Call Of Duty Warzone 2: stagione 4 in arrivo

La nuovissima stagione 4 di Call Of Duty Warzone 2 sta per essere presentata. Scopriamo i dettagli in questa news

Mentre i fan di tutto il mondo attendono ancora il reveal del tanto rumoreggiato Modern Warfare 3, il quale dovrebbe ipoteticamente chiudere la trilogia reboot di Modern Warfare, dopo l’arrivo, lo scorso anno, del secondo capitolo (a proposito, se ve la siete persa, trovate a questo link la nostra recensione in merito), ci sono buone notizie per gli amanti del capitolo battle royale. Sembra infatti che durante il Summer Game Fest verrà mostrata la stagione 4 di Call Of Duty Warzone 2. Siete pronti a tornare sul campo di battaglia?

Tomorrow, tune into #SummerGameFest for the world premiere first look at new Season 4 content in @CallofDuty Warzone!

Watch the livestream at Noon PT / 3p ET / 9p CEST at https://t.co/gO9QVWF4nN pic.twitter.com/Egi0dQTJzc

— Summer Game Fest (@summergamefest) June 7, 2023