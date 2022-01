Fortnite: trucchi e consigli per i nuovi giocatori

Con un nuovo capitolo di Fortnite a metà della sua prima stagione, è ora di radunare tutti i trucchi e consigli per sopravvivere sull’isola

Se siete nuovi all’isola di Fortnite, benvenuti all’inferno: aspettatevi di farvi fare la festa da Anonimo[280] ogni due per tre, ma se sono stati i nostri consigli sui titoli da recuperare a Capodanno a portarvi qui siamo lieti di condividere con voi i trucchi di base per la sopravvivenza. Vogliamo essere sinceri: difficilmente troverete qualcosa che non abbiate già visto altrove, ma d’altro canto comprendiamo la soggezione nel trovarsi davanti giocatori con potenzialmente mesi o anni di esperienza. Non è mai troppo tardi per iniziare, però: potreste anche essere più portati al gioco di quanto pensiate.

Abbiamo messo insieme questa guida per principianti come punto di riferimento per darvi tutte le informazioni di base da portare con voi prima che atterriate sull’isola (presumibilmente già nel mirino di qualcuno). Se può farvi piacere saperlo, chi vi scrive bazzica il gioco da (poco) prima del Capitolo 2, seguendone fedelmente gli sviluppi dalla mitica stagione “Top Secret”. Le cose cambiano abbastanza spesso finché si tratta di fronzoli, ma le meccaniche di base sono invece sempre le stesse. Tenetevi pronti, in modo tale da sapere cosa fare una volta ringraziato l’autista del bus.

Rifornimenti Ripetuti

Primo dei trucchi per sopravvivere sull’isola di Fortnite: non esistono consigli in grado di esonerarvi dalla necessità di armarvi ogni volta che atterrate sull’isola. Naturalmente, prima di salire sul bus della battaglia farete capolino sull’isolotto del matchmaking, dove troverete diverse armi a terra. Non potrete però portarvene nemmeno una sull’isola principale. Approfittate piuttosto dell’impossibilità di farvi del male mentre siete sull’isolotto: il tempo che avete è prezioso, mentre i giocatori arrivano lentamente a numero. Una volta che sarete in 100, il caricamento del match vero e proprio avrà inizio.

Atterraggio Atteso – Trucchi e consigli per Fortnite

Il bus della battaglia di Fortnite (di cui vi conviene, se volete consigli, ringraziare l’autista prima ancora di scendere, premendo giù sulla croce direzionale) non offre particolari trucchi, tranne uno. Lo sappiamo: in questo gioco si attendono caricamenti e discese per poi, potenzialmente, venire eliminati nel giro di un secondo. Ma se potete, aspettate quanto più possibile prima di gettarvi nella mischia. Aspettate piuttosto che il conto alla rovescia raggiunga circa quota 3 (qui sotto), e la competizione per le armi migliori (e/o per la sopravvivenza) sarà molto scarsa. Atterrando sui tetti potrete trovare subito scrigni, o quantomeno armi di base, senza che nessuno vi rompa l’anima.

Paracadute Preparato – Trucchi e consigli per Fortnite

Abbiamo parlato di attese e difficilmente ce n’è una più snervante di quella legata al paracadute. Chiariamoci: potrete aprirlo e chiuderlo liberamente con il tasto di salto (rendendo raggiungibili i punti più lontani dalla linea di taglio del bus), ma una volta che la distanza tra voi e il terreno tocca il minimo… il paracadute si apre in automatico senza che ci sia modo di chiuderlo. Siate pazienti e dirigetevi subito verso la struttura più vicina in linea d’aria. E se volete un trucchetto in più… ingannate il sistema. Assicuratevi di trovarvi quanto più in basso possibile, per poi virare verso l’altura più vicina non appena il paracadute non può più chiudersi. Gli ombrelli sono i paracadute più furtivi, ma serve vincere un match per averne uno.

