New Pokémon Snap: come ottenere 4 stelle fotografando Emolga

In questa nuova guida su New Pokémon Snap vi spiegheremo come fare ad ottenere 4 stelle fotografando Emolga, il roditore elettrico della quinta generazione

Ormai sono passati diversi giorni dall’uscita del tanto atteso New Pokémon Snap, il gioco per Nintendo Switch in cui potrete fotografare i vostri Pokémon preferiti. In questo periodo di sicuro avrete avuto abbastanza tempo per godervi appieno il titolo, ma con un gioco del genere sarebbe davvero un peccato fermarsi così presto. New Pokémon Snap infatti nasconde al suo interno un gran numero di sfide fotografiche estremamente divertenti da completare, come ad esempio quella legata alle stelle.

Ogni volta che fotograferete un Pokémon nel suo habitat naturale otterrete un voto che varia da 1 a 4 stelle. Questa valutazione varia unicamente in base alla posa della creatura che avete immortalato e non ha nulla a che fare con l’effettivo punteggio della foto. Purtroppo però non è sempre facile capire quali siano le pose che vi permettono di ottenere un determinato numero di stelle. Per questo motivo abbiamo quindi deciso di scrivere una serie di guide su New Pokémon Snap in cui vi spiegheremo come fare ad ottenere 4 stelle con diversi Pokémon e in questo specifico articolo vi parleremo dell’agile Emolga.

Ecco come ottenere 4 stelle fotografando Emolga su New Pokémon Snap!

Emolga è un roditore elettrico estremamente arzillo e vivace, quindi non sarà affatto facile riuscire ad immortalarlo correttamente. Inoltre questa piccola creaturina generalmente ama restare sulla cima degli alberi e di conseguenza spesso rischia di passare inosservata. Per fortuna seguendo queste semplici indicazioni riuscirete senza problemi ad ottenere tutti i voti da 1 a 4 stelle fotografando il piccolo Emolga in New Pokémon Snap:

1 Stella Per ottenere 1 stella non dovrete fare altro che tenere lo sguardo verso l’alto e fotografare il piccolo Emolga mentre si rilassa sul ramo di un albero.

2 Stelle Anche questa valutazione è molto semplice da ottenere, dato che richiede semplicemente di fotografare il Pokémon mentre sta planando.

3 Stelle Per ottenere le 3 stelle dovrete semplicemente andare al parco naturale di Floreo e lanciare una Mela Soffice nel punto in cui sono accumulati diversi frutti bruciati. In questo modo il Pokémon scenderà immediatamente dall’albero per prendere la mela e voi avrete modo di immortalarlo.

4 Stelle Per ottenere questa valutazione tanto ambita vi basterà ripetere esattamente lo stesso procedimento delle 3 stelle, ma questa volta dovrete agire con più calma. Questo perché se non spaventerete il Pokémon avrete modo di assistere ad un’azione molto particolare. L’Emolga infatti utilizzerà il suo potente tuonoshock per cuocere le Mele Soffici e immortalando questo momento otterrete le tanto ambite 4 stelle.



Qui si conclude la nostra guida su come ottenere fino a 4 stelle fotografando Emolga in New Pokémon Snap. Sul nostro sito però sono presenti tante altre guide come questa dedicate a Pokémon come Dodrio, Swampert, Ducklett, Torterra e così via. Per questo motivo, se siete interessati a completare il gioco in ogni suo aspetto, vi consigliamo di dare un’occhiata ai tanti altri articoli di questo tipo presenti sul nostro sito.

