Total War: Warhammer 3, pubblicato un nuovo teaser

L’attenzione nei confronti di Total War: Warhammer 3 è alta, e Creative Assembly ha deciso di alimentare l’hype pubblicando un nuovo teaser

Ora che è stato finalmente pubblicato Total War: ROME REMASTERED, l’attenzione mediatica dei fan della serie si è nuovamente spostata sul nuovo capitolo in arrivo, annunciato lo scorso 3 febbraio tramite un interessantissimo trailer. Per aumentare l’hype dei fan, il team di sviluppo Creative Assembly ha recentemente pubblicato un nuovo teaser di Total War: Warhammer 3, nel quale viene annunciata la data dell’anteprima mondiale del nuovo gameplay e del nuovo trailer cinematico.

Secondo il teaser di Total War: Warhammer 3, dovremo aspettare poco

Nel teaser in questione di Total War: Warhammer 3, possiamo vedere un cortissimo scorcio di come saranno i combattimenti nel Regno del Chaos, insieme ad una voce che ci spiega che dovremo aspettare il prossimo 13 maggio per poter vedere il nuovo gameplay e il nuovo trailer cinematografico in anteprima mondiale. La presentazione andrà in onda alle ore 18 (indicato 9 AM PT), e sarà condotta da Frankie Ward di The PC Gaming Show. Si ipotizza anche che la premiere possa finalmente fornire una data di uscita: attualmente, la finestra di lancio è prevista per l’autunno 2021 per PC tramite Steam e Epic Games Store.

Per quanto riguarda il contesto narrativo, ricordiamo che esso sarà incentrato sul Regno del Caos e sui cosiddetti “Ruinous Powers”. In mezzo a tutto ciò, vi saranno Kislev e Grand Cathay, i due regni umani che dovranno resister all’imminente ondata di malvagità in arrivo. Total War: Warhammer 3 è attualmente disponibile come preordine con il Race Pack offerto come DLC gratuito.

