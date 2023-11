Call of Duty: Modern Warfare 3, come giocare in 2 (in split screen)

Non c’è 2 (giocatori) senza 3 (Modern Warfare): ecco come giocare in split screen nell’ultimo scoppiettante episodio di Call of Duty

Per quello che è il clima videoludico contemporaneo, giocare in 2 sulla stessa piattaforma in split screen sembra far parte di una tradizione antica, di cui però Call of Duty: Modern Warfare 3 non si è scordato. Al contrario, è possibile! Se poi volete una notizia ancora migliore, l’opzione è molto più accessibile di quanto pensereste. Questo non ci impedirà di andarci per gradi, ma lo schermo condiviso dovrebbe comunque essere alla portata di tutti. Seguite i nostri passaggi (che rimangono comunque pochi) e non dovreste avere problemi. Siete pronti allo sbarco, soldati? Cominciamo!

Medagliette d’acciaio prima di tutto | Call of Duty: Modern Warfare 3, come giocare in 2 (Split Screen)

Partiamo da una premessa fondamentale, ovvero il profilo necessario per giocare in 2 a Call of Duty con la condivisione in split screen di Modern Warfare 3. La “burocrazia” a cui abbiamo alluso nella nostra recensione di Quake II si è fatta strada anche qui, motivo per il quale entrambi i controller necessitano di avere un account ad esso associati. Non parliamo solo del profilo di quella console, ma anche di un account Activision. Siccome ora la serie adopera una sorta di launcher dedicato espressamente all’IP, era inevitabile. Se però avete sistemato la questione, avete un passo in meno da fare.

Preparazione | Call of Duty: Modern Warfare 3, come giocare in 2 (Split Screen)

Tenete conto che la nostra guida si dedica esclusivamente alle versioni console dei giochi, ovvero PlayStation 5/4 ed Xbox Series X/S/One. Ciò detto, connettete i due controller alla vostra piattaforma di riferimento. A questo punto, effettuate il login con entrambi i controller. Di nuovo: in modo analogo a Fortnite, dovrete legare al profilo della console l’account di Activision. A questo punto, non vi resta altro da fare che accedere al menù multiplayer per l’ultimo, fondamentale passo. Dolente o nolente, toccherà fare una distinzione per le modalità che permettono la condivisione dello schermo, ma in linea di massima avrete già intuito cosa fare.

La ✘ indica il tesoro | Call of Duty: Modern Warfare 3, come giocare in 2 (Split Screen)

Selezionate lo split screen sul menù multiplayer con ✘ (PlayStation) o con A (Xbox) e dovreste essere a posto. Ora che avete seguito tutti i dovuti passaggi, dovreste essere in grado di condividere lo schermo in tutte le modalità… che lo permettono, si intende. Già, solo perché abbiamo fatto l’esempio di Quake II non significa che questo sia Quake II. Diverse modalità semplicemente non sono state concepite con la divisione dello schermo in mente, e queste includono la campagna, Zombi, Guerra Terrestre, Invasione e Tutti contro tutti. La buona notizia è che questa lista è finita, quindi dovreste essere a posto. Che altro?

Possiamo esservi ancora di aiuto?

Ci auguriamo di sì, che diamine! Sappiamo dirvi ad esempio quanto dura la campagna single-player del gioco, quali siano i trofei da collezionare (sebbene su PS5 la situazione sia un po’ diversa) o, se siete qui per la versione PC, quali siano le specifiche tecniche. In quanto alla recensione, anche per questo abbiamo buone notizie: ci stiamo lavorando, e se state aspettando il nostro verdetto prima di aprire il portafogli non possiamo che essere estremamente lusingati dalla fiducia che riponete nei nostri verdetti. Il gioco è disponibile su PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox Series S, PC e Xbox One.

Ora sta a voi dirci la vostra: vi siamo stati utili? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.