, elegante e abbinabile a qualsiasi tipo di parete.

Non può mancare ovviamente la Smart Hub, che contiene tutti i contenuti di cui avete bisogno, tra film e serie tv che potete guardare sui servizi streaming a cui siete abbonati, come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Now TV e tanti altri, ma anche per accedere velocemente ai videogiochi consigliati direttamente dallo Smart Hub, tra PlayStation e Xbox. Per il telecomando non preoccupatevi, non c’è bisogno di batterie, infatti si ricarica tramite luce solare, basta tenerlo sottosopra e metterlo alla luce del sole. Ha anche un sistema audio 3D molto avvolgente.

Che ne pensate? Se fossimo in voi approfitteremmo subito di quest’offerta sulla Smart TV Samsung 4K da 55 pollici. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.