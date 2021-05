New Pokémon Snap: come ottenere quattro stelle con Dodrio

In questa breve guida andremo a scoprire assieme come ottenere quattro stelle con Dodrio in New Pokémon Snap, l’ultimo gioco della serie per Nintendo Switch

In questa guida vi spiegheremo come ottenere quattro stelle in New Pokémon Snap fotografando il simpatico Dodrio. Come sempre, questo particolare spin-off della popolare serie Nintendo consente di fotografare un buon numero delle simpatiche creature inventate da Satoshi Tajiri nel 1996. Oggi ci andremo ad occupare di una delle specie più famose, presenti già all’interno del primo, leggendario capitolo.

Cose da sapere prima di raccogliere le quattro stelle di Dodrio in New Pokémon Snap

Per raccogliere le quattro stelle di Dodrio dovreste prima avere qualche informazione su questo simpatico e particolare pennuto. Si tratta di un Pokémon dotato di tre teste, le quali, a quanto pare, sono indipendenti le une dalle altre. Il suo aspetto, quindi, è già particolarmente bizzarro. Tuttavia, è bene sapere che si tratta di uno struzzo e, in quanto tale, è dannatamente veloce. Il che, per un fotografo, rappresenta un bel problema. Ma non preoccupatevi, noi di tuttoteK siamo qui per aiutarvi ad eseguire degli scatti perfetti. Ecco qui un elenco di cose da fare per riuscire nel vostro intento:

1 Stella: Per ottenerla vi basterà scattare una foto di Dodrio che passeggia e dovreste essere a posto.

Per ottenerla vi basterà scattare una foto di Dodrio che passeggia e dovreste essere a posto. 2 Stelle: Per ottenere questo punteggio dovrete recarvi al Parco Naturale di Floreo durante il giorno . Raggiungerete un luogo in cui alcuni Taillow riposano di fronte a voi. A questo punto dovrete essere veloci: appena vi sarete avvicinati, un Dodrio selvatico spiccherà un salto dalla vostra sinistra, spaventandoli e guardandosi attorno. Se lo fotografate poco prima che atterri o subito dopo essere atterrato , mentre si guarda attorno, riuscirete ad ottenere il punteggio di due Stelle.

Per ottenere questo punteggio dovrete recarvi al . Raggiungerete un luogo in cui alcuni Taillow riposano di fronte a voi. A questo punto dovrete essere veloci: appena vi sarete avvicinati, un Dodrio selvatico spiccherà un salto dalla vostra sinistra, spaventandoli e guardandosi attorno. Se lo fotografate , mentre si guarda attorno, riuscirete ad ottenere il punteggio di due Stelle. 3 Stelle: Per ottenere la valutazione di 3 Stelle dovrete lanciare una mela soffice dinanzi a Dodrio . Quando inizierà a mangiare dovrete scattargli una foto. Così facendo, otterrete la valutazione di 3 Stelle.

Per ottenere la valutazione di 3 Stelle dovrete . Quando inizierà a mangiare dovrete scattargli una foto. Così facendo, otterrete la valutazione di 3 Stelle. 4 Stelle: Lanciate un Illumina Orb di fronte a Dodrio e quest’ultimo si agiterà, muovendo le sue zampe come se fosse impazzito. Per ottenere la valutazione a 4 Stelle dovrete scattargli una foto mentre è a mezz’aria in questo stato. Potrete creare queste condizioni durante le ore notturne nel Parco Naturale di Floreo, ma non è chiaro se Dodrio reagisca così anche durante altri momenti della giornata.

Ricordatevi che aumentando il Livello di Ricerca in ogni Stage le creature potrebbero comportarsi in maniera diversa. Qualora doveste avere problemi a ricreare la situazione perfetta per uno scatto, probabilmente la motivazione è proprio questa. Per aumentare il Livello di Ricerca, continuate a scattare foto in uno specifico Stage. Così facendo, sarete in grado di completare il vostro Photodex.

Bene, eccoci giunti alla fine di questa guida. Se avete seguito passo passo la nostra guida, probabilmente avrete scattato delle foto niente male. Il mestiere di fotografo, a quanto pare, è difficile anche nel mondo dei Pokémon, ma è sempre in grado di dare tante soddisfazioni.