Scudi Succulenti – Trucchi e consigli per Fortnite

Okay, non c’è modo di girarci intorno: la meccanica di cura esistente nel gioco è un po’ balorda e dovrete venirci a patti. Le cure più comuni per la barra verde dei punti salute, le bende, non andranno mai oltre i 75 punti di energia; servono frutti o medikit per raggiungere l’agognato 100%. Un discorso analogo si applica agli scudi, protagonisti di una barra blu che saranno solo gli attacchi nemici a svuotare. Assicuratevi di usare per prime le fiale più piccole: valgono 25 punti scudo ciascuna per un massimo di 50. Per raggiungere il centinaio, invece, bevetevi le caraffe da 50 l’una solo quando la barra degli scudi è già a metà. Ogni oggetto si usa con lo stesso tasto usato per sparare.

Raffiche Rapide – Trucchi e consigli per Fortnite

Regola generale: affidatevi a fucili d’assalto e mitragliette se state ancora muovendo i vostri primi passi sull’isola. I fucili di precisioni sono inutili se a separarvi dall’avversario ci sono meno di 75 metri, e sebbene averne uno con sé aiuta sempre assicuratevi di non usarlo a distanza ravvicinata per nessun motivo, salvo eccezioni (ad esempio se è la vostra unica arma al momento). Inoltre, i fucili pesanti sono i migliori se volete vedere gli avversari vicini tramutarsi in ologrammi il prima possibile, quindi imbracciatene sempre uno negli spazi chiusi (come le case) dove gli scontri a fuoco tendono a non durare mai oltre i dieci secondi.

Gerarchia Gravosa – Trucchi e consigli per Fortnite

Noterete un’aura cromatica circondare ogni oggetto a terra: la scala gerarchica della rarità delle armi consiste, manco a farlo apposta, nei diversi danni da esse inflitti. L’ordine è questo: grigio (comune), verde (non comune), blu (raro), viola (epico) e arancio (leggendario). Diciamo “arancio” perché l’oro vero e proprio appartiene alle cosiddette armi mitiche, che non brillano per numero (due o tre sulla mappa per ogni partita) e tendono a variare in base ai temi di ogni stagione. Premendo su sulla croce direzionale si apre l’inventario, utile per tenere sott’occhio materiali, armi e danni inflitti da queste ultime.

Ausilio Audio – Trucchi e consigli per Fortnite

Di solito è dei giochi musicali come il piacevole Kingdom Hearts: Melody of Memory che lo si dice, ma assicuratevi di giocare con le cuffie. I suoni dei passi e degli spari possono dimostrarsi di vitale importanza, e capire da dove vengono spesso fa la differenza tra la vita e il solito “Eliminato da”. Se poi volete andare sul sicuro, cercate nelle impostazioni di gioco la comparsa visiva degli spari: è un’agevolazione concepita principalmente per i non udenti, ma di cui possono beneficiare tutti. Con quest’opzione vedrete comparire un reticolo sfocato ai cui margini potrete vedere da dove arrivano i rumori.

Barricate Briose – Trucchi e consigli per Fortnite

Lo slogan del gioco è “Non cercare riparo, costruiscitelo”. E sì, in inglese suona meglio (“Don’t take shelter, make it”). Però c’è un motivo se il vostro piccone si chiama “strumento di raccolta” e non “arma a distanza ravvicinata”. Si può usare anche per quello, ma una volta che rompete muri ed abbattete alberi otterrete dei materiali; per ogni dieci di ciascuno è possibile alzare un muro, creare una scalinata, piazzare un pavimento o ereggere una piccola piramide. Siccome i medikit richiedono la bellezza di dieci secondi, è bene dare agli avversari qualcosa da fare mentre aspettano che torniate in forma smagliante.

Cadute Colossali – Trucchi e consigli per Fortnite

Qui c’è il danno da caduta: ritrovarsi a terra partendo dall’equivalente di tre muri di altezza porterà ad un drastico calo della vostra salute. A meno che il nemico non stia radendo al suolo la costruzione che avete appena messo in piedi (e se l’avete costruita alla bisogna nel giro di pochi secondi, perché state ancora leggendo?!), avete più modi per attutire la vostra caduta. Se vi trovate “semplicemente” su pendii molto ripidi, dovreste poter scivolare a valle senza troppi problemi. Se invece state precipitando, aprite subito il menù di costruzione per piazzare un pavimento sotto di voi. Con questo ultimo stratagemma è possibile passare dal tetto di un palazzo alla strada senza bisogno di attraversare l’edificio dall’interno (qui sotto).

Alture Anelate – Trucchi e consigli per Fortnite

Se avete un fucile di precisione e vi trovate accovacciati in un cespuglio in cima a un monte, avete metà partita in mano. Certo, per mirare in alto si usano gli stessi comandi di quando si mira in basso, ma due volte su tre chi si trova più in alto dell’avversario ha anche più chance di stenderlo. Siccome però ci sono più avvallamenti che alture, è bene sapersi anche costruire i propri punti sopraelevati. Costruite quattro mura attorno a voi per creare il vostro accogliente bugigattolo, per poi piazzare una rampa in direzione dei nemici. Et voilà, avrete la vostra stazione di vedetta fatta in casa. Starà a voi, poi, decidere se piazzare un pavimento sotto di voi e ripetere il processo per alzare la torre, sapendo che la renderete anche più vulnerabile alla base.

Inventario Imprescindibile – Trucchi e consigli per Fortnite

Granate, bende e scudi: tre cose da avere sempre con sé. Le granate, una volta presa confidenza con traiettorie e rimbalzi, sono ottime per radere al suolo qualche muro (o, più direttamente, qualche avversario incapace di costruirle; sono un vero spasso da lanciare giù per le scale negli edifici in cui sapete di avere compagnia al piano di sotto). In quanto alle cure, non serve che ve lo diciamo noi: in qualunque momento della partita, può bastare un solo colpo ben assestato con un fucile di precisione di rarità massima a portarvi dall’avere 100 di salute e scudi a ritrovarvi di colpo con un misero 30 di punti salute.

Boscaglia Blaterante – Trucchi e consigli per Fortnite

L’unica cosa più soddisfacente di trasformare una foresta in un deposito di stuzzicadenti… è non farlo, lasciando integri gli alberi. Lo strumento di raccolta vi permette di ricavare molto legno, quello è indubbio, ma vi conviene fermarvi quando all’arbusto sono rimasti almeno 50 punti vita. Difficilmente i nemici faranno caso ai graffi sulle cortecce, mentre il passaggio da una Foresta Frignante a una Pianura Piangente (con gli strumenti di raccolta o, qui sotto, con il fuoco) vi renderà molto, molto facili da guardare con un mirino. E dubitiamo possiate dire lo stesso di voi, che starete già colorando il vostro vocabolario nell’additare chi ha avuto la sola colpa di essere più furbo.

Ordigni Ordinari – Trucchi e consigli per Fortnite

Sì, è vero, in passato ci sono state diverse bombe, ma ad eccezione della Granata Appiccicosa reintrodotta nel Capitolo 3 il gioco resta fedele alla Granata standard come unica bomba disponibile. Le cose sono state semplificate un bel po’, insomma, ma per ora vi eviterete un bel mal di testa. Possiamo consigliarvi, però, di raccogliere le già citate lucciole alla base degli alberi tenendo premuto il pulsante per afferrare gli strumenti a terra. Potrete portarne un massimo di sei per slot, ma se il vostro avversario sceglierà il legno per costruire il suo rifugio non solo avrete più chance di vincere, ma vi farete pure delle grasse risate nel frattempo.

Modalità Moderate – Trucchi e consigli per Fortnite

A volte, gli errori si possono commettere ben prima di entrare nel campo di battaglia. Al primo avvio del gioco, potreste trovarvi in una partita a squadre (dove “squadre” è da intendersi come quartetti). Se volete evitare di trovarvi in squadra con altri tre giocatori, potete scegliere il tipo di partita direttamente dalla lobby. A seconda della piattaforma da cui giocate i pulsanti per farlo possono variare, ma la sostanza è la stessa: scegliete se giocare in Singolo, a Coppie, come Terzetti o, se non volete cambiare nulla, a Squadre. Esiste anche la Rissa a Squadre, ma è una modalità del tutto diversa.

