New Pokémon Snap: come ottenere 4 stelle con Torterra

Oggi vedremo come ottenere il punteggio massimo, ovvero 4 stelle, su New Pokémon Snap con Torterra, ultimo stadio evolutivo dello starter d’erba di quarta generazione

Pare che, in New Pokémon Snap, Torterra sia un gran dormiglione. I giocatori potranno infatti notare che, nella maggior parte degli incontri che avverranno con questo gigante di tipo erba/terra, lo si troverà mentre sbadiglia oppure mentre schiaccia un pisolino. Un comportamento simile è assolutamente comprensibile, dato il suo guscio molto pesante sul quale sono presenti un albero e tre montagne in miniatura. Di seguito quindi vediamo insieme come ottenere fino a 4 stelle di punteggio fotografando Torterra in New Pokémon Snap.

New Pokémon Snap: 4 stelle per Torterra!

In New Pokémon Snap, Torterra può essere trovato nel Parco naturale di Floreo, principalmente di notte: selezionato quindi questo specifico stage, vediamo di seguito come ottenere fino a 4 stelle con lo starter d’erba di quarta generazione.

1 Stella: Per ottenere una stella, basta scattare una qualsiasi immagine di Torterra. Che egli sia sveglio o stia sonnecchiando è indifferente, non vi sono particolari condizioni.

Per ottenere una stella, basta scattare una qualsiasi immagine di Torterra. Che egli sia sveglio o stia sonnecchiando è indifferente, non vi sono particolari condizioni. 2 Stelle: Se invece volete ottenere due stelle, la condizione da rispettare sarà molto semplice. Dovrete lanciargli una Mela Soffice , e in seguito dovrete scattare la foto nel momento in cui Torterra verrà sorpreso dal frutto.

Se invece volete ottenere due stelle, la condizione da rispettare sarà molto semplice. Dovrete lanciargli una , e in seguito dovrete scattare la foto nel momento in cui Torterra verrà sorpreso dal frutto. 3 Stelle: Verso la fine dello stage del Parco naturale di Floreo di notte, avrete la possibilità di trovare un Torterra dormiente, con uno Scorbunny presente sul suo guscio. Il vostro compito per ottenere tre stelle sarà avvicinarvi e cercare di scattare una foto, in cui anche Scorbunny sia abbastanza visibile, senza svegliarli.

Verso la fine dello stage del Parco naturale di Floreo di notte, avrete la possibilità di trovare un Torterra dormiente, con uno Scorbunny presente sul suo guscio. Il vostro compito per ottenere tre stelle sarà avvicinarvi e cercare di scattare una foto, in cui anche Scorbunny sia abbastanza visibile, senza svegliarli. 4 Stelle: Il punteggio massimo si può ottenere con qualsiasi Torterra dormiente riusciate a trovare. Ciò che dovrete fare sarà lanciargli una Mela Soffice per svegliarlo. Qualche secondo dopo essersi svegliato, Torterra farà un grande sbadiglio: sarà in questo momento che dovrete scattare la foto per ottenere le 4 stelle.

C’è da notare che, se non riuscite a trovare una di queste situazioni specifiche che vi permettono di ottenere un maggior numero di stelle, può darsi che il problema sia il vostro livello di ricerca. Se non riuscite a trovare il momento specifico per quello che state cercando, continuate a scattare foto nello stage, per sbloccare ogni livello di ricerca e completare il vostro Fotodex.

