PS5: la beta del nuovo aggiornamento prevede Discord, VRR a 1440p e altro ancora

Il prossimo software di sistema di PS5 è pronto ai test della fase beta, il nuovo update prevede la chat vocale di Discord, VRR a 1440p e altro ancora

Sony ha annunciato il lancio della beta del prossimo software di sistema di PS5 che, tra le altre cose, dovrebbe finalmente aggiungere e integrare la chat vocale di Discord, oltre al VRR a 1440p. I partecipanti alla beta di Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia, Canada e Regno Unito dovrebbero ricevere un’e-mail con le istruzioni per avviare la beta. Ricordiamo che non tutte le funzionalità saranno inserite nell’aggiornamento live, quando verrà rilasciato “nei prossimi mesi“.

Chat vocale Discord, VRR a 1440p e tanto altro con i prossimi update del software di PS5

Chat Vocale Discord, VRR a 1440p, questi dovrebbero essere le principali novità dei prossimi update del software di PS5 che presto entrerà in beta test. Relativamente proprio a Discord i giocatori devono collegare i loro account Discord e PSN su PS5. È possibile utilizzare l’app su un dispositivo mobile o un computer per avviare la chat vocale sulla console. Altre funzioni social includono l’avvio o la richiesta di una schermata di condivisione dal profilo di un amico, l’icona “Unisciti al gioco” nella chat di gruppo e il riquadro “Amici che giocano” negli hub di gioco.

Tra le nuove funzionalità che verranno proposte e inserite ci sarà la migrazione dei dati di salvataggio da PS4 a PS5, il trasferimento dei dati da PS5 a PS5, miglioramenti al lettore di schermo, un aggiornamento per il controller wireless DualSense, l’acquisizione del gioco tramite comandi vocali (limitato ai giocatori statunitensi e britannici) e altro ancora. Sony, inoltre, non ha ancora confermato le voci su Cronus, una funzione che consente lo streaming cloud dei giochi PS5 con PlayStation Plus Premium. Pare che sia inclusa nell’aggiornamento 7.00, in uscita l’8 marzo.

Rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le novità dal mondo videoludico e non solo. Per acquistare videogames, invece, a prezzo scontato date un’occhiata ad Instant Gaming.