Vediamo insieme, in questa breve guida, l’altrettanto breve lista trofei completa di Among Us, recentemente arrivato anche su console di attuale e scorsa generazione: chi è il traditore?

Nel mese di novembre, Among Us ha visto arrivare un corposo aggiornamento, che aggiunto nuovi ruoli ed abilità, volto ovviamente a non far calare l’attenzione del pubblico. Un po’ quello che è successo a Fall Guys, insomma, che dopo un primissimo boom di accoglienze positive ed utenti attivi (forte anche il primo lockdown dovuto alla pandemia da Coronavirus) è poi calato per attestarsi su un livello piuttosto medio. Ciò non è (ancora) accaduto al titolo di Innersloth, che si continua ad affermare tutt’oggi come un vero e proprio blockbuster per quel che riguarda i giochi multiplayer. E vista la recente uscita su console, perché non vedere insieme anche come completarlo al 100%?

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Among Us consta di 25 statuette totali, di cui 6 di bronzo, 12 d’argento, 6 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Vista la natura meramente competitiva del titolo, non dobbiamo nemmeno fare il nostro classico disclaimer per i paurosi degli spoiler, quindi possiamo tranquillamente immergerci nella lista iniziando dalle statuette di bronzo. Si va!

I trofei di bronzo | Among Us: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con i trofei di bronzo di Among Us:

IL PRIMO ASSAGGIO : Ottieni la tua prima uccisione

: Ottieni la tua prima uccisione KILLER : Ottieni 5 uccisioni totali

: Ottieni 5 uccisioni totali TIROCINANTE : Completa un totale di 10 incarichi

: Completa un totale di 10 incarichi SOPRAVVISSUTO : Sopravvivi e vinci una partita come astronauta

: Sopravvivi e vinci una partita come astronauta PERSUASIVO : Vinci una partita come impostore per votazione

: Vinci una partita come impostore per votazione ASTRIMPOSTORE: Ripara un sabotaggio che hai causato

I trofei d’argento | Among Us: svelata la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

ASSASSINO : Ottieni 50 uccisioni totali

: Ottieni 50 uccisioni totali MANAGER : Completa un totale di 100 incarichi

: Completa un totale di 100 incarichi ALLA DERIVA : Vinci 3 partite in Skeld

: Vinci 3 partite in Skeld EMERGENZA AZIENDALE : Vinci 3 partite in MIRA

: Vinci 3 partite in MIRA SCAVI PERICOLOSI : Vinci 3 partite in Polus

: Vinci 3 partite in Polus EQUIPAGGIO TOPPAT : Vinci 3 partite in Airship

: Vinci 3 partite in Airship UNA MACCHINA BEN OLIATA : Vinci una partita come astronauta completando tutti gli incarichi

: Vinci una partita come astronauta completando tutti gli incarichi SABOTATORE : Vinci una partita come impostore sabotando un sistema critico

: Vinci una partita come impostore sabotando un sistema critico STERMINIO : Vinci una partita come impostore uccidendo tutti gli astronauti

: Vinci una partita come impostore uccidendo tutti gli astronauti INCARICO IMPOSSIBILE : Completa l’incarico Scorri tessera al primo tentativo

: Completa l’incarico Scorri tessera al primo tentativo BLACKOUT : Uccidi durante un sabotaggio delle luci

: Uccidi durante un sabotaggio delle luci SCANSIONE LETALE: Fatti uccidere durante una scansione in infermeria

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Among Us: svelata la lista trofei completa!

Ci avviamo verso la fine con i trofei d’oro:

MACELLAIO : Ottieni 150 uccisioni totali

: Ottieni 150 uccisioni totali INCARICATO SPECIALE : Completa un totale di 500 incarichi

: Completa un totale di 500 incarichi NESSUN SOSPETTO : Vinci una partita a 2 impostori con entrambi gli impostori sopravvissuti

: Vinci una partita a 2 impostori con entrambi gli impostori sopravvissuti F A M E : Ottieni 3 uccisioni prima che venga convocata una riunione

: Ottieni 3 uccisioni prima che venga convocata una riunione SHERLOCK : Vinci una partita come astronauta votando sempre l’impostore

: Vinci una partita come astronauta votando sempre l’impostore CLAUSTROFOBIA: Vinci una partita come impostore senza usare i condotti

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Among Us:

TRA LE STELLE: Ottieni tutti i trofei

Termina qui la lista trofei completa di Among Us. Vi ricordiamo che il titolo è disponibile su console PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S dal 14 dicembre scorso.