Hades 2: il gioco è ora disponibile in early access su PC

Accesso anticipato per un successo assicurato: Hades 2 è ora disponibile su PC, per una fase di early access dalla durata non specificata

In seguito ai test effettuati la settimana scorsa, Supergiant Games ha confermato che Hades 2 è ora disponibile per una (presumibilmente) lunga fase di early access su PC. L’annuncio, con tanto di trailer, è stato effettuato con il tweet che riportiamo qui sotto. Contrariamente al fratello Zagreus, che ormai se la sta spassando altrove, abbiamo una nuova protagonista: la principessa degli inferi, Melinoë (in originale Mēlinòē, dea di incubi e follia), intenta ad eliminare il titano Crono. Allenata come strega e con il benestare del resto del pantheon greco (Zeus, Poseidone, Demetra, Afrodite, Artemide, Apollo, Estia e freudiana compagnia), la nostra si farà strada tra i nemici alternando magie ed armi per il corpo a corpo.

Hades 2: l’aldilà greco è disponibile per un ritorno in early access (e in grande stile)

Supergiant Games ha confermato che la fase di early access, unico formato in cui Hades 2 è per ora disponibile, durerà “almeno fino a fine 2024.” Non c’è dunque una “data conclusiva specifica” al momento, il che ci porta a chiederci quali saranno le differenze con quanto ci attende al day one. La versione finale avrà “un set di feature e di contenuti più completo e rifinito” in confronto a quanto oggi accessibile. Inoltre sarà solo con l’uscita vera e propria che saranno disponibili anche gli obiettivi di Steam e, cosa più importante, il vero finale del gioco. A questo punto non possiamo far altro che promettervi più dettagli ed aggiornamenti nel corso dei prossimi mesi, in attesa della pubblicazione ufficiale anche su console (attualmente non confermate).

