Fortnite, Capitolo 4: come trovare tutte e sette le Sfere del Drago

Da Dragon Ball con furore: le Sfere del Drago sono piombate sull’isola di Fortnite, vediamo nella nostra guida come trovare ognuna di loro

L’inesorabile mutazione dell’instabile isola multiversale di Fortnite ha riportato sul terreno di gioco le sette Sfere del Drago, direttamente da Dragon Ball: se volete sapere come trovare gli oggetti, siamo qui per questo. La buona notizia è che non dovrete strapparvi i capelli (difficile da farsi, per un Saiyan) all’ennesimo tiro mancino dell’Anonimo[280] di turno: lo Smash di Deku da My Hero Academia sta infatti monopolizzando il metagame dell’accozzaglia sospesa nel cosmo. In altre parole, le cose stavolta saranno diverse. Non dovrete più saltare giù dal Bus della Battaglia e sperare nella clemenza degli avversari. Stavolta dovrete essere più… creativi.

L’isola dei furiosi – Come trovare le Sfere del Drago in Fortnite

Le Sfere del Drago si possono trovare nella Modalità Creativa di Fortnite, ma sapete come accedere alla zona interessata? L’isola delle avventure di Dragon Ball è disponibile con un espediente più rapido, che il battle royale targato Epic Games ha introdotto nelle iterazioni più recenti del gioco. Dovrete cambiare modalità dalla lobby premendo il tasto corrispondente (su console si tratta, a seconda dei casi, di □ su PlayStation, X su Xbox e di Y su Nintendo Switch) e cercare la voce in fondo a destra. Una volta fatto ciò, potrete inserire direttamente il codice dalla lobby. Digitate 5642-8525-5429.

Palle a palate – Come trovare le Sfere del Drago in Fortnite

Incappare nella prima Sfera è di una facilità disarmante. Non dovrete far altro che dirigervi verso la bacheca degli incarichi; sarà lì ad attendervi. Non c’è nemmeno bisogno di premere il tasto apposito (sempre □/X/Y); basterà andarci addosso. A questo punto, usate il radar nel piazzale per trovare la seconda. Interagire con il radar cercasfere farà apparire un’icona arancione sullo schermo, che vi mostrerà la location del secondo degli oggetti da raccogliere. La troverete accanto all’area portuale della mappa. L’inizio della raccolta è facile per tutti: la Sfera da quattro stelle, del resto, Goku ce l’ha sempre avuta in casa!

Fame-hame-ha – Come trovare le Sfere del Drago in Fortnite

A proposito di Goku, fermateci se l’avete già sentita: ha fame. E caso vuole che dovrete raggiungere il ragazzone proprio a casa sua. Nell’inventario avete la nuvola Kinto (okay, okay, “Speedy”): con essa potrete raggiungere l’astronave nei paraggi, il cui computer di bordo permette di teletrasportare chi vi interagisce in diverse zone. Scegliete la casa di Goku e portategli un pesce Flopper, del peperoncino e un fungo. Pescate nel lago vicino per ottenere l’agognato pescione, mentre sul retro della dimora di Goku troverete i restanti due ingredienti. Interagite con i tavoli di fronte alla casa per preparare i piatti; la terza Sfera apparirà nelle vicinanze quando saranno tutti pronti.

La stanza dello spirito e del matchmaking – Come trovare le Sfere del Drago in Fortnite

Tornate all’astronave e interagite con lo schermo indirizzato verso la Stanza dello Spirito e del Tempo. Se avete una relazione di amore-odio con le meccaniche di movimento di Fortnite, questa parte potrebbe non piacervi: vi aspetta un po’ di parkour. Assicuratevi di misurare bene i vostri salti e puntate alla cima della stanza. Non preoccupatevi in caso di caduta, però: vi ritroverete all’ultimo checkpoint raggiunto, senza dover ricominciare tutto dall’inizio. In cima alla stanza troverete la quarta sfera ad aspettarvi. E ora che abbiamo le prime quattro, che ne sarà delle ultimissime tre?

Tre puntate per un solo viaggio sulla nuvola – Come trovare le Sfere del Drago in Fortnite

A seconda di come la chiamate, la vostra prossima destinazione sarà il palazzo di Kami (palazzo del Supremo nel doppiaggio italiano, palazzo di Dio nel manga e nel gioco). Lì troverete una prova a cronometro ad attendervi, per la quale è richiesto un utilizzo sapiente della nuvola Kinto. O meglio, come già sapranno i giocatori di Fortnite più navigati tra voi, del deltaplano. Non è nulla di troppo dissimile dai “Circuiti” della trilogia classica di Spyro: volate nei vari anelli nell’ordine corretto, cercando però di intercettare sempre il “prossimo” (leggasi: quello verde). Assicuratevi di risollevarvi con le ventole sospese in aria; il percorso, specie se tenete gli occhi bene aperti, è facile da seguire. La quinta sfera vi aspetta al traguardo.

“Schiaccia tutti i sassi, passa sopra tutti i sassi” – Come trovare le Sfere del Drago in Fortnite

L’astronave vi attende ancora, con una destinazione differente stavolta. Dirigetevi verso il pianeta di Beerus (la skin viene chiamata Bills nel gioco, presumibilmente per una traslitterazione errata del nome in inglese sebbene provenga da “beer”, birra – ndr) per raccogliere un’arma mitica ormai dimenticata da tempo. L’onda Kamehameha (o “onda energetica”, va bene) fa qui il suo trionfale ritorno, ma non è per eliminare avversari che dovrete farvi ricorso. Al contrario, dovrete abbattere cinque massi con l’attacco. La sesta sfera apparirà al punto d’inizio della prova. Che altro manca?

“Devi sconfiggere Shenron se vuoi avere una possibilità!”

Vi abbiamo spiegato come trovare le varie Sfere del Drago di Fortnite; siamo a quota sei, ma dov’è l’ultima? In realtà, in quanto a difficoltà la possiamo mettere insieme alle prime due: la troverete infatti di fronte alla bacheca, come ricompensa per aver compiuto le altre sei missioni. A questo punto, Shenron vi convocherà per esaudire il vostro desiderio. Ve lo diciamo subito: no, non è possibile avere uno sconto del 100% nel Negozio Oggetti. Come per le mutandine di Bulma per Oolong (Oscar, per i profani), anche qui il desiderio è già stato scelto in anticipo. Uno spray che ritrae Piccolo/Junior. Ah, e la possibilità di esplorare la modalità a piacimento. Urrà…?

Ora sta a voi dirci la vostra: vi siamo stati utili? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.