Windows 11 gratis: ecco quando dovrebbe arrivare

Il nuovo sistema operativo di Microsoft, Windows 11, sta per arrivare e sarà rilasciato gratis. Andiamo a vedere più nel dettaglio il tutto

Che un nuovo sistema operativo fosse ormai nell’aria lo si sapeva benissimo. Da alcune settimane infatti si susseguivano indiscrezioni sempre più importanti riguardo l’arrivo di questo fantomatico “sequel” di Windows 10. Il nuovo wallpaper ufficiale e le nuove foto anteprima non lasciavano spazio a nessun dubbio. A questo si aggiunge poi il trailer postato dalla stessa Microsoft sul suo canale YouTube ufficiale e anche la fine del supporto a Windows 10 ormai imminente.

Windows 11 arriverà gratis, ma quando?

Nella giornata di oggi, durante la conferenza indetta dalla stessa Microsoft, è stato finalmente svelato e reso ufficiale il nuovo sistema operativo. Le premesse lo catalogano come più veloce e quindi più performante rispetto al suo predecessore. È stato addirittura definito un sistema operativo pensato appositamente per i gamers. Il nuovo Windows 11 porta con sé molteplici innovazioni, fra le quali l’auto HDR, il tanto famigerato Direct Storage e il supporto a DirectX 12 Ultimate. Il tutto permetterà di avere una grafica migliore e tempi di caricamento ridotti.

Oltre al lato gaming, ci saranno anche importanti novità che riguarderanno il nuovissimo pulsante Start e la barra delle applicazioni. Inoltre si è scelto anche di semplificare il multitasking, rendendo quindi la vita più facile se si è soliti lavorare con molte sessioni aperte. Le novità riguarderanno anche un nuovo Microsoft Store, atto a creare un nuovo ecosistema più aperto per gli sviluppatori.

Insomma, tante novità in arrivo con questo Windows 11 e saranno tutte completamente gratis, o quasi. Infatti questo sistema operativo sarà disponibile come update gratuito entro la fine dell’anno a tutti gli utenti di Windows 10 che soddisfano i requisiti consigliati. Ma come si fa a sapere se il nostro PC è pronto per questo aggiornamento? Tutto quello che dovete fare sarà collegarvi al sito ufficiale, scrollare fino in basso e scaricare l’app Controllo integrità PC.

Una volta fatto avviatela e scoprite se il vostro hardware supporta il nuovo operativo in arrivo entro fine anno. Per chi non effettuerà l’upgrade gratuito e vorrà installarlo successivamente, sicuramente dovrà acquistare una licenza valida in futuro. Voi cosa ne pensate di Windows 11? È riuscito a soddisfarvi ad un primo sguardo? Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo software, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!