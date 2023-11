Call of Duty: Modern Warfare 3, svelata la lista trofei completa!

Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Call of Duty: Modern Warfare 3, reboot dell’originale del 2011 ad opera di Sledgehammer Games

Sulla scia di quanto iniziato nel 2019 con Call of Duty: Modern Warfare (qui la nostra recensione!), il reboot di una delle sottoserie più apprezzate del franchise di Activision Blizzard sta per arrivare alla sua terza iterazione. Uscirà infatti, il prossimo 10 novembre, Call of Duty: Modern Warfare 3, sviluppato da Sledgehammer Games per PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One e PC, che abbiamo già potuto apprezzare nel periodo di beta. In attesa del lancio, vediamo insieme la lista trofei completa del titolo diffusa da Activision nelle scorse ore.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Call of Duty: Modern Warfare 3 consta di 40 statuette totali, di cui 29 di bronzo, 5 d’argento, 5 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Call of Duty: Modern Warfare 3. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Call of Duty: Modern Warfare 3 lista trofei

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

L’inizio : Completa l’estrazione in MWZ

: Completa l’estrazione in MWZ Detrazione : Esegui 500 uccisioni usando un’arma assicurata in MWZ

: Esegui 500 uccisioni usando un’arma assicurata in MWZ Amante delle specialità : Gioca in MWZ con 9 specialità attive contemporaneamente

: Gioca in MWZ con 9 specialità attive contemporaneamente Pietra tombale : Uccidi 100 zombi con un veicolo in un unico dispiegamento in MWZ

: Uccidi 100 zombi con un veicolo in un unico dispiegamento in MWZ Ritorno dall’oltretomba : Recupera il tuo equipaggiamento da una lapide in MWZ

: Recupera il tuo equipaggiamento da una lapide in MWZ Sconosciuto premuroso : Rianima un giocatore di un’altra squadra in MWZ

: Rianima un giocatore di un’altra squadra in MWZ Posso? : Accarezza un cane infernale in MWZ

: Accarezza un cane infernale in MWZ Mercenario : Completa 20 contratti in MWZ

: Completa 20 contratti in MWZ Massima efficienza : Personalizza il tuo equipaggiamento in ogni missione con libertà d’azione

: Personalizza il tuo equipaggiamento in ogni missione con libertà d’azione Assaggio : Usa 5 armamenti diversi nelle missioni con libertà d’azione

: Usa 5 armamenti diversi nelle missioni con libertà d’azione Vengo anch’io : Fa’ uccidere 5 nemici alla torretta robot montata sul veicolo che stai guidando

: Fa’ uccidere 5 nemici alla torretta robot montata sul veicolo che stai guidando Marcatura stretta : Usa il localizzatore monoculare per marcare 60 nemici o oggetti nelle missioni con libertà d’azione

: Usa il localizzatore monoculare per marcare 60 nemici o oggetti nelle missioni con libertà d’azione Antiproiettile : Trova tutti i potenziamenti per contenitore di piastre nelle missioni con libertà d’azione

: Trova tutti i potenziamenti per contenitore di piastre nelle missioni con libertà d’azione Hai spento e riacceso?: Usa un folgoratore per disattivare una torretta robot nemica

La seconda parte dei trofei di bronzo | Call of Duty: Modern Warfare 3 lista trofei

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Conta il risultato : Distruggi un elicottero nemico in volo con un attacco con mortaio

: Distruggi un elicottero nemico in volo con un attacco con mortaio Al volo! : Lancia e colpisci direttamente un nemico con un contenitore infiammabile, poi fallo saltare in aria

: Lancia e colpisci direttamente un nemico con un contenitore infiammabile, poi fallo saltare in aria Viaggiatore assiduo : Effettua un B.A.S.E. jump e percorri più di 150 metri con il tuo paracadute

: Effettua un B.A.S.E. jump e percorri più di 150 metri con il tuo paracadute Equilibrista : Uccidi 10 nemici mentre usi un cavo

