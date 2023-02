Fortnite: come mettere in evidenza i passi e visualizzare gli effetti sonori

Se volete sapere come mettere il piede giusto una volta scesi dal bus di Fortnite, ecco qui tutti i passi da seguire nelle impostazioni

Sappiamo perché siete qui: non sapete dove mettere le mani, quando sembra che tutti gli altri vostri amici (e nemici) che giocano a Fortnite riescono a vedere, non si sa come, i passi degli avversari vicini a loro. Non vi possiamo proprio biasimare: non si tratta di un’impostazione visibile ai più, e quei furbacchioni di Epic Games hanno saputo bene come nasconderla. Se queste utilissime opzioni non brillano proprio per visibilità, però, c’è un motivo ben preciso da sviscerare: tranquilli, non mancheremo certo di passare in rassegna le (possibili) questioni etiche dietro l’utilizzo o meno del cosiddetto “aiutino”.

Potete considerare questa guida un seguito a parte del nostro precedente appuntamento (un capitolo fa, per essere precisi) che ha riassunto in breve il vademecum del principiante provetto. Proprio per questo motivo, dunque, abbiamo indossato i panni del sempre identificabile Jonesy (optando per la sua incarnazione “Il Secondo”, stavolta) e, piccone standard alla mano, ci siamo lanciati sull’Isola delle meraviglie. E delle meravigliose sparatorie, naturalmente. A tal proposito, l’altroieri ci siamo sbagliati: no, la mappa di gioco non è esente dalle onde energetiche di Goku. Non che vi sia utile saperlo tra qualche settimana, ovvio.

Doveroso preambolo etico – Fortnite: come mettere in mostra i passi dei nemici

Iniziamo già da ora a mettere le mani avanti: come abbiamo già detto, l’opzione per mostrare i passi dei nemici durante le partite di Fortnite non è stata concepita con il giocatore medio in mente. Se avete seguito l’industria videoludica nel corso degli ultimi anni, infatti, dovreste ben sapere che quello dell’accessibilità per i diversamente abili è un tema molto, molto scottante. E sempre attuale. Potreste già averlo intuito, ma lo diremo comunque: quello degli effetti sonori visibili è un ausilio ideato (sebbene non esplicitamente) per i giocatori non udenti. Che poi le opzioni comunicative tra commilitoni siano un po’ misere, al momento, è un altro paio di maniche.

Ciò detto, chi soffre di un deficit uditivo utilizza quest’opzione per giocare ad armi pari (in senso forse più letterale, visto il gameplay) con tutti gli altri, quindi… è giusto ricorrere anche noi a questo “trucchetto”? La risposta non è semplice, e in generale dipende dalla vostra bussola morale. Dal canto nostro, siamo anche consapevoli di quanto difficile possa essere riconoscere l’origine sonora di un passo o di uno sparo anche per chi gode di padiglioni auricolari recettivi. Se per voi non c’è proprio impianto surround (o, come praticamente impone il gioco, cuffie) che tenga/tengano, la skin qui sotto vi mostrerà la via.

Tutta un’altra musica – Fortnite: come mettere in mostra i passi dei nemici

Premete START o il suo corrispettivo sul vostro controller per aprire un menù a tendina, sul lato sinistro dello schermo. A questo punto, superate le varie voci per fare gruppo, troverete un’icona in basso, recante un ingranaggio e tre linee. Questo è il menù che vi interessa: al suo interno troverete varie voci, tra cui Crew di Fortnite per gestire l’abbonamento mensile, il controllo parentale per gestire le partite della vostra eventuale progenie, l’opzione per segnalare il comportamento scorretto di altri giocatori, l’assistenza per fare richiesta di rimborso e le note legali relative al gioco. Oh, e le Impostazioni, ovviamente!

In alto potrete accedere alle tentacolari impostazioni modificabili a piacimento. Come potete vedere nell’immagine qui sotto, di pagine da consultare ce ne sono ben otto. Quella che vi interessa, però, è la sesta, “audio”. Qui potrete decidere come vedervela con non meno di sette parametri differenti per regolare il volume, mentre scendendo raggiungerete la voce “Visualizza effetti sonori”. Di base, l’opzione preselezionata dovrebbe essere un “no”. Fate cambiare idea al menù spostando l’indice su “sì” e il gioco è fatto. Potete maneggiare i settaggi in qualsiasi momento, pure nel bel mezzo di una partita.

Orecchie extra in azione – Fortnite: come mettere in mostra i passi dei nemici

E vediamo, dunque, nell’immagine qui sotto l’effetto del cambiamento. In ogni istante di gameplay, potreste vedere intorno al vostro personaggio delle icone a forma di impronte. Non indicano però per forza che il nemico si trovi nei paraggi immediati: potrebbe esserci, per fare un esempio come un altro, una casa tra voi e l’avversario. Nemmeno si tratta, tuttavia, di una regola universale; motivo in più per fare attenzione, avendo dalla vostra un ausilio visivo considerevole. I “piedini” circondano il vostro avatar in base al posizionamento del nemico; va abbastanza da sé che, nel caso le impronte siano in basso, l’avversario sia alle vostre spalle.

Non stiamo nemmeno parlando di una tattica utile solo quando siete nascosti! Nelle situazioni più concitate, è sempre utile sapere dove si sta andando a rintanare un altro giocatore. I passi visibili sono sempre di personaggi a voi ostili: questo vuol dire che non troverete né i vostri (eventuali) compagni di squadra, né tantomeno gli NPC che avete assoldato. Naturalmente, gli NPC ostili (siano essi assoldati dagli avversari o provocati da un proiettile vagante) figureranno tra le impronte che circondano il vostro reticolato. Guardate bene l’immagine qui sotto, ora… non vi sembra che ci sia qualcosa “di troppo”?

Non solo piedi

Esatto: c’è un motivo se l’opzione si chiama “Visualizza effetti sonori” e non “Mostra passi degli avversari”. Anche nel caso degli spari potrete vedere da quale direzione aspettarvi uno scontro a fuoco, o (se preferite essere furtivi) la zona da evitare categoricamente. Per capire da quale arma provengano i rumori, però, dovrete andare ad arrischiarvi voi. Non sono solo passi e spari a propagare suoni nell’etere; è possibile ricevere un aiuto anche su molti altri fronti. C’è davvero di tutto, e questa singola opzione può aprirvi un autentico mondo di possibilità. Sempre che prima d’ora mancaste clamorosamente di senso d’osservazione, beninteso.

Nell’immagine conclusiva qui sotto abbiamo incluso l’esempio dei Forzieri, ma c’è di più. Potreste ad esempio vedere un uccellino nei paraggi (immagine in cima), per simboleggiare una preda volante da cui ricavare carne e (eventuali) munizioni. Se l’icona invece assomiglia a un paracadutista abbozzato, qualcuno sta planando nelle vicinanze. State attenti a quest’ultimo caso: non è raro che, specie se siete atterrati al centro della mappa o se avete aspettato tanto per lanciarvi dal bus, ci sia già gente armata a terra, pronta ad intercettarvi in volo. I giocatori a caccia di gloria venderebbero la madre per un’eliminazione in piena tempesta; state sempre all’erta.

Ora sta a voi dirci la vostra: la guida vi è stata utile? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.