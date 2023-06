Elemental, il nuovo film di Pixar ha qualcosa in comune con Game of Thrones, come è possibile? Scopriamolo insieme!

Elemental è il nuovo film Pixar che uscirà nelle sale il 21 giugno 2023 ed è molto atteso per la sua trama e il suo trailer che promette molto bene. Incredibile a dirsi, ma questo film ha qualcosa in comune con la celebre serie TV Il trono di spade: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Elemental: la lingua del nuovo film Pixar

All’interno del film li elementi della natura di intersecano tra loro e i personaggi legati al fuoco hanno un proprio linguaggio che è proprio legato ai suoni di quell’elemento. Questo linguaggio è stato creato da David J. Peterson, uno studioso che ha inventato i linguaggi utilizzati dai dai Dothraki e dell’alto valyriano nel Trono di Spade tratto dai romanzi scritti da George R.R. Martin.

Questo linguaggio è utilizzato da tutta la famiglia di Ember che appartiene all’elemento del fuoco. I genitori di Amber non vogliono che la figlia frequenti in amicizia qualcuno legato a un altro elemento. Quindi questo nuovo linguaggio creato ad hoc per il film è fondamentale per sottolineare in modo ancora più netto la separazione tra i vari gruppi.

Elemental è diretto dal regista Peter Sohn e prodotto da Denise Ream, mentre Pete Docter è il produttore esecutivo. La colonna sonora originale del film è stata composta e diretta da Thomas Newman. Non vediamo l’ora di vedere questo film nelle sale, con un’uscita che risulta perfetta per il periodo estivo.

In Element City, i residenti del fuoco, dell’acqua, della terra e dell’aria vivono insieme. La storia introduce Ember, una giovane donna dura, arguta e focosa, la cui amicizia con un ragazzo divertente, sdolcinato e che segue il flusso di nome Wade sfida le sue convinzioni sul mondo in cui vivono. Element City è ispirata da grandi città di tutto il mondo, abbracciando i contributi teorizzati di ogni comunità elementale: giganteschi edifici simili a pini e grattacieli a cascata fino ad un’arena a forma di tornado chiamata Cyclone Stadium.

