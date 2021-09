PlayStation Now: svelati i giochi di Settembre 2021

Sony ha ufficialmente svelato i giochi che andranno ad arricchire il catalogo di PlayStation Now nel corso del mese di Settembre

Il tempo passa sempre in fretta quando ci divertiamo, e visto che oramai le vacanze sono oramai (ahinoi!) un ricordo per gran parte di voi, non ci resta che preparaci ad accogliere l’autunno a braccia aperte. E Sony, conscia della tristezza che si porta dietro il lasciarsi alle spalle il meritato riposo, proverà a lenire il disagio grazie ai nuovi titoli diretti a PlayStation Now. Settembre, difatti, si appresta ad introdurre tutta una serie di giochi che, ne siamo certi, non potranno che fare la gioia degli iscritti al servizio in streaming del colosso giapponese, e che vanno a seguire gli annunci dello scorso mese.

PlayStation Now: annunciati i giochi di Settembre

A scorrere la lista delle new entry del mese, pare proprio che tutto sia all’insegna del numero 7, vista l’introduzione dei settimi capitoli di una amatissima coppia di brand giapponesi, per quanto molto distanti tra loro come genere di appartenenza. Come vi avevamo già preannunciato pochi giorni fa, difatti, ad accoglierci troveremo Final Fantasy 7, che avrà il compito di fungere da apripista per gli altri capitoli classici della popolare serie JRPG. Ad accompagnarlo in questo binomio numerico troveremo anche Tekken 7, l’ultima incarnazione del picchiaduro di casa Bandai Namco, che sarà disponibile all’interno del servizio sino al prossimo 28 di Febbraio. A chiudere il gruppo troviamo lo shooter Killing Floor 2, l’avventura indie Windbound, assieme ad altri due RPG molto differenti tra loro, Pathfinder: Kingmaker e Moonlighter.

PlayStation Now adds Final Fantasy VII, Killing Floor 2, Tekken 7, and more in September https://t.co/Pej5b2yQ71 pic.twitter.com/K11gnOzWfk — Gematsu (@gematsucom) September 6, 2021

I titoli in questione saranno disponibili su PlayStation Now, su PC, PS4 e PS5, a partire dal prossimo 7 Settembre. Si tratta di un gruppo di nuove entrate sicuramente eterogeneo, oltre che caratterizzato da una elevata qualità generale della proposta, pertanto non possiamo che complimentarci con Sony per le scelte operate in questo primo mese autunnale.

E voi, siete soddisfatti dei giochi annunciati? Fateci sapere le vostre impressioni, che vi invitiamo a condividere tramite la sezione dei commenti, come sempre qua su tuttoteK. E se poi tutto ciò non dovesse essere abbastanza, vi ricordiamo che su Instant Gaming potrete trovare tantissime altre offerte legate al mondo dei videogiochi.