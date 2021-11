Fall Guys Ultimate Knockout: annunciata la data d’inizio della Season 6

Fall Guys, uscito da poco più di un anno, continua ad avere successo tra i videogiocatori, che si trovano alla ricerca di elementi più innovativi per quanto riguarda il genere battle royale. Essendo oramai un campo ormai abbastanza saturo di giochi, la nascita di un titolo come Fall Guys, seppur altamente ispirato a programmi televisivi come la trasmissione giapponese Takeshi’s Castle e l’americano Wipe Out, ha portato una ventata d’aria fresca piuttosto gradita all’interno della community. Questo mese Fall Guys si aggiornerà con la nuova Season 6, e la sua data d’inizio sembra essere anche molto vicina.

Solo mercoledì Mediatonic, lo studio indie sviluppatore del gioco, ha avuto modo di svelare le nuove aggiunte che potranno essere trovate in questa nuova stagione: vi saranno eventi di gioco, svariate ricompense e cosmetici esclusivi, come ad esempio la skin del protagonista di Ghost of Tsushima, e di Sackboy, livelli inediti e molte altre novità. I giocatori potranno affrontare svariati ostacoli e percorsi, ed eventi a tempo limitato disponibili sin dal lancio della stagione.

here comes the sackboy ~ hello sackboy ~ welcome…

There he is, he is here ✨

Earn exclusive threads and complete new challenges in Sackboy’s Challenge from 1-5 December! 🧵 pic.twitter.com/04QAIdSomt

— Santa from Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) November 23, 2021