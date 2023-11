In questa guida vi parleremo di quelle che secondo noi sono alcune delle migliori armi aggiunte con il nuovo Call of Duty Modern Warfare 3

Ormai è passata quasi una settimana dal lancio di Call of Duty Modern Warfare 3 e in questi giorni i giocatori sicuramente avranno avuto modo di completare la controversa campagna del titolo. I COD però non si concentrano mai troppo sulla storia e quello che solitamente interessa maggiormente ai giocatori è il multiplayer. Tra i tanti contenuti aggiunti all’online da Modern Warfare 3 ovviamente sono presenti anche numerose armi e in questa guida vi parleremo di quelle che secondo noi sono le migliori.

Solo novità | Call of Duty Modern Warfare 3: le migliori armi

Nonostante sia considerato un nuovo gioco a tutti gli effetti, Modern Warfare 3 sotto molti punti di vista si comporta più come un’espansione. Il gioco infatti è molto simile al precedente capitolo di COD e contiene quasi tutti i contenuti presenti nell’ultimo FPS di Activision.

Questo quindi vuol dire che ovviamente sono presenti anche tutte le armi di MW2, ma in questo articolo non ve ne parleremo. Le armi che arrivano del precedente capitolo di COD infatti sono rimaste pressoché invariate e questo vuol dire che se prima erano forti allora anche adesso lo sono ancora. In questa guida quindi abbiamo deciso di soffermarci solamente sulle migliori armi introdotte con Modern Warfare 3, così da far scoprire subito ai giocatori quali sono le più efficaci.

MCW | Call of Duty Modern Warfare 3: le migliori armi

Per prima cosa vogliamo parlarvi dell’MCW, un’arma che i giocatori di lunga data di COD conoscono come ACR. Questo fucile d’assalto è davvero molto potente, ma ciò che lo rende davvero una delle migliori armi di Modern Warfare 3 è la sua precisione. Utilizzando i giusti accessori infatti potrete trasformare l’MCW in un vero e proprio laser capace di non mancare mai il bersaglio dalla medio-lunga distanza. Insomma, se amate i fucili d’assalto e vi piace tenere una certa distanza dai vostri avversari, di sicuro adorerete quest’arma incredibile.

AMR9 | Call of Duty Modern Warfare 3: le migliori armi

Passiamo ora alle SMG con l’AMR9. Questa nuova mitraglietta è molto difficile da ottenere, dato che è in assoluto l’ultima arma che sbloccherete nel gioco una volta raggiunto il rango 55, ma vi assicuriamo che vale la pena aspettare.

L’AMR9 infatti è probabilmente la migliore SMG del gioco grazie alla sua potenza e soprattutto alla sua versatilità. Di base infatti quest’arma è una classica mitraglietta estremamente forte nella medio-corta distanza ma, con i giusti accessori, è possibile trasformarla in un precisissimo fucile d’assalto perfetto per devastare anche gli avversari più lontani.

Holger 556 | Call of Duty Modern Warfare 3: le migliori armi

Se siete alla ricerca di un fucile d’assalto un po’ meno convenzionale allora l’Holger 556 è perfetto per voi. Quest’arma infatti non vanta la precisione e il rateo di fuoco tipici della sua categoria, ma riesce a compensare grazie ad un danno elevatissimo. Questo fucile d’assalto si presta molto bene ad essere utilizzato su distanze abbastanza brevi, ma con i giusti accessori è possibile renderlo adatto anche ad affrontare nemici un po’ più lontani.

Riveter | Call of Duty Modern Warfare 3: le migliori armi

In genere nei Call of Duty i fucili a pompa spesso vengono sottovalutati, ma noi vi consigliamo caldamente di non ignorare il Riveter. Quest’arma non vanta la stessa potenza degli altri pompa, ma ciò che la rende davvero potentissima è il suo elevatissimo rateo di fuoco.

Il Riveter infatti è un fucile a pompa completamente automatico e questo lo rende perfetto per affrontare un gran numero di nemici in spazi ristretti. Ricordate solamente di montare i giusti accessori su quest’arma, dato che per sfruttarla al massimo è necessario aumentarne la gittata e ridurne il tempo di mira.

BAS-B | Call of Duty Modern Warfare 3: le migliori armi

Se amate davvero utilizzare armi automatiche per colpire i nemici da più lontano possibile allora di sicuro adorerete il BAS-B. Questo fucile da battaglia infatti è davvero precisissimo, ha una grandissima gittata e oltretutto infligge una marea di danni con ogni singolo proiettile.

Queste caratteristiche rendono il BAS-B il miglior fucile automatico per affrontare i nemici sulla lunga distanza e lo rendono anche particolarmente adatto ad essere utilizzato insieme ad ottiche con zoom più elevati. L’unico lato negativo di questo fucile da battaglia è il suo basso rateo di fuoco ma, finché manterrete una certa distanza dai vostri avversari, non sarà un grosso problema.

KATT-AMR | Call of Duty Modern Warfare 3: le migliori armi

Passiamo ora a quella che è l’ovvia scelta per chi vuole eliminare rapidamente gli avversari da più lontano possibile: il fucile da cecchino. Il KATT-AMR è un nuovo fucile da cecchino introdotto in Modern Warfare 3 e in poco tempo è già diventato una delle armi preferite dei giocatori. Questo fucile calibro .50 infatti è in grado di infliggere danni elevatissimi con ogni singolo colpo e vanta anche un’ottima precisione. Il KATT-AMR però è davvero poco maneggevole e di conseguenza non si presta affatto ad essere utilizzato rapidamente nel mezzo di una battaglia.

SVA 545 | Call of Duty Modern Warfare 3: le migliori armi

Concludiamo infine la nostra lista con l’SVA 545, un fucile d’assalto spesso sottovalutato. L’SVA 545 è la prima arma che riceverete in MW3 e, al contrario di quello che pensano in molti, è tranquillamente in grado di rivaleggiare con l’MCW. Questo fucile d’assalto infatti ha una particolarità: il primo colpo di ogni raffica sparerà due proiettili in contemporanea.

Questo vuol dire che, premendo il pulsante di sparo con il giusto ritmo, potrete riuscire a sparare colpi doppi a ripetizione. Purtroppo quest’arma non vanta la stessa precisione e gittata dell’MCW ma, grazie a questa particolarità, rappresenta comunque una scelta molto valida durante gli scontri più ravvicinati.

Armati e operativi

Qui si conclude la nostra guida alle migliori armi di Call of Duty Modern Warfare 3. Adesso non vi resta altro da fare che provare tutti gli equipaggiamenti presenti nella lista e trovare quelli che si adattano meglio al vostro stile di gioco.

