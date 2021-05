New Pokémon Snap: come ottenere 4 stelle fotografando Swampert

Continua la nostra serie di guide su New Pokémon Snap: stavolta il nostro protagonista è Swampert, scoprite con noi come ottenere le 4 stelle fotografandolo nel gioco

New Pokémon Snap è recentemente arrivato, per la gioia di tutti gli appassionati del franchise, anche su Nintendo Switch, con una versione rimasterizzata dell’originale uscito moltissimi anni fa su Nintendo 64. In questo simpatico spin-off della serie principale targata Nintendo, non dovrete pensare a catturare ed allenare i vostri animaletti, per sconfiggere via via avversari sempre più potenti. Niente battaglie, niente lotte, niente palestre: solo tante foto. Nel gioco, infatti, dovrete armarvi di pazienza e girovagare nel mondo di gioco per fotografare i Pokémon nel loro ambiente naturale, per poter assimilare informazioni per il professore.

Per aiutarvi a completare al meglio il titolo, abbiamo pensato di portarvi una lunga lista di guide a tema. Dopo avervi introdotti alla mappa di gioco, alla lista di livelli disponibili e al come ottenere Cristalfiore e Stelle Lumina, abbiamo creato una playlist di guide dedicate all’ottenimento di quattro stelle per ciascuno dei Pokémon presenti. Siamo passati da Dodrio a Ducklett, da Hoothoot a Magikarp, da Sylveon a Meganium, ed oggi vi spieghiamo come ottenere 4 stelle fotografando Swampert in New Pokémon Snap!

New Pokémon Snap: 4 stelle per Swampert!

Scopriamo passo passo come ottenere le 4 stelle per Swampert:

: la più semplice da ottenere, scattate una foto qualsiasi di Swampert in qualsiasi circostanza. Anche fotografare le orecchiette che spuntano dall’acqua conta; Stella 2 : colpite Swampert con una Mela Soffice, che stia sott’acqua o meno, e scattate la foto mentre è spaventato;

: dirigetevi verso la direzione alternativa con il Leafeon, quella che vedete proprio davanti a voi. Al bivio, lanciate una Mela Soffice al Leafeon per fargli prendere l’altra strada. Utilizzate poi Melodia per farlo cantare insieme a Bounsweet e Ariados, successivamente si dirigerà verso l’acqua. In questo momento apparirà Swampert, scattate una foto mentre atterra o è ancora a mezz’aria; Stella 4: seguite lo stesso procedimento della stella precedente e quando Swampert salterà fuori dall’acqua lanciategli una Stella Lumina. Inizierà a lanciare acqua a Leafeon e i due cominceranno a giocare insieme. Scattate una foto di Swampert che lancia l’acqua, in questo modo otterrete la quarta stella.

Termina dunque qui questa nostra breve guida sul come ottenere le 4 stelle fotografando Ducklett in New Pokémon Snap.