: Uccidi 10 nemici mentre usi un cavo Braccio della morte : Uccidi 12 nemici mentre scendi nel panopticon in Operazione 627

: Uccidi 12 nemici mentre scendi nel panopticon in Operazione 627 Fluttuante : Lanciati con il paracadute da una gru sul tetto della capitaneria di porto in Carico prezioso

: Lanciati con il paracadute da una gru sul tetto della capitaneria di porto in Carico prezioso Tripletta a rotore : Distruggi ciascun elicottero obiettivo in Reattore con un armamento diverso

: Distruggi ciascun elicottero obiettivo in Reattore con un armamento diverso 2 al prezzo di 1 : Usando l’EBR-14, uccidi 2 nemici con 1 proiettile 5 volte in Carico tossico senza attivare l’allarme

: Usando l’EBR-14, uccidi 2 nemici con 1 proiettile 5 volte in Carico tossico senza attivare l’allarme Di nuovo sul campo : Procurati il tesserino del maggiore in Sotto copertura entro 90 secondi senza farti vedere

: Procurati il tesserino del maggiore in Sotto copertura entro 90 secondi senza farti vedere Traiettoria bloccata : Colpisci l’arma a mezz’aria in Momento critico prima che il terrorista la prenda

: Colpisci l’arma a mezz’aria in Momento critico prima che il terrorista la prenda Se ne accorgerà? : Distruggi tutte le auto nel garage della villa in Oligarca

: Distruggi tutte le auto nel garage della villa in Oligarca Ascensore fuori servizio : Raggiungi il tetto in meno di 45 secondi in Edificio bersaglio

: Raggiungi il tetto in meno di 45 secondi in Edificio bersaglio Angelo delle nevi : Elimina il cecchino nella foresta in Tundra ghiacciata con un atterramento

: Elimina il cecchino nella foresta in Tundra ghiacciata con un atterramento Autostoppista : Disinnesca la bomba sul JLTV in Diga Gora mentre è in movimento

: Disinnesca la bomba sul JLTV in Diga Gora mentre è in movimento Tasse ben spese: Usa un missile per eliminare un singolo nemico in Pericolo ravvicinato

I trofei d’argento | Call of Duty: Modern Warfare 3 lista trofei

Proseguiamo con i cinque trofei d’argento:

Vedo rosso : Completa 5 contratti diversi nella zona a minaccia elevata in un unico dispiegamento in MWZ

: Completa 5 contratti diversi nella zona a minaccia elevata in un unico dispiegamento in MWZ La fine? : Completa l’atto III in MWZ

: Completa l’atto III in MWZ Mattatoio : Uccidi un totale di 50.000 nemici in MWZ

: Uccidi un totale di 50.000 nemici in MWZ Conquistatore : Sconfiggi un signore della guerra in MWZ

: Sconfiggi un signore della guerra in MWZ Le armi non bastano mai: Trova e usa tutti gli armamenti nelle missioni con libertà d’azione

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Call of Duty: Modern Warfare 3 lista trofei

Ci avviciniamo alla fine con le statuette d’oro:

Il primo passo : Raggiungi il livello 55

: Raggiungi il livello 55 Solo contro tutti : Uccidi Orcus con una squadra da 6 persone in MWZ

: Uccidi Orcus con una squadra da 6 persone in MWZ Patito di armi : Prendi tutte le armi e i potenziamenti da campo dalle casse nelle missioni con libertà d’azione

: Prendi tutte le armi e i potenziamenti da campo dalle casse nelle missioni con libertà d’azione Mai dare un nemico per morto : Completa la campagna

: Completa la campagna 141 pronta: Completa la campagna a livello Veterano

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Call of Duty: Modern Warfare 3!

Lo scopo di un soldato: Ottieni tutti i trofei

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Call of Duty: Modern Warfare 3. Fateci sapere se acquisterete il gioco di Sledgehammer Games e Activision qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!