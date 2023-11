In questa nuova guida potrete trovare alcuni dei migliori loadout da utilizzare nel nuovo Call of Duty: Modern Warfare 3

Riuscire a vincere in uno sparatutto come Modern Warfare 3 richiede davvero tanta abilità, ma non solo. Per avere la meglio sugli avversari in modo consistente è infatti necessario anche utilizzare gli equipaggiamenti giusti con gli accessori giusti. Trovare gli attachments adatti a valorizzare un’arma però non è sempre facile e di conseguenza abbiamo deciso di scrivere questa guida, dove potrete trovare alcuni dei migliori loadout di Call of Duty: Modern Warfare 3.

SVA 545 | Call of Duty Modern Warfare 3: i migliori loadout

Iniziamo per prima cosa parlando del loadout per l’SVA 545, una delle prime armi che sbloccherete nel gioco. Questo fucile d’assalto è davvero ottimo e oltretutto ha la particolarità di essere in grado di sparare due proiettili in contemporanea all’inizio di ogni raffica. Per tirare fuori il meglio da quest’arma però è necessario utilizzare degli accessori in grado di ridurne il rinculo e aumentarne la gittata. Qui di seguito potrete trovare il nostro loadout consigliato per questo fucile d’assalto:

Compensatore FTAC Castle

Canna di precisione STV

Sottocanna VX Pineapple

Calcio Mane V6

Impugnatura demo 650

Striker | Call of Duty Modern Warfare 3: i migliori loadout

Passiamo ora ad un’SMG con lo Striker. Questa mitraglietta era una delle scelte preferite dai giocatori durante la beta di MW3 e, ora che il gioco completo è finalmente disponibile, risulta ancora tremendamente efficace. Ovviamente questa SMG è eccezionale negli scontri ravvicinati ma con i giusti accessori è in grado di risultare ugualmente letale anche dalla lunga distanza. Qui sotto potrete trovare il nostro loadout per lo Striker:

Canna lunga Striker Recon

Impugnatura verticale Kimura RYN-03

Impugnatura Sakin ZX

Calcio RB Crotalus

Mirino Slate Reflector

MCW | Call of Duty Modern Warfare 3: i migliori loadout

Passiamo ora a quello che sicuramente è uno dei fucili d’assalto più popolari al momento: l’MCW. Quest’arma è davvero molto potente e versatile, ma il suo maggiore punto di forza è la precisione. Utilizzando gli accessori adatti infatti è possibile trasformare questo semplice fucile d’assalto in un vero e proprio laser in grado di devastare anche i nemici più lontani senza mancare mai un colpo. Se volete tirare fuori il meglio dall’MCW, qui di seguito potrete trovare il nostro loadout consigliato:

Canna Lunga da 13.5″ MCW Cyclone

Calcio tattico MCW Lancer

Impugnatura verticale Kimura RYN-03

Impugnatura RB Talon-X3

Caricatore esteso da 40 colpi

M4 | Call of Duty Modern Warfare 3: i migliori loadout

Passiamo ora ad un altro dei fucili d’assalto più amati di tutti i tempi: l’M4. L’M4 infatti è da sempre una delle armi più utilizzate dai giocatori di COD e, se volete andare sul sicuro, di certo non vi troverete male ad utilizzarlo anche in Modern Warfare 3. Ovviamente però per competere con le altre armi del gioco è necessario utilizzare un buon loadout e qui di seguito potrete trovarne uno in grado di rendere l’M4 molto più letale:

Volata Echoline GS X

Canna Tempus HIGHTOWER 20mm

Impugnatura Phantom

Caricatore esteso da 45 colpi

Calcio Demo Fade PRO

FJX Imperium | Call of Duty Modern Warfare 3: i migliori loadout

Passiamo ora a un fucile da cecchino con l’FJX Imperium. Quest’arma è davvero micidiale dalla lunga distanza e, grazie alla sua elevata maneggevolezza, può anche essere utilizzato per eseguire dei quickscope in modo consistente. Ovviamente però anche questo fucile da cecchino necessita dei giusti accessori per raggiungere la sua efficienza massima e qui di seguito potrete trovare quelli consigliati da noi:

Silenziatore Nilsound 90

Laser VLK LZR 7MW

Proiettili .408 esplosivi

Impugnatura Kull-40

Canna Fahrenheit 29mm

Lockwood 300 | Call of Duty Modern Warfare 3: i migliori loadout

Se siete alla ricerca di un fucile a pompa davvero devastante, allora il Lockwood 300 non vi deluderà. Tra tutte le armi del gioco infatti questa è probabilmente quella che infligge i danni più elevati, riuscendo molto spesso anche ad eliminare con un colpo solo i nemici abbastanza vicini. Questa estrema potenza di fuoco è data dal grilletto Maelstrom dual trigger, un accessorio che permette di sparare due colpi contemporaneamente. Per tirare fuori il meglio dal Lockwood 300 non basta però usare solamente questo particolare grilletto ma dovrete anche montare gli altri accessori del nostro loadout consigliato:

Volata GW Maw-99

Canna Matuzek 812

Laser VLK LZR 7MW

Calcio Heist Mod

Grilletto Maelstrom Dual Trigger

AMR9 | Call of Duty Modern Warfare 3: i migliori loadout

Concludiamo infine con l’AMR9, una nuova mitraglietta introdotta in Modern Warfare 3. Questa SMG è davvero molto potente e incredibilmente riesce a rivaleggiare con l’MCW in quanto a gittata e precisione. Per rendere questa nuova arma davvero letale però servono i giusti accessori e nel nostro loadout consigliato potrete trovarli:

Impugnatura Sakin ZX

Canna lunga AMR9 Enforcer

Silenziatore shadowstrike

Caricatore esteso da 50 colpi

Ottica Reflector MK3

Qui si conclude la nostra guida ai migliori loadout di Call of Duty: Modern Warfare 3. Ora non vi resta altro da fare che provare alcune delle nostre combinazioni di armi e accessori e trovare quelli che si adattano meglio al vostro stile di gioco.

Call of Duty Modern Warfare 3 è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.