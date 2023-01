Project Leonardo annunciato per PS5

Sony ha presentato da poco Project Leonardo, un nuovo controller che permetterà ai giocatori con disabilità di godersi la PS5 senza intoppi

Durante il CES 2023, Sony ha annunciato un nuovo kit di controller per aumentare l’accessibilità di PS5 con nome in codice “Project Leonardo”. Questo nuovo controller è pubblicizzato come altamente personalizzabile con funzioni “fuori dagli schemi” per aiutare i giocatori con disabilità a giocare alla PS5. Oltre a funzionare con diversi accessori di accessibilità di terze parti, può essere abbinato ai controller DualSense di Sony. Progettato in seguito a discussioni con esperti di accessibilità e organizzazioni come AbleGamers, SpecialEffect e Stack Up, Project Leonardo offre componenti intercambiabili come cappucci per stick analogici, pulsanti di diverse forme e dimensioni. Questi possono essere disposti in vari layout, inclusa la regolazione della distanza degli stick analogici dal gamepad.

Project Leonardo aiuterà a rendere la PS5 più accessibile a tutti

le caratteristiche uniche di Project Leonardo per PS5 non finiscono qui. Le funzioni software includono Button Mapping, con più pulsanti mappabili alla stessa funzione o due funzioni mappabili sullo stesso pulsante. C’è anche la possibilità di memorizzare fino a tre profili di controllo e passare rapidamente da uno all’altro con il pulsante Profilo in qualsiasi momento. Il controller è utilizzabile da solo, con un altro Project Leonardo o con il DualSense. Sono incluse quattro porte AUX da 3,5 mm per il collegamento di vari interruttori e accessori di terze parti.

Per quanto riguarda l’approccio progettuale di Leonardo, il designer di Sony Interactive Entertainment So Morimoto ha dichiarato che:

Project Leonardo fa parte della famiglia di prodotti PlayStation 5 e si basa sullo stesso concetto di design. Siamo stati ispirati dall’idea che tutti i giocatori si godano insieme il mondo di PlayStation. Il nostro team ha testato oltre una dozzina di progetti con esperti di accessibilità, alla ricerca di approcci che aiutassero ad affrontare le sfide chiave per un uso efficace del controller. Alla fine abbiamo optato per un design a “controller diviso” che consente il riposizionamento della levetta sinistra/destra quasi a forma libera e può essere utilizzato senza bisogno di essere tenuto.

Project Leonardo è ancora in fase di sviluppo e Sony continua a raccogliere feedback dagli utenti per realizzare il miglior controller possibile per permettere ai giocatori con disabilità di godersi appieno i videogiochi su PS5. Non ci resta che attendere maggiori informazioni a riguardo per saperne di più.

