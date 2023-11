Call of Duty: Modern Warfare 3, trucchi e consigli

In questo articolo vi sveleremo tanti trucchi e consigli utili per riuscire a migliorare nel multiplayer del nuovo Call of Duty: Modern Warfare 3

Il nuovo Call of Duty di Activision e Sledgehammer Games è finalmente disponibile e ovviamente ha attirato l’attenzione di tanti nuovi giocatori. I COD di base sono dei titoli abbastanza accessibili ma, se non ne avete mai toccato uno prima d’ora, potreste avere delle difficoltà a competere con i fan più esperti. Per aiutare i novizi abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove potrete trovare tanti trucchi e consigli utili per riuscire a migliorare in Call of Duty: Modern Warfare 3.

Smanettate con le impostazioni | Modern Warfare 3, trucchi e consigli

Generalmente i giocatori tendono a trascurare le impostazioni dei giochi per console ma questo è davvero un grandissimo errore. Sia che giochiate su PC, Xbox oppure PlayStation, nei settaggi di Modern Warfare 3 sono presenti davvero tantissime opzioni in grado di migliorare sensibilmente la vostra esperienza di gioco.

Dal menu delle impostazioni di gameplay infatti potete modificare cose come il modo di correre, di mirare oppure di accovacciarsi. Cambiare queste opzioni è fondamentale dato che, in base al vostro stile di gioco, potreste preferire dei settaggi diversi rispetto a quelli base di MW3. Inoltre vi invitiamo caldamente anche a smanettare un po’ con il menu dell’interfaccia. Da qui infatti potrete cambiare diversi elementi dell’HUD, come ad esempio la mini mappa e il crosshair.

Infine è importante dare un’occhiata anche alle impostazioni grafiche. Certo, se giocate su console non potrete fare molto da questo menu, ma anche se non siete su PC ci sono alcune opzioni che vale la pena modificare, come il motion blur. Per chi non lo sapesse il motion blur genera un effetto sfocato molto appariscente durante il movimento della visuale. Per quanto possa essere bello, questo effetto renderà molto più difficile individuare i nemici durante le situazioni più concitate e di conseguenza è fondamentale disattivarlo.

Scegliete tra serie di uccisioni o di punti | Modern Warfare 3, trucchi e consigli

Se avete giocato a qualche vecchio COD sicuramente vi ricorderete delle serie di uccisioni. Le serie di uccisioni sono dei bonus ottenibili eliminando consecutivamente un certo numero di nemici e possono permettervi di accedere a cose come droni, bombardamenti aerei, torrette automatiche e così via. Questa meccanica è davvero molto importante, dato che permette di avere dei grossi vantaggi per voi e per la vostra squadra, ma purtroppo non si adatta a tutti gli stili di gioco.

Per ottenere le serie di uccisioni ovviamente bisogna fare tante kill e, se siete dei giocatori che preferiscono le modalità a obiettivi, questo potrebbe svantaggiarvi. Fortunatamente però tra un match e l’altro è sempre possibile passare alle serie di punti. Le serie di punti sono sostanzialmente identiche a quelle di uccisioni, solo che per ottenerle dovrete raggiungere un determinato punteggio. I punti in genere si ottengono completando gli obiettivi delle varie modalità, ma anche facendo uccisioni e assist. Se quindi siete dei giocatori che pensano più a vincere che ad eliminare gli avversari, allora le serie di punti potrebbero essere più adatte a voi.

Concentratevi sulla missioni giornaliere | Modern Warfare 3, trucchi e consigli

Come la maggior parte dei giochi online moderni, anche in Modern Warfare 3 sono presenti le missioni giornaliere. Questi obiettivi si rinnovano ogni giorno e completarli vi permetterà di guadagnare un bel po’ di punti esperienza extra. In genere le missioni giornaliere sono fatte per essere completate naturalmente durante le vostre partite, ma alcune potrebbero essere un po’ più complicate e richiedere particolare impegno.

Quando vi trovate di fronte a delle missioni giornaliere molto specifiche quindi il nostro consiglio è quello di concentrarvi su di esse e completarle il prima possibile. Per farlo inoltre spesso potrebbe essere conveniente giocare a delle modalità specifiche che magari solitamente trascurate.

Sbloccate gli equipaggiamenti dall’armeria | Modern Warfare 3, trucchi e consigli

Le sfide dell’armeria sono una nuova meccanica introdotta in Modern Warfare 3 che è davvero fondamentale non trascurare. Una volta raggiunto il rango 25 avrete infatti la possibilità di sbloccare armi, accessori, perk e tante altre cose semplicemente completando abbastanza missioni giornaliere.

Di base i premi dell’armeria sono impostati automaticamente, ma noi vi suggeriamo di entrare nella schermata dedicata e selezionare manualmente quelli che volete sbloccare per primi. In questo modo avrete la possibilità di ottenere molto in fretta cose che altrimenti richiederebbero molto più tempo e impegno.

Imparate a conoscere le mappe | Modern Warfare 3, trucchi e consigli

Per essere i migliori nel multiplayer di MW3 ovviamente è importante saper sparare, ma allo stesso tempo è anche molto importante conoscere i vostri dintorni. Una volta che avrete imparato la conformazione di una mappa infatti sarete in grado di muovervi al suo interno in maniera molto più naturale e sarete anche in grado di aggirare facilmente i nemici e anticipare le loro mosse. Ovviamente per imparare a conoscere tutte le mappe del gioco è necessario giocarle un bel po’ ma, se volete avere un piccolo vantaggio iniziale, qui di seguito potrete trovare dei consigli per due delle mappe più giocate al momento:

Favela Favela è una mappa molto intricata, piena di punti in cui i giocatori più esperti possono appostarsi per eliminare facilmente i novizi. Per restare in vita il più possibile quindi è fondamentale cercare di restare costantemente in movimento e prestare molta attenzione ai tetti e alle finestre. Se state cercando di imparare la conformazione di Favela, inizialmente vi suggeriamo di tenervi nella parte esterna della mappa. In questo modo potrete evitare di incappare in troppe imboscate e potrete osservare da lontano i luoghi in cui avvengono la maggior parte delle battaglie. Mentre state cercando di imparare la conformazione di Favela inoltre è importante capire subito quali sono i percorsi che portano ai tetti. In questa mappa infatti ottenere il controllo dei tetti vi permette di avere un serio vantaggio sui vostri avversari e di conseguenza è importante capire subito il modo più rapido per raggiungerli.

Rust Rust è una mappa davvero molto piccola e di conseguenza in alcune modalità potrebbe capitarvi di respawnare davvero molto vicini a degli avversari. Quando giocate a questa mappa quindi è importante non abbassare mai la guardia ed essere pronti ad entrare in azione anche subito dopo essere morti. Se amate affrontare i nemici dalla lunga distanza, allora vi consigliamo di provare a salire in cima alla struttura centrale di Rust. Da questo punto infatti potrete comodamente eliminare gli altri nemici che corrono in giro per la mappa senza che abbiano il tempo di reagire.



Suggerimenti generali | Modern Warfare 3, trucchi e consigli

Infine, per concludere la nostra sfilza di trucchi e consigli per Modern Warfare 3, vogliamo darvi qualche suggerimento generico da adottare durante le vostre partite. Se siete interessati, qui di seguitor troverete un elenco con diversi consigli che vi aiuteranno ad avere un vantaggio durante le vostre partite:

Se siete dei giocatori che tendono a muoversi molto e ad affrontare gli avversari da vicino, allora assicuratevi di utilizzare la Tac-Stance . La Tactical Stance vi permette di impugnare la vostra arma in orizzontale, rendendovi così molto più rapidi e letali negli scontri ravvicinati.

. La Tactical Stance vi permette di impugnare la vostra arma in orizzontale, rendendovi così molto più rapidi e letali negli scontri ravvicinati. Durante le partite assicuratevi di restare sempre in movimento . Per essere uccisi su MW3 bastano davvero pochissimi colpi e di conseguenza è sempre importantissimo non rendersi un bersaglio facile.

. Per essere uccisi su MW3 bastano davvero pochissimi colpi e di conseguenza è sempre importantissimo non rendersi un bersaglio facile. Ricordate che è possibile interrompere una scivolata in qualsiasi momento saltando oppure abbassandovi.

in qualsiasi momento saltando oppure abbassandovi. Tenete sempre sotto controllo la mini mappa durante le partite per scoprire la posizione dei nemici rivelati.

Come molti FPS moderni, anche MW3 ha introdotto un sistema di ping . Premendo la freccia sul del D-Pad (oppure la rotella del mouse su PC) potrete infatti piazzare un indicatore generico che segnalerà la posizione che state guardando a tutta la squadra. Il ping è una funzione estremamente utile che vi consigliamo di utilizzare il più possibile.

. Premendo la freccia sul del D-Pad (oppure la rotella del mouse su PC) potrete infatti piazzare un indicatore generico che segnalerà la posizione che state guardando a tutta la squadra. Il ping è una funzione estremamente utile che vi consigliamo di utilizzare il più possibile. Quando venite uccisi evitate di saltare immediatamente la death cam . Osservandola attentamente infatti potreste ottenere utili informazioni sulla posizione di camper, cecchini e altri pericoli.

. Osservandola attentamente infatti potreste ottenere utili informazioni sulla posizione di camper, cecchini e altri pericoli. Ricordate di usare spesso il vostro equipaggiamento tattico . Granate e altri gadget infatti sono davvero utilissimi e spesso i giocatori tendono a non utilizzarli in maniera efficace.

. Granate e altri gadget infatti sono davvero utilissimi e spesso i giocatori tendono a non utilizzarli in maniera efficace. Molti laser per le armi non sono visibili dai nemici , quindi equipaggiandoli non dovrete temere di essere scoperti in anticipo dagli avversari. Ricordatevi però di assicurarvi che il laser da voi scelto sia a tutti gli effetti invisibile per gli altri giocatori.

, quindi equipaggiandoli non dovrete temere di essere scoperti in anticipo dagli avversari. Ricordatevi però di assicurarvi che il laser da voi scelto sia a tutti gli effetti invisibile per gli altri giocatori. Non dimenticate di attivare i token per l’esperienza bonus . Questi token possono essere attivati dal menu apposito che si trova nella lobby multiplayer giusto sotto alla schermata delle sfide giornaliere.

. Questi token possono essere attivati dal menu apposito che si trova nella lobby multiplayer giusto sotto alla schermata delle sfide giornaliere. Se volete salire di livello velocemente, ricordatevi di completare sempre le sfide giornaliere e cercate di giocare principalmente alle modalità ad obiettivi.

Armati e operativi

Qui termina la nostra lista di trucchi e consigli per migliorare su Call of Duty: Modern Warfare 3. Adesso non vi resta altro da fare che allenarvi e mettere in pratica i nostri suggerimenti per riuscire a migliorare.

