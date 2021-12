Star Wars Eclipse: Quantic Dream non ha ancora una versione giocabile

Tra le diverse case videoludiche che si accingono a creare giochi derivanti dal franchise di Star Wars Eclipse, quella di Quantic Dream è un’impresa che pare dare più di un grattacapo allo studio, secondo le indiscrezioni di un leaker

Prima che Star Wars Eclipse fosse stato annunciato ufficialmente durante l’annuale evento dei The Game Awards avvenuto questo dicembre, era già stato dato qualche anticipo riguardo lo studio di sviluppo e i connotati che avrebbero caratterizzato il gioco. Tra le soprese più rilevanti, ci fu sin dall’inizio la scoperta da parte di uno YouTuber di come questo nuovo gioco di Star Wars sarebbe stato sviluppato da Quantic Dream, e si sarebbe presentato in modi molto diversi da quelli con cui lo studio ha abituato la sua fanbase.

E già da allora si vociferava di uno sviluppo in piena attività, con almeno 18 mesi alle spalle. Tuttavia, pochi giorni fa si è saputo da Tom Henderson di alcuni scricchiolii all’interno della casa videoludica per quanto concerne i progressi nella realizzazione del gioco. Adesso, sempre Henderson torna a svelare altre importanti criticità in Quantic Dream, che sembra stiano ostacolando in modo piuttosto grave Star Wars Eclipse.

I problemi dietro Star Wars Eclipse dipendono dalla natura di Quantic Dream

Approfittando così della magra quantità di notizie nel corso delle festività, Tom Henderson ha voluto scuotere un po’ le acque, facendo un video nel quale introduce agli utenti lo stato in cui versa attualmente lo studio di sviluppo, e le motivazioni che lo portano a supporre una situazione non delle più rosee per Star Wars Eclipse. Come abbiamo già potuto scoprire nelle informazioni ricevute in altre occasioni, il gioco in questione andrà a muoversi verso orizzonti ancora inesplorati per Quantic Dream: esso avrà la forma di un MMORPG e open world, con un gameplay basato soprattutto sull’azione. Già a inizio dicembre Henderson aveva sottolineato la necessità di minimo altri 3-4 anni prima del rilascio del gioco, aggiungendo anche una difficoltà da parte dello studio francese nell’assumere nuovo staff.

Nelle dichiarazioni fatte in questo nuovo video, Henderson torna ad affermare come le problematiche maggiori siano dovute al motore che Quantic Dream intende utilizzare per sviluppare Star Wars Eclipse, poiché in grado di gestire solo un piccolo numero di personaggi e dei livelli poco ampi. Ovviamente, per queste ragioni anche la creazione del multiplayer sta rappresentando un problema non da poco. In più, accenna anche a come non sia stata ancora sviluppata una versione giocabile del titolo, fatto che va a sommarsi a tutti i guai ancora da dover risolvere. Possiamo comunque presupporre un possibile risvolto positivo nei prossimi anni, siccome il gioco non arriverà in ogni caso prima del 2025, ma rimane in ogni caso tutto da vedere.

