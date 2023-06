Final Fantasy 16: quanti Eikon ci sono nel gioco?

Evocateli tutti: gli Eikon offrono un nuovo sguardo ai vari Shiva, Ramuh, Ifrit e compagnia, ma quanti ce ne sono in Final Fantasy 16?

La serie ha costruito la sua identità sul modo di reinterpretarne i dogmi in ogni capitolo: le summon, invocazioni (o evocazioni) in italiano, in Final Fantasy 16 sono chiamate Eikon, e alla stesura dell’articolo il tempo che ci separa dal day one è troppo per sapere subito quanti ce ne saranno (in toto). Quali dovremmo aspettarci, dunque? I regni di Valisthea hanno prosperato grazie all’incarnazione locale dei classici cristalli, la cui benedizione dona ai Dominanti il potere di chiamare a sé queste semidivinità trasformandosi in esse. Il loro potere è importante per ciascuna nazione, influendo inevitabilmente sul clima politico del mondo di gioco. Ma chi c’è, alla fine? Due cose le abbiamo apprese in fase di anteprima, ma per ora vediamo di fare l’appello.

Fenice | Quanti Eikon ci sono in Final Fantasy 16?

Il primo degli Eikon di fuoco (già, viene da chiedersi anche quanti sottotipi esistano) in Final Fantasy 16 è la Fenice. Il suo dominante, Joshua Rosfield, è il fratello minore del protagonista Clive. Non sappiamo fino a che punto, ma la Fenice è importante tanto quanto il compare Ifrit, visto che entrambe le invocazioni infuocate facciano capolino nel logo del gioco. La creatura, presente nella saga dal quinto capitolo, mantiene le sue doti di guarigione, permettendo al contempo a Clive di attaccare a debita distanza, senza però negarsi attacchi ravvicinati come le Fiamme Ascendenti, simili a un montante.

Ifrit | Quanti Eikon ci sono in Final Fantasy 16?

Le invocazioni hanno sempre preso il nome da più creature prese di peso da altrettante religioni e/o mitologie, e direttamente dall’Islam abbiamo il demone di fuoco Ifrit. Il bestione, nella storia, è l’Eikon più associato a Clive, garantendo attacchi magici difensivi (come una cintura di sfere infuocate) e offensivi. Questi ultimi variano dalle semplici palle di fuoco a opzioni più aggressive, come un tuffo con cui fiondarsi sui nemici. Molto probabilmente, le strategie che vengono fuori si dimostreranno essenziali nelle prime ore di gioco, prima che arrivi la “roba seria”. A tal proposito…

Shiva | Quanti Eikon ci sono in Final Fantasy 16?

Prendendo il nome dalla divinità indù omonima, l’avvenente Shiva è da sempre associata all’elemento del ghiaccio. L’attacco Diamanpolvere rimane sempre lo stesso prezzemolino, ed è Jill Warrick a farne da Dominante. La ragazza è cresciuta insieme a Clive e Joshua. Ve lo raccontiamo perché è stato il produttore Naoki Yoshida a farlo per primo durante lo State of Play dedicato al titolo, spiegando che il gioco tratterà tre periodi dalla vita di Clive. Jill resta una costante fondamentale, al pari delle doti con cui Shiva permette di schivare, sfruttare i poteri di Bufera/Blizzard, attirare i nemici in aria e molto altro.

Garuda | Quanti Eikon ci sono in Final Fantasy 16?

Il sovrano dei cieli Garuda è al centro dei conflitti di Final Fantasy XVI. Con Benedikta Harman nei panni di suo Dominante, la creatura si troverà ad ostacolare il camino di Clive a più riprese. E nel gameplay visto fino ad ora, affronteremo Garuda con i poteri di Ifrit. Da creatura alata qual è, questo Eikon permette di combattere con l’elemento dell’aria (Aero), più altre doti come Acrobazia Crudele (attacco con area di effetto che solleva i nemici da terra), Stretta Letale (per attirare gli avversari a Clive) e Arrotto della Terra (un contrattacco). Toccata e fuga… piumata: questo è Garuda.

Ramuh | Quanti Eikon ci sono in Final Fantasy 16?

Fulmini e saette: due parole per descrivere al meglio Ramuh. Il nonnetto dai poteri folgoranti (da non confondersi con Odino, che è un’entità a parte in Final Fantasy) qui combatte al fianco di Cidolfus Telamon, ovvero la controparte del ricorrente Cid che i fan ormai conoscono bene. Da fuorilegge, Cid intende schierarsi dalla parte di chi gode del potere degli Eikon. Tra le sue abilità, oltre al consueto Thunder/Tuono abbiamo anche varianti per colpire i nemici rimanendo a debita distanza con sfere elettrificate e fulmini. Ora, avevamo parlato per caso di una divinità norrena o…?

Odino | Quanti Eikon ci sono in Final Fantasy 16?

Feroce, corazzato e in sella, Odino è un altro elemento ricorrente della saga che fa capolino pure qui. Legato a doppio filo con Barnabas Tharmr, ne è diventato la principale arma di conquista, diventando il flagello dei domatori nel suo territorio. Naturalmente, Barnabas condivide con Odino l’amore paritario per equitazione e battaglia. Tornano abilità citazioniste nei loro nomi (Heaven’s Cloud richiama una delle migliori spade del protagonista di Final Fantasy VII), nonché la rivisitazione più… fulminea del solito della mossa peculiare di Odino. Parliamo del fendente a scoppio ritardato per eccellenza, Zanzetsuken.

Titano | Quanti Eikon ci sono in Final Fantasy 16?

Legato alla madre terra è l’Eikon più affine a questo elemento, Titano, accompagnato da Hugo Kupka, che ha fatto gavetta da soldato semplice a consulente economico della repubblica di provenienza. Prevedibilmente, lo stile di combattimento che ne deriva è da “mighty glacier”: molto lento, altrettanto forte in difesa, e con la tendenza a colpire come un camion. Sarà per questo che la Parata Titanica permette di incassare un colpo senza subire danni. Non che manchino le opzioni per infliggerne: il pan per focaccia che renderete si rivelerà raffermo, duro come (manco a farlo apposta) una roccia.

Bahamut | Quanti Eikon ci sono in Final Fantasy 16?

A un lucertolone con la fiatella tanto iconico non si dice mai di no, e Bahamut è qui per rendere il roster del titolo più completo di quanto non lo sarebbe altrimenti. Come sempre popolare come non mai, il dragone accompagna Dion Lesage e consente a Clive attacchi di prim’ordine. Che la si chiami Flare, Fusione (Super Smash Bros. Ultimate) o Vampalia (Kingdom Hearts III), la magia infuocata più potente di sempre può entrare nell’arsenale di Clive insieme ad altre abilità utilissime. Oltre a distanziare il giocatore dai nemici, infatti, è anche possibile creare sfere a ricerca con cui difendersi.

L’altro titano | Quanti Eikon ci sono in Final Fantasy 16?

Avete l’impressione di avere un dejà vu? Tranquilli, anche noi. In realtà, il Titan Lost (o Titano Perduto, che dir si voglia) si preannuncia come una grandissima fonte di guai. E la cosa peggiore, salvo una comparsata nello State of Play durante la quale Ifrit affronta un bestione colossale, è che ne sappiamo praticamente quanto voi. Non sappiamo quale sia il suo Dominante, se si tratta di un Eikon speciale, o… qualsiasi altra cosa. Di certo questo articolo invecchierà come il latte non appena arriveremo al day one, ma per ora dovrete farvi bastare il nulla cosmico. E non è la sola creatura in questione ad essere descritta come [OMISSIS]…

Tifone

La domanda iniziale era molto chiara: quanti Eikon ci sono in Final Fantasy 16, dunque? Ebbene, con Tifone siamo a quota dieci. La più recente comparsa di questo essere risale a Chocobo GP, in veste di veicolo improvvisato per quel fetente di Ultros. Entrambi sono apparsi per la prima volta nel sesto capitolo e si sono rivisti nei successivi, fino all’inaspettato ritorno nel sedicesimo con tanto di torso umanoide. Purtroppo, oltre a vederlo fare da sacco da pugile per il solito Ifrit nell’ugualmente “solito” State of Play, non abbiamo altro da riportare. A parte, naturalmente, darvi l’appuntamento al day one, fissato per giovedì prossimo, il 22 giugno!

Ora sta a voi dirci la vostra: quanto attendete il nuovo capitolo della saga? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.