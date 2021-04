Migliori videogiochi di guida arcade | Aprile 2021

Indeciso su quale gioco di guida acquistare? Vuoi mettere alla prova le tue abilità nella guida di bolidi stradali? Questo elenco dei migliori videogiochi di guida arcade è quello che fa per te!

Videogiochi di guida: da sempre nel bagaglio culturale di ogni videogiocatore, oggi sono sempre più diversificati, andando da titoli arcade a titoli prettamente simulativi.

Ma quali scegliere? Per testare le tue abilità, è meglio Need For Speed o Assetto Corsa? Non preoccuparti, in questo elenco ti mostrerò quali i migliori titoli di guida arcade sono attualmente in commercio!

Migliori videogiochi di guida arcade: inizia l’avventura!

Il genere di guida arcade è quello che comprende tutti i videogiochi che non hanno una fisica di gioco particolarmente reale, con comandi semplificati, sollecitazioni degli pneumatici assenti e tutte le meccaniche di sospensioni ridotte all’osso, se non cancellate del tutto.

Questo si traduce in una maggiore semplicità del titolo, a vantaggio di un divertimento immediato.

Se cerchi invece un elenco dei migliori titoli di guida simulativa, dai un’occhiata qui!

The Crew 2 – Migliori videogiochi di guida arcade

Il titolo è il seguito di The Crew, ma ne è superiore sotto tutti i punti di vista. La particolarità di The Crew 2 è, infatti, la possibilità di cambiare modalità di guida in qualsiasi momento. Potrete alternare corse cittadine a volteggi in aria e acrobazie in acqua, con un sistema di guida arcade che promette ore e ore di divertimento. Il tutto farcito con un parco auto, moto, barche e aerei impressionante.

Scopri l’America selvaggia delle praterie centrali o esplora le più belle città: avrai il coraggio di effettuare un viaggio coast-to-coast da Los Angeles a New York? Se vuoi maggiori dettagli non dimenticare di visionare la nostra recensione di The Crew 2!

Need For Speed Heat – Migliori videogiochi di guida arcade

L’ultimo titolo della ormai storica serie di Need For Speed permette di modificare le proprie auto con numerosi parti di ricambio per aumentarne le prestazioni, oltre a modificarne l’estetica.

Inoltre troviamo una modalità storia che fa da contesto per la scoperta della città di Palm City, attraverso uno stile di guida arcade che permetterà a chiunque di vincere su ogni tracciato senza mai perdere di vista il divertimento! Per tutti i dettagli, vi invitiamo a leggere la nostra recensione.

Monster Energy Supercross 3 – Migliori videogiochi di guida arcade

Cercate un titolo nel quale i protagonisti sono fango, sudore e motocross? Bene, Monster Energy Supercross 3 è quello che fa per voi!

Il terzo capitolo sviluppato dall’italianissima Milestone è uno dei pochi videogames che propone questo format e, in vista dell’uscita del successore, non crediamo ci sia scelta migliore.

Monster Energy Supercross 3 è davvero sorprendente: cimentati in gare su sterrato, tra fango e volteggi in aria, e padroneggia al meglio tutte le moto disponibili! Scala le classifiche e diventa il miglior pilota in assoluto in Monster Energy Supercross 3!

Dirt 5- Migliori videogiochi di guida arcade

Un titolo di rally non può non mancare in una lista di videogiochi di guida: questo Dirt 5 non rientra propriamente nella categoria dei simulativi, in quanto molte meccaniche (se non proprio quasi tutte) rientrano nel genere arcade.

La facilità di sterzate, la fisica di gioco leggera e un divertimento assoluto alla guida rendono questo titolo l’ideale per chi vuole approcciarsi al genere di guida rally. Il tutto senza sacrificare ore e ore del proprio tempo per cercare l’assetto migliore disponibile per ogni tracciato.

Tra un parco auto abbastanza vasto (con mezzi anche inconsueti), la possibilità di creare il proprio tracciato e condizioni meteorologiche variabili, questo è IL titolo rally più divertente per antonomasia!

Mario Kart 8 Deluxe – Migliori videogiochi di guida arcade

Strano vedere un titolo Nintendo in questo elenco di titoli di guida arcade? Eppure ogni videogiocatore sa che Mario Kart 8 Deluxe, qui potete leggere la nostra recensione, è uno dei titoli di guida arcade più divertenti in circolazione.

La possibilità di usare oggetti di gioco a tuo favore, il gran numero di tracciati e gran premi, i personaggi storici Nintendo e la possibilità di fare drifting per affrontare perfettamente una curva assicureranno ore e ore di gioco.

Potrai sfidare anche l’intelligenza artificiale o i tuoi amici in emozionanti corse, e provare a vincere tutti i trofei disponibili.

Redout – Migliori videogiochi di guida arcade

Ti piace lo spazio, le ambientazioni futuristiche e la velocità estrema? Allora Redout è l’ideale per te! Questo titolo, sviluppato dalla italiana 34BigThings, ecco la nostra recensione, fa della velocità estrema il suo punto di forza.

Un comparto video di ottimo livello, un sistema di guida puramente arcade e tracciati immersi in fantastiche località esotiche e futuristiche permettono a Redout di essere uno dei migliori giochi di guida del momento!

Forza Horizon 4 – Migliori videogiochi di guida arcade

In questo elenco dei migliori videogiochi di guida arcade non può mancare Forza Horizon 4! Teatro delle corse, e dei prestigiosi festival, è l’Inghilterra.

Meteo e stagioni dinamiche fanno da contesto ad emozionanti corse immerse nell’ambiente di gioco. Inoltre i tantissimi tracciati e la possibilità di scegliere fra corse stradali, corse fuori strada, rally sulla neve e molte altre modalità assicureranno ore e ore di divertimento. Un parco auto immenso e tracciati sempre diversi assicurano a Forza Horizon 4 di essere uno dei migliori titoli di guida arcade del momento!

GRID – Migliori videogiochi di guida arcade

GRID è uno dei titoli di corse più riusciti di questo 2019. In questo elenco sui migliori giochi di guida arcade non poteva infatti mancare.

Tra numerose varianti di tracciati, sia cittadini che non, un parco auto abbastanza vasto, dei danni alle auto abbastanza riusciti e un’IA aggressiva, GRID offre un’ottima esperienza arcade per qualsiasi tipo di giocatore, sia hardcore che alle prime armi. Cliccando qui, inoltre, potrete trovare la nostra recensione!

Buon divertimento!

Questi erano i titoli scelti da noi fra i migliori giochi di guida arcade attualmente in commercio! Quali sono i tuoi titoli di guida preferiti del momento o del passato? Faccelo sapere con un commento!