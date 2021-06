Windows 11: il sistema operativo pensato per il gaming

L’annuncio di Windows 11 ha svelato un sistema operativo con tante novità in campo gaming. Andiamo a vederle più da vicino

L’arrivo di un nuovo sistema operativo non era poi una notizia così segreta. Da settimane gli indizi si susseguivano l’uno dopo l’altro, dal nuovo wallpaper ufficiale alle prime immagini dopo che l’immagine ISO era trapelata online, passando per il trailer postato sul canale YouTube di Microsoft. Ultimo, ma non per importanza, è quello relativo alla fine del supporto di Windows 10. Il successore dell’attuale sistema operativo era quindi ormai nell’aria e ieri finalmente ne è arrivato l’annuncio ufficiale.

Vediamo le novità in campo gaming per Windows 11

Una fra le novità più importanti è sicuramente l’auto HDR. Questo consente ai giochi SDR (Standard Dynamic Range) di funzionare con miglioramenti HDR sui display che lo supportano. I giochi che non sono stati ideati con questa tecnologia appariranno dunque più luminosi e colorati. Anche il dettaglio e il contrasto saranno implementati e tutto semplicemente abilitando questa funzione sul nuovo sistema operativo.

Anche il Direct Storage è una novità importante nativa in Windows 11. Annunciato per la prima volta come una fra le funzioni più importanti su Xbox Series X|S, questo serve a diminuire drasticamente i tempi di caricamento. Se si dispone di un buon SSD e di un gioco ideato appositamente per questa tecnologia, i tempi di caricamento saranno quasi azzerati.

Ultima, ma non di certo per importanza, è la novità che riguarda il supporto a DirectX 12 Ultimate. L’azienda infatti promuove questa tecnologia come un pilastro fondamentale per il comparto gaming del nuovo Windows 11. DX12 Ultimate include nuove funzionalità per gli sviluppatori, come ad esempio il Raytracing 1.1, Sampler Feedback, ombreggiatura a velocità variabile e altro ancora. Questa tecnologia rende la vita più semplice agli sviluppatori di videogiochi, permettendo loro di creare nuovi titoli che richiedano meno risorse.

Possiamo quindi dire che questo sistema operativo è ottimizzato meglio, rispetto al suo predecessore, per quanto riguarda il comparto gaming. Non ci resterà che aspettare la release ufficiale e scoprire come si comporta veramente. Voi cosa ne pensate di questo nuovo sistema operativo e delle novità mostrate? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo software, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!