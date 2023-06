Bryan Cranston si ritira, ma solo temporaneamente

La notizia è circolata rapidamente su internet, ma la verità potrebbe non essere così netta coe appariva inizialmente: Bryan Cranston si ritira sì, ma solo temporaneamente per un periodo sabbatico. Il protagonista di Breaking Bed, Bryan Cranston, è stato infatti intervistato da GQ e ha voluto dare dei chiarimenti riguardo le voci secondo cui si sarebbe ritirato dalle scene. L’occasione dell’intervista è stata l’imminente lancio del suo prossimo film, Asteroid City.

L’attore ha parlato di molte cose nell’intervista. Della chiusura della sua società di produzione, di viaggi e del fatto di voler dedicare più tempo a sua moglie, Robin Dearden. Cranston poi ha scritto su Instagram, per chiarire i commenti seguiti all’intervista e precisare che non si sta effettivamente ritirando. Ecco qui sotto l’inizio del testo del post, che chiarisce definitivamente la questione:

Ciao a tutti, spero che questo piccolo messaggio ti trovi bene. Sono uscite alcune notizie che non erano del tutto chiare … nemmeno per me. Quindi volevo mettere le cose in chiaro. Non mi ritirerò. Quello che farò è premere il pulsante Pausa per un anno dopo aver raggiunto il mio settantesimo compleanno nel 2026. In secondo luogo, mi dà una sorta di “reset “nella mia carriera. Ho fatto un giro così incredibile per oltre due decenni… Detto questo, mi sento come se stessi iniziando a rimanere senza nuove idee su come interpretare personaggi che mi vengono offerti. Quindi esplorare un’esperienza di vita più estesa mi darà la possibilità di ricostituire la mia anima e prepararmi per qualsiasi ruolo mi possa permettere in un modo più autentico.