Acquattati Appartati – Trucchi e consigli per Fortnite

Come abbiamo detto in precedenza, potete acquattarvi. Questo non solo vi facilita le cose quando vi nascondete nei cespugli, ma è anche un modo per essere più furtivi. Muoversi stando acquattati vi aiuta a minimizzare il rumore che fate, e il solo scotto da pagare sarà che dovrete muovervi molto più lentamente. Se sentite qualcuno nei paraggi, poi, potete dare il via ai dovuti giochi mentali. D’altronde, pure il giocatore più bravo inizia a fare le cose coi piedi appena perde la calma. Non vi pare? Ci sarà tempo per far rumore, magari quando l’avversario apre la porta del bagno per poi trovarvi pronti ad accoglierlo con un fucile puntato sul grugno.

Spese Salate – Trucchi e consigli per Fortnite

In qualità di live service, il battle royale di Epic Games è uno di quei giochi che sono “gratuiti, ma”. E in questo caso, il “ma” consiste nel Pass Battaglia, ovvero dove si annidano le ricompense più succose. Alcune di esse sono anche fruibili ai giocatori “senza portafoglio”, ma se volete delle skin gratuite senza aspettare il periodo festivo vi toccherà sborsare 950 V-Buck. La valuta del gioco, alla stesura dell’articolo, consiste in otto euro per 1000 V-Buck: se contate di dedicare una sessione serale al gioco ogni giorno per i prossimi mesi, fateci un pensierino. Non è un pay-to-win, ma certi oggetti gratuiti (come il dorso decorativo delle ali al neon) vi rendono particolarmente visibili…

Piccone Penetrante – Trucchi e consigli per Fortnite

Non fatevi prendere dal panico se siete al chiuso e vi sentite in trappola, neanche se siete claustrofobici. Lo strumento di raccolta può abbattere di tutto, dai muri, agli alberi, alla vostra paura di venire sorpresi da uno sparo di Anonimo[280]. E se vedete un piccolo reticolo mentre fate i demolitori, vuol dire che si è palesato un punto debole che vi faciliterà le cose. Purtroppo, significa anche che state facendo baccano, quindi non siate frettolosi: i nemici possono vedervi, e saranno più che felici di tirarvi fuori… dalla partita. Come sempre, serve un mix di pazienza e prontezza di riflessi.

Armadietto Ammirevole – Trucchi e consigli per Fortnite

Dalle skin agli stendardi, passando per paracadute, strumenti di raccolta, schermate di caricamento, balletti, emote e spray, troverete tutto nel vostro armadietto nella lobby. Potete “cambiarvi” prima e dopo ogni partita, e (salvo eccezioni, principalmente in modalità Creativa) mai durante. Assicuratevi di “piacervi” come si deve prima di buttarvi di nuovo nella mischia, perché c’è sempre una schermata di caricamento a separarvi dalla prossima partita. Sperimentate con il vostro look, insomma. E parlando di sperimentare, siamo quasi al capolinea ma c’è ancora un suggerimento prezioso che vorremmo darvi.

Mappa Mia – Trucchi e consigli per Fortnite

Il Laboratorio della Battaglia è il posto migliore per compiere uno dei primi passi per migliorare nel gioco: prendere confidenza con la benedettissima mappa. La terapia d’urto potrà anche servire ad accumulare punti esperienza, ma perdere di continuo serve solo a perdere anche la pazienza. Il Laboratorio serve proprio a questo: girare la mappa in libertà. Inoltre, anche i forzieri e i veicoli faranno la loro comparsa, in modo tale da permettervi di scoprire i punti migliori di atterraggio, capendo in quale casa poter aprire un certo numero di scrigni. Non è come fare esperienza contro altri giocatori, ma da un certo punto di vista è pure meglio.

Materiali Molteplici

Concludiamo questa carrellata di trucchi e di consigli per Fortnite con uno da non sottovalutare: fare incetta di materiali. Sempre. Mentre il giocatore con la miglior mira di solito vince, costruire è altrettanto importante per avere il vantaggio maggiore possibile. E per farlo, servono i materiali ottenibili con il proprio strumento di raccolta. Il legno è il più comune, seguito dalla pietra più resistente (ottenibile anche sfasciando macigni) e, infine, dall’acciaio (perlopiù ottenibile solo in forma già lavorata, ad esempio con gli edifici e – qui sotto – i barili di succo). Di nuovo: sperimentate man mano che vi muovete nella mappa.

Ora sta a voi dirci la vostra: la nostra guida vi è servita? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.