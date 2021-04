Migliori videogiochi di guida simulativa | Aprile 2021

Vuoi mettere alla prova le tue abilità di guida in titoli simulativi che richiedono attenzioni particolari? Ecco l’elenco dei migliori videogiochi di guida simulativa

I titoli di guida si sono molto diversificati negli anni, giungendo oggi a titoli che rientrano nel genere arcade e titoli che vanno, invece, sotto la dicitura di simulativi. Se vuoi mettere alla prova le tue abilità, questo elenco di titoli di guida simulativa fa per te!

Migliori titoli di guida simulativa: da dove iniziare?

Ma cos’è un titolo di guida simulativa? È un titolo che si avvicina il più possibile al reale, quindi che presenta una fisica di gioco avanzata, fatta di sollecitazioni agli pneumatici, ai freni, allo sterzo, e dove il tempo atmosferico influisce molto sulla scelta delle gomme da utilizzare.

Insomma, se volete un titolo di guida che si avvicina il più possibile alla realtà, questo elenco fa per voi. Se invece preferisci titoli di guida più immediati, e quindi arcade, non dimenticare di dare un’occhiata a quest’altro elenco!

Gran Turismo Sport – Migliori videogiochi di guida simulativa

La serie di Gran Turismo è stata da sempre un’esclusiva di pregio per la console PlayStation, rivelandosi, fin dal primo titolo, una killer application. Con questo nuovo capitolo, il realismo di guida viene portato ai massimi estremi su PlayStation 4, e Gran Turismo Sport, di cui puoi leggere la nostra recensione, promette molte ore di divertimento alla guida simulativa di bolidi di oggi e di ieri.

Potrai sfidare i tuoi amici online, o accedere alle stanze multigiocatore per mettere alla prova le tue abilità di guida con i giocatori di tutto il mondo. Dovrai inoltre prestare particolare attenzione, fra le altre cose, alla tua velocità in ingresso curva, altrimenti finirai con lo sbandare o finire fuori pista! Taglia il traguardo nelle gare, e dimostra di essere il pilota nr. 1 al mondo!

Gran Turismo Sport - PlayStation 4 Il brand di giochi di guida più famoso tra videogiocatori e non

Forza Motorsport 7 – Migliori videogiochi di guida simulativa

Non può non mancare l’esclusiva Microsoft di guida per eccellenza: Forza Motorsport 7, dotato di meteo dinamico, un parco auto che comprende più di 700 vetture, dettagli visivi curati in ogni minimo particolare e tracciati originali e storici. Forza Motorsport 7 ti sorprenderà per il piacere di guida che puoi riscontrare giocando al titolo, che ti permetterà di scoprire e guidare tutte le auto disponibili affrontando la modalità carriera.

Novità assoluta della serie, ogni gara che inizierai potrà non finire con la stessa condizione climatica con cui l’hai iniziata: il meteo dinamico influenzerà, infatti, sia le prestazioni delle vetture che i tempi sul tracciato. Dimostra di essere il miglior pilota su Xbox, con Forza Motorsport 7!

(attualmente in offerta) Forza Motorsport 7 - Xbox One Forza Motorsport 7 è stato migliorato per offrire il miglior gioco con una vera risoluzione 4K

F1 2020 – Migliori videogiochi di guida simulativa

Ti affascinano i bolidi della Formula Uno? Sei un estimatore dei motori ibridi capaci di lanciare le vetture a oltre 370 Km/h? Allora F1 2020, di cui puoi leggere una nostra recensione, è il titolo giusto per te! Potrai infatti iniziare la tua carriera da pilota scegliendo una monoposto tra quelle ufficiali: porterai la Williams ai giorni di gloria, o permetterai alla Ferrari di ottenere il tanto agognato mondiale? Sceglierai la Freccia d’Argento, o la Red Bull? A te la scelta!

In F1 2020 dovrai prestare attenzione agli pneumatici, scegliendo la mescola più adatta al tracciato; dovrai prestare attenzione alla pressione dei freni, al carburante, oltre ovviamente alle altre vetture guidate dai campioni odierni: in partenza si decide tutto!

F1 2018 Standard PlayStation 4 Il gioco includerà tutte le squadre ufficiali, i piloti e i circuiti della stagione 2022

F1 2018 Standard Xbox One Il gioco includerà tutte le squadre ufficiali, i piloti e i circuiti della stagione 2023

Project Cars 2 – Migliori videogiochi di guida simulativa

Il titolo offre una modalità carriera di tutto rispetto: parti dai kart delle categorie minori, fino ad arrivare ai campionati GT alla guida di magnifici bolidi su 4 ruote. Il realismo che offre Project Cars 2, di cui puoi leggere una nostra recensione, è di alto livello: dovrai infatti prestare attenzione ai vari sistemi ABS, controllo di stabilità, di trazione, temperatura degli pneumatici e via discorrendo. È il titolo ideale per gli amanti del genere di guida simulativa, che dà il meglio di sé affiancato a un volante di guida (di cui puoi trovare un elenco completo qui).

In Project Cars 2 potrai affrontare diversi percorsi relativi alla tua carriera, per affermarti e specializzarti nelle diverse categorie disponibili: potrai, infatti, diventare un campione di Formula Indie, o un pilota di Rally, o ancora di Super Car. Sarai tu a scegliere, e Project Cars 2 ti darà la possibilità di farlo!

Project Cars 2 - PlayStation 4 L' evoluzione delle pluripremiata serie di racing, con le più iconiche auto sotto le più critiche condizioni di guida con l'esperienza "Ultimate Driver Journey" e una scarica di adrenalina

(attualmente in offerta) Project Cars 2 - Xbox One L' evoluzione delle pluripremiata serie di racing, con le più iconiche auto sotto le più critiche condizioni di guida con l'esperienza "Ultimate Driver Journey" e una scarica di adrenalina

Assetto Corsa – Migliori videogiochi di guida simulativa

Sviluppato dall’italiana Kunos Simulazioni, Assetto Corsa ha ridefinito gli standard del titolo: un realismo assoluto e mai visto prima, con un comparto tecnico curato in ogni piccolo dettaglio. I circuiti sono realizzati in modo fedele, grazie a misurazioni millimetriche; grande attenzione alle varie caratteristiche di guida che vanno dall’ABS ai controlli di trazione; potrai focalizzarti sulla gestione accurata degli pneumatici, dei freni, dei danni che le vetture possono subire, il tutto condito da un parco auto importante, con un suono dei motori molto fedele alle controparti originali.

Assetto Corsa offre molto divertimento anche abbinato a un volante da guida, per immedesimarti ancora di più nelle vesti di un pilota professionista: stabilisci il nuovo record al circuito del Nürburgring, o alla guida di una monoposto di Formula Uno straccia il record di Kimi Räikkönen a Monza. Spetta a te provare a migliorarti e definirti il migliore!

Assetto Corsa - Ultimate - Xbox One 178 vetture da sogno di Ferrari, Porsche, BMW, Audi, Lamborghini, McLaren, Praga, Corvette, Maserati, Lotus e di molti altri prestigiosi marchi

Assetto Corsa - Ultimate - Playstation 4 178 vetture da sogno di Ferrari, Porsche, BMW, Audi, Lamborghini, McLaren, Praga, Corvette, Maserati, Lotus e di molti altri prestigiosi marchi

rFactor 2 – Migliori videogiochi di guida simulativa

Un titolo non recentissimo, ma che è considerato uno dei migliori software di guida simulativa in circolazione, rFactor 2 è pensato proprio per farti immedesimare nelle vesti di pilota professionistico, alla guida sia di veicoli di Formula Uno, che del campionato di NASCAR. La fisica di gioco, avanzatissima, ti permette di tenere sotto controllo la temperatura delle ruote, altrimenti rischi il sovrasterzo con conseguenti sbandate.

Il parco auto, molto sostanzioso, include anche le macchine GT, modificate o di serie e i quad, oltre alle sopraccitate vetture di Formula Uno e NASCAR. rFactor 2 è sicuramente un titolo da avere qualora tu sia in cerca di un’esperienza fedelissima alla realtà! Per scaricare rFactor 2, clicca sul link di Steam.

Buon divertimento!

Questi sono i titoli scelti da noi fra i migliori giochi di guida simulativa attualmente in commercio! Quali sono i tuoi titoli di guida preferiti, del momento o del passato? Faccelo sapere con un commento!