eFootball 2023: in arrivo la modalità coop con la patch 2.6.0

Attraverso il sito ufficiale di eFootball 2023, Konami ha condiviso la notizia della patch 2.6.0 programmata per oggi, giovedì 8 giugno 2023. Una delle novità più succulente per questo nuovo update di eFootball 2023 è rappresentata dalla modalità coop, che sarà disponibile in forma beta. Konami non ha ancora fornito ulteriori informazioni su questa modalità, che sarà annunciata in seguito. Tuttavia, sappiamo che la beta della co-op sarà lanciata contemporaneamente all’uscita dell’aggiornamento e rimarrà disponibile fino al 22 giugno 2023. Il test servirà a verificare le prestazioni online, il che significa che se non ci saranno eccessivi intoppo, la co-op verrà aggiunto definitivamente in futuro.

eFootball 2023: modalità coop e altre novità nella patch 2.6.0

La patch 2.6.0 di eFootball 2023 include, oltre alla versione beta della modalità coop, anche una nuova funzione che consente di azzerare i punti di progresso utilizzando GP e sostituti aggiuntivi per la modalità Dream Team. Ecco le note dell’aggiornamento, come riportate sul sito ufficiale:

Nuova funzione che consente agli utenti di azzerare i punti di progresso utilizzando GP

Sostituti aggiuntivi nella modalità Dream Team

Test beta della modalità co-op

Fateci sapere che cosa ne pensate di queste novità che verranno introdotte all’interno del gioco. La modalità co-op è sicuramente una delle più attese e richieste dalla community. Non ci resta che attendere l’esito dei test che verranno effettuati per capire se verrà implementata in maniera definitiva. Intanto vi invitiamo a rimanere sintonizzati su tuttotek.it per seguire tutti gli aggiornamenti e le novità dal mondo videoludico e non solo.

