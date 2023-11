In occasione del Black Friday 2023 Amazon propone un’interessante offerta anche su Assassin’s Creed Mirage: scopriamo insieme i dettagli in questo articolo dedicato

Un ritorno alle origini. Ecco qual era l’idea di Ubisoft alla base di Assassin’s Creed Mirage: abbandonare per un istante l’impostazione da RPG nudo e crudo impiantato da Origins in poi per tornare ai vecchi stealth di una volta. Se sia stata una mossa riuscita è da capire, ma è comunque un occhiolino ai fan di vecchia data del franchise. Disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S, Mirage è direttamente collegato a Valhalla del 2020, essendone il sequel diretto, ma potete benissimo giocarlo anche come standalone. E se volete recuperarlo ad un prezzo decisamente più vantaggioso del solito, forse quest’offerta di Amazon in occasione del Black Friday 2023 può fare al caso vostro.

Assassin’s Creed Mirage è in offerta su Amazon per il Black Friday 2023!

Qua sotto trovate il banner per raggiungere l’offerta su Assassin’s Creed Mirage per il Black Friday di quest’anno. Con un sostanzioso sconto del 20%, il prezzo del titolo di Ubisoft è sceso a 39.99€. Approfittatene!

Ambientata nella Baghdad del IX secolo, Mirage segue l’avventura di Basim Ibn Ishaq, astuto ladruncolo già piuttosto noto a tutti coloro che hanno già giocato Valhalla. Dopo essere entrato con una misteriosa, e che affonda le sue radici nell’antichità, organizzazione nota come gli Occulti, Basim diventerà un Maestro Assassino e il suo destino cambierà diametralmente. Lo consigliamo ai fan della vecchia guardia degli Assassin’s Creed e a tutti coloro che vogliono avere tra le mani un action adventure con una forte componente stealth.

E ribadiamo che, se volete recuperarlo in offerta, trovate Assassin’s Creed Mirage in forte sconto per il Black Friday 2023 di Amazon! Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide, le recensioni e le offerte a tema videoludico e tech!