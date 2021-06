Windows 11: rivelato il wallpaper ufficiale?

L’annuncio di Windows 11 potrebbe essere ormai prossimo e intanto arriva quello che sarà il wallpaper ufficiale della nuova versione

Da giorni ormai si parla di un potenziale nuovo sistema operativo da parte di Microsoft. L’evento dedicato a fine mese da parte della società con sede a Redmond infatti non dovrebbe riguardare un aggiornamento di Windows 10, ma bensì una nuova versione di uno dei sistemi operativi più famosi. Intanto su Internet, a conferma di tutto ciò, arriva quello che potrebbe essere per l’appunto il wallpaper ufficiale di Windows 11. Vediamolo insieme.

Ecco dove scaricare il probabile wallpaper ufficiale di Windows 11

Microsoft ha rilasciato nell’annuncio ufficiale dell’evento un’immagine teaser che molti hanno considerato come la prova effettiva che una nuova versione sia proprio dietro l’angolo. Ovviamente non vi è ancora la certezza poiché la società non ha confermato nulla. Tuttavia, questa nuova immagine e l’evento atteso per il 24 giugno fanno sperare tutti i fan della società e, probabilmente, in quella data saranno svelati tutti i dettagli del caso.

Scoperto da qualcuno su reddit, lo sfondo di Windows 11 ha una risoluzione in 4K, quindi dovrebbe apparire perfettamente sulla maggior parte dei desktop. Questa immagine teaser è disponibile per il download come sfondo ad alta risoluzione. Se volete quindi rendere il vostro desktop più simile a quello che potrebbe essere il nuovo sistema operativo, questo sarà il primo passo da compiere in quel senso.

Ovviamente non vi è nessuna certezza a riguardo, tuttavia tutti ci aspettiamo che l’annuncio del 24 giugno sia piuttosto importante. Molti credono anche che l’aggiornamento autunnale di Windows 10, che a sua volta sarebbe dovuto essere un update abbastanza massiccio, finirà per diventare il nuovo Windows 11.

Con il nome in codice Sun Valley, questo aggiornamento delle funzionalità infatti dovrebbe includere un importante update di tutto il sistema operativo. Si partirebbe dall’interfaccia utente per poi arrivare a tutte le novità testate con il programma Windows Insider. Insomma, le promesse ci sono tutte, ora manca solo l’ufficialità di Redmond. Voi cosa ne pensate del probabile nuovo wallpaper ufficiale di Windows 11? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news dal mondo software, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!