Diablo 4: come riciclare gli equipaggiamenti

In questa guida vi spiegheremo come riciclare gli equipaggiamenti indesiderati di Diablo 4 per ottenere in cambio materiali utili

Se avete giocato ad altri Hack & Slash alla Diablo allora di sicuro sarete abituati ad essere ricoperti da una marea di loot. Durante la vostra avventura nel nuovo titolo di Blizzard infatti avrete un’infinità di occasioni per ottenere nuovi equipaggiamenti ma purtroppo molto spesso finiranno con l’essere meno efficaci dei vostri.

Avere così tante armi ed armature nell’inventario col tempo può diventare fastidioso, ma per fortuna esiste un modo per liberarsene ed ottenere allo stesso tempo degli oggetti utili. In Diablo 4 infatti potrete riciclare gli equipaggiamenti indesiderati e in questa guida vi spiegheremo come farlo.

I vantaggi del riciclo | Diablo 4: Come riciclare

Come potete immaginare, riciclare gli equipaggiamenti in Diablo 4 vi permette di ottenere diversi vantaggi. Per prima cosa potrete ottenere un gran numero di materiali fondamentali per potenziare le vostre armi e armature, ma non solo.

Riciclando qualcosa potrete infatti anche sbloccare il suo aspetto per poi applicarlo a qualsiasi equipaggiamento vogliate, personalizzando così a piacimento l’estetica del vostro PG. Se siete dei giocatori a cui importa molto del fashion quindi vi consigliamo di riciclare almeno una volta ogni nuova tipologia di arma o armatura in cui vi imbatterete.

A caccia di fabbri | Diablo 4: Come riciclare

Per riciclare gli equipaggiamenti indesiderati dovrete per prima cosa recarvi in una delle principali città di Diablo 4 e trovare un fabbro. Il primo NPC di questo tipo che incontrerete durante la vostra avventura sarà molto probabilmente Zivek, dato che si trova vicino ai negozi di armi e armature di Kyovashad, ma in futuro ne incontrerete tanti altri.

Una volta scovato un fabbro vi basterà interagire con lui per far apparire un menu dedicato al riciclo. Volendo potete smantellare manualmente ogni singolo equipaggiamento presente nel vostro inventario cliccando sull’icona del piccone rosso, ma per sbrigarvi più in fretta esistono anche diverse opzioni più rapide.

Ad esempio potete riciclare in automatico tutti gli equipaggiamenti contrassegnati come spazzatura oppure tutti quelli di una specifica rarità. Inoltre potete anche smantellare in automatico tutte le armi e le armature non leggendarie che possedete ma, per evitare di distruggere qualcosa di utile, vi sconsigliamo caldamente di utilizzare questa opzione.

Pronti a riutilizzare

Qui si conclude la nostra guida su come riciclare gli equipaggiamenti in Diablo 4. Ora di sicuro sarete in grado di accumulare un gran numero di materiali per potenziare ancora di più le armi e le armature più forti che possedete. Il nostro articolo finisce qui ma, se siete interessati a saperne di più sul gioco, sul nostro sito potrete trovare tante altre guide dedicata a Diablo 